Pertanyaan terpenting saat ini bukan hanya soal kemampuan Xabi Alonso dalam memperbaiki hasil, tetapi juga sejauh mana kesiapan manajemen Chelsea untuk memberinya waktu yang cukup guna membangun proyek yang sesungguhnya. Pengalaman-pengalaman sukses dalam sepak bola Eropa telah membuktikan bahwa sebagian pelatih membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mampu menanamkan ide-ide mereka dan mengubah tim mereka menjadi pesaing gelar.

Di sini menonjol contoh Mikel Arteta bersama Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu membutuhkan beberapa musim, disertai penguatan tim dengan transfer-transfer yang sesuai dengan ide-idenya, sebelum mulai memetik hasil dari kerja yang ia lakukan, dan Arsenal menjadi salah satu pesaing utama perburuan gelar, setelah melewati masa-masa sulit di mana hasil yang diraih tidak sesuai dengan ambisi para pendukung klub.

Pengalaman Jurgen Klopp bersama Liverpool juga menjadi contoh lain betapa pentingnya kesabaran, sebab pelatih asal Jerman itu membutuhkan waktu untuk membangun timnya dan mengembangkan elemen-elemennya, sebelum membawa klub mengembalikan posisinya di level domestik maupun Eropa. Hal ini menegaskan bahwa proyek yang sukses tidak dibangun dalam beberapa bulan saja, melainkan membutuhkan visi yang jelas, dukungan yang berkelanjutan, dan kepercayaan kepada pelatih selama masa-masa terseok-seok.

Namun, Chelsea tidak memiliki sejarah terkini yang stabil pada level seperti ini, sebab manajemennya terbiasa mengambil keputusan cepat terkait pelatih ketika hasil menurun. Hal inilah yang menempatkan Alonso di hadapan ujian yang berat. Apakah pelatih asal Spanyol itu akan mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya untuk menyelesaikan proyeknya dan memperkuat tim dengan elemen-elemen yang ia butuhkan, ataukah ketidakstabilan yang terus berlanjut akan mengulang skenario pemecatan para pelatih, sehingga manajemen memulai perjalanan mencari proyek baru sebelum proyek saat ini rampung?

Poin ini tampak menentukan dalam menetapkan masa depan Alonso, karena menilai setiap pengalaman kepelatihan membutuhkan pandangan yang lebih jauh dari sekadar hasil-hasil awal. Namun, di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa kekalahan dari sebuah tim yang berada di dasar klasemen menambah besar tekanan, dan menuntut pelatih untuk menunjukkan perbaikan yang jelas pada laga-laga mendatang.