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Chelsea bersiap melepas Trevoh Chalobah, dengan Como termasuk di antara klub-klub Liga Champions yang memburu sang bek
Masa depan Chalobah di Stamford Bridge kini sangat diragukan
Chalobah kini berada dalam masa ketidakpastian terkait masa depannya dalam jangka panjang di Stamford Bridge. Meskipun ia akan memasuki dua tahun terakhir kontraknya saat ini—yang mencakup opsi perpanjangan dari klub selama 12 bulan—belum ada tanda-tanda adanya pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak baru. Ketiadaan perkembangan ini telah menarik perhatian klub-klub di seluruh benua Eropa, dengan beberapa peserta Liga Champions juga memantau situasinya dengan cermat.
Pemain berusia 26 tahun ini tampil sebanyak 47 kali di semua kompetisi sepanjang musim lalu. Meskipun ia sering diturunkan, dewan direksi Chelsea tidak lagi memandang bek tengah ini sebagai aset yang tak tergantikan untuk musim mendatang, seperti dilaporkan oleh Football London.
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Como ikut serta dalam balapan bersama para pesaing dari Eropa
Como, yang telah memastikan tempat di Liga Champions di bawah asuhan Cesc Fabregas, merupakan salah satu dari sekian banyak klub yang tertarik merekrut Chalobah. Namun, klub Serie A tersebut saat ini belum terlalu serius dalam upaya merekrut bek tengah tersebut saat mereka merencanakan perekrutan musim panas.
Ada klub-klub Liga Champions lainnya yang juga telah menyatakan minat yang kuat untuk merekrut Chalobah. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya tetap sangat ketat, sementara tim-tim Eropa terus memantau situasi kontraknya di Stamford Bridge.
Alonso mengidentifikasi prioritas di lini pertahanan
Manajer baru Xabi Alonso sudah bekerja sama dengan jajaran pimpinan olahraga klub untuk mengidentifikasi pemain baru. Prioritas bagi pelatih asal Spanyol ini adalah mendatangkan bek tengah baru yang layak menjadi starter dan dapat menjadi rekan jangka panjang bagi Levi Colwill. Chelsea telah merencanakan langkah ini sejak Januari, karena menganggap perekrutan pemain bertahan baru sebagai hal yang esensial untuk musim 2026/27.
Meskipun Chalobah telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain serba bisa dalam skuad, Alonso dan tim perekrutan sedang mencari profil spesifik untuk menjadi tulang punggung lini belakang. Pergeseran strategi ini telah menjadikan Chalobah sebagai opsi kedua dalam proyek jangka panjang tersebut, yang semakin meningkatkan kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti.
- Getty Images Sport
Acheampong dianggap tak tersentuh
Berbeda dengan Chalobah, Chelsea dilaporkan telah menolak sejumlah tawaran resmi untuk bek muda Josh Acheampong setelah memutuskan untuk mempertahankannya di Stamford Bridge. Pemain berusia 20 tahun lulusan akademi klub ini tampaknya dianggap sama sekali tak bisa dilepas oleh petinggi klub, sehingga masa depannya dalam jangka panjang di London tetap terjamin meskipun minat dari beberapa rival di Liga Premier semakin meningkat.
Petinggi klub telah memutuskan untuk mengambil sikap tegas terkait masa depan sang bek, dengan menghalangi segala kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas. Meskipun statusnya dilindungi, Acheampong hanya mencatatkan 17 penampilan di Liga Premier selama musim domestik terakhir, dengan sembilan di antaranya sebagai pemain pengganti. Ia mengumpulkan total 663 menit bermain di kasta tertinggi, menyumbang satu gol, namun klub memandang potensi pertahanannya yang masih mentah sebagai aset yang tak tergantikan untuk masa depan.