Chelsea bersiap melepas Trevoh Chalobah, dengan Como termasuk di antara klub-klub Liga Champions yang memburu sang bek

Chalobah kini berada dalam masa ketidakpastian terkait masa depannya dalam jangka panjang di Stamford Bridge. Meskipun ia akan memasuki dua tahun terakhir kontraknya saat ini—yang mencakup opsi perpanjangan dari klub selama 12 bulan—belum ada tanda-tanda adanya pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak baru. Ketiadaan perkembangan ini telah menarik perhatian klub-klub di seluruh benua Eropa, dengan beberapa peserta Liga Champions juga memantau situasinya dengan cermat.

Pemain berusia 26 tahun ini tampil sebanyak 47 kali di semua kompetisi sepanjang musim lalu. Meskipun ia sering diturunkan, dewan direksi Chelsea tidak lagi memandang bek tengah ini sebagai aset yang tak tergantikan untuk musim mendatang, seperti dilaporkan oleh Football London.



