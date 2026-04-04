Chelsea bersiap melakukan perubahan besar dalam strategi transfernya, seiring Liam Rosenior memberikan petunjuk mengenai karakteristik utama yang akan menjadi incaran The Blues

Perubahan arah ini terjadi setelah tersingkirnya tim dari Liga Champions secara memalukan melawan Paris Saint-Germain. Pasca kekalahan agregat 8-2 tersebut, Marc Cucurella secara terbuka mengkritik kurangnya pengalaman tim dalam pertandingan besar, sebuah pandangan yang mendapat respons positif baik dari jajaran manajemen maupun para pendukung yang kecewa. Dalam konferensi pers menjelang laga Piala FA The Blues melawan Port Vale, Rosenior menegaskan bahwa diskusi-diskusinya dengan dewan direksi lebih berfokus pada karakter daripada sekadar potensi murni. Manajer ini memprioritaskan "karakter yang baik" yang mampu menghadapi tuntutan emosional dalam lingkungan bertekanan tinggi.

"Mendatangkan pemain dengan stabilitas emosional, mendatangkan karakter yang baik, yang pada saat-saat sulit dapat memahami apa yang diperlukan untuk menang di momen-momen sulit tersebut," jelas Rosenior. "Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan pemilik klub dan direktur pendukung mengenai apa yang akan kami lakukan di musim panas. Dan kami juga telah berbicara dengan beberapa pemain dalam skuad, yang benar-benar sangat senang dengan arah yang akan kami tempuh."