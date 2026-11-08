Awal perjalanan Xabi Alonso bersama Chelsea tidak sesuai dengan ekspektasi. Setelah 10 pekan bergulirnya kompetisi Liga Inggris, pelatih asal Spanyol itu masih belum mampu menghadirkan bentuk permainan yang diharapkan dari timnya, di tengah inkonsistensi hasil yang begitu jelas. Babak terakhirnya adalah kekalahan dari Sunderland (1-0), tim yang memasuki laga tersebut sebagai juru kunci klasemen kompetisi. Hal ini membuat tanda tanya seputar masa depan sang pelatih dan proyeknya bersama Chelsea kian bertambah.
Raihan Chelsea setelah 10 pekan pertama tampak kurang menenangkan, setelah tim hanya meraih 5 kemenangan, berbanding 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Angka-angka ini tidak mencerminkan awal yang kuat bagi tim yang berambisi untuk kembali bersaing memperebutkan peringkat teratas, terutama karena Chelsea tidak ambil bagian di kompetisi Eropa mana pun musim ini. Situasi tersebut memberi mereka kesempatan lebih besar untuk beristirahat dan bersiap menghadapi pertandingan dibandingkan sejumlah pesaing yang harus menjalani laga-laga tambahan.
Kekalahan dari Sunderland menambah tekanan terhadap Alonso, serta kembali menghidupkan perdebatan tentang sejauh mana kemampuannya membangun tim yang mampu bersaing. Terlebih lagi, masalahnya tidak hanya berkaitan dengan hasil semata, tetapi juga meluas hingga absennya identitas yang jelas dalam penampilan Chelsea. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penyebab kemerosotan tersebut, serta sejauh mana kesiapan manajemen klub untuk memberi pelatih asal Spanyol itu waktu yang cukup guna merealisasikan ide-idenya.