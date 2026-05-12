AFP
Diterjemahkan oleh
Chelsea bertemu dengan Andoni Iraola setelah manajer Bournemouth itu menolak tawaran Crystal Palace, sementara The Blues mempertimbangkan Xabi Alonso dan Marco Silva
Chelsea mempercepat proses pencarian manajer
Chelsea telah mempercepat pencarian mereka akan pelatih kepala baru setelah mengadakan pertemuan dengan manajer Bournemouth, Iraola, menurut laporan The Sun. Klub tersebut sedang mencari manajer tetap menyusul pemecatan Enzo Maresca dan, yang terbaru, Liam Rosenior. Kinerja Iraola di Vitality Stadium telah menarik perhatian di London barat. Pelatih asal Spanyol ini telah membawa Bournemouth ke ambang kualifikasi Eropa yang bersejarah, sehingga menempatkannya dengan kokoh dalam daftar calon manajer Chelsea. Pertemuan tersebut menandai peningkatan minat yang signifikan dari pihak Chelsea. Iraola dan Alonso sama-sama diwakili oleh agensi IDUB, dan koneksi tersebut dilaporkan telah digunakan untuk membuka diskusi dengan kedua pelatih tersebut.
- Getty Images Sport
Iraola menanggapi spekulasi
Meskipun minat dari klub-klub London semakin meningkat, Iraola tetap fokus pada musim Bournemouth. Menanggapi minat baru dari Crystal Palace, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Saya tidak terburu-buru. Saya tidak akan membicarakan masa depan saya. Saya sepenuhnya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan, sesuatu yang nyata bagi para pemain dan pendukung."
Palace telah mendekati Iraola dua kali dalam upaya mencari pengganti Oliver Glasner. Namun, manajer Bournemouth itu menolak tawaran tersebut, meskipun klub belum sepenuhnya menyerah untuk meyakinkannya pindah ke Selhurst Park.
Alonso memimpin dalam preferensi kepemilikan
Meskipun Iraola merupakan kandidat yang serius, mantan manajer Real Madrid, Alonso, kini muncul sebagai pilihan utama di kalangan kelompok pemilik Chelsea, BlueCo. Di dalam klub, Alonso dipandang sebagai sosok yang prestisius yang mampu merombak strategi tim dan memimpin skuad muda ke arah yang lebih baik. Mendatangkan pelatih sekelas dirinya mungkin memerlukan perubahan struktural di dalam klub, termasuk peningkatan pengaruh manajemen dalam proses perekrutan. Chelsea dilaporkan bersedia menyesuaikan model mereka saat ini jika hal itu membantu menarik pelatih papan atas, setelah perselisihan sebelumnya terkait transfer merenggangkan hubungan dengan manajer-manajer sebelumnya.
- AFP
Keputusan semakin mendekat seiring dengan semakin sempitnya daftar calon terpilih
Pencarian Chelsea saat ini berfokus pada empat nama yang masuk dalam daftar pendek. Selain Iraola dan Alonso, Silva dari Fulham serta Glasner juga masih menjadi kandidat yang dipertimbangkan. Silva sangat dihargai oleh jajaran direksi Chelsea, meskipun Fulham telah menawarinya kontrak baru yang menggiurkan agar ia tetap bertahan di Craven Cottage. Seiring mendekatnya akhir musim, The Blues harus bertindak cepat untuk menunjuk manajer tetap guna mempersiapkan diri dengan lebih baik menjelang musim baru.