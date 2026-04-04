Chelsea bersiap melakukan perubahan besar dalam strategi transfernya, seiring Liam Rosenior memberikan petunjuk mengenai karakteristik utama yang akan menjadi incaran The Blues
Berupaya untuk memberikan dampak langsung
Selama beberapa bursa transfer, kebijakan perekrutan di Stamford Bridge telah ditentukan oleh mandat yang ketat: merekrut talenta-talenta muda terbaik di dunia. Kebijakan ini membawa pemain seperti Cole Palmer dan Enzo Fernandez ke London sebagai investasi jangka panjang yang dirancang untuk meningkat nilainya sekaligus mematuhi peraturan Financial Fair Play. Namun, filosofi kaku tersebut kini sedang disesuaikan setelah dilakukan evaluasi internal. Pakar transfer Fabrizio Romano mengindikasikan bahwa klub kini terbuka untuk merekrut pemain yang mampu memberikan dampak langsung, memastikan skuad tidak lagi hanya bergantung pada pemain muda yang masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan Liga Premier.
Rosenior mencari sosok pemimpin
Perubahan arah ini terjadi setelah tersingkirnya tim dari Liga Champions secara memalukan melawan Paris Saint-Germain. Pasca kekalahan agregat 8-2 tersebut, Marc Cucurella secara terbuka mengkritik kurangnya pengalaman tim dalam pertandingan besar, sebuah pandangan yang mendapat respons positif baik dari jajaran manajemen maupun para pendukung yang kecewa. Dalam konferensi pers menjelang laga Piala FA The Blues melawan Port Vale, Rosenior menegaskan bahwa diskusi-diskusinya dengan dewan direksi lebih berfokus pada karakter daripada sekadar potensi murni. Manajer ini memprioritaskan "karakter yang baik" yang mampu menghadapi tuntutan emosional dalam lingkungan bertekanan tinggi.
"Mendatangkan pemain dengan stabilitas emosional, mendatangkan karakter yang baik, yang pada saat-saat sulit dapat memahami apa yang diperlukan untuk menang di momen-momen sulit tersebut," jelas Rosenior. "Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan pemilik klub dan direktur pendukung mengenai apa yang akan kami lakukan di musim panas. Dan kami juga telah berbicara dengan beberapa pemain dalam skuad, yang benar-benar sangat senang dengan arah yang akan kami tempuh."
Membangun tulang belakang yang kuat
Pihak manajemen klub diperkirakan akan fokus pada tiga bidang utama untuk mewujudkan visi baru ini. Menurut Sky Sports, The Blues telah mengincar seorang bek tengah berpengalaman dan gelandang tengah baru, sementara perekrutan kiper baru juga tidak dikesampingkan karena klub berupaya memperkuat inti skuad. Sementara itu, Romano mengatakan bahwa The Blues menginginkan pemain yang dapat langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap performa tim, tanpa harus menunggu lama untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum terjun ke bursa transfer musim panas, skuad asuhan Rosenior akan terlebih dahulu berfokus untuk mengakhiri musim ini dengan gemilang. Saat ini mereka berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier, tertinggal tujuh poin dari tiga besar. Mereka akan menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA pada hari Sabtu, sebelum menjamu Manchester City di Stamford Bridge pekan depan.