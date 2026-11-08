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Xabi Alonso Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
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Chelsea Alonso Tanpa Identitas dan Real Madrid Bangkit Bersama Mourinho: Sebuah Ironi yang Menghidupkan Kembali Pertanyaan soal Keputusan Kontroversial Perez

FEATURES
Analysis
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
Real Madrid
X. Alonso
J. Mourinho
Inggris
Spanyol
Portugal

Kekalahan Sunderland menempatkan pelatih asal Spanyol dalam situasi sulit

Awal perjalanan Xabi Alonso bersama Chelsea tidak sesuai dengan ekspektasi. Setelah 10 pekan bergulirnya kompetisi Liga Inggris, pelatih asal Spanyol itu masih belum mampu menghadirkan bentuk permainan yang diharapkan dari timnya, di tengah inkonsistensi hasil yang begitu jelas. Babak terakhirnya adalah kekalahan dari Sunderland (1-0), tim yang memasuki laga tersebut sebagai juru kunci klasemen kompetisi. Hal ini membuat tanda tanya seputar masa depan sang pelatih dan proyeknya bersama Chelsea kian bertambah.

Raihan Chelsea setelah 10 pekan pertama tampak kurang menenangkan, setelah tim hanya meraih 5 kemenangan, berbanding 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Angka-angka ini tidak mencerminkan awal yang kuat bagi tim yang berambisi untuk kembali bersaing memperebutkan peringkat teratas, terutama karena Chelsea tidak ambil bagian di kompetisi Eropa mana pun musim ini. Situasi tersebut memberi mereka kesempatan lebih besar untuk beristirahat dan bersiap menghadapi pertandingan dibandingkan sejumlah pesaing yang harus menjalani laga-laga tambahan.

Kekalahan dari Sunderland menambah tekanan terhadap Alonso, serta kembali menghidupkan perdebatan tentang sejauh mana kemampuannya membangun tim yang mampu bersaing. Terlebih lagi, masalahnya tidak hanya berkaitan dengan hasil semata, tetapi juga meluas hingga absennya identitas yang jelas dalam penampilan Chelsea. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penyebab kemerosotan tersebut, serta sejauh mana kesiapan manajemen klub untuk memberi pelatih asal Spanyol itu waktu yang cukup guna merealisasikan ide-idenya.

  • Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea Mencari Identitas yang Jelas Bersama Alonso

    Sejak mengemban tanggung jawab, Xabi Alonso sampai saat ini belum berhasil menerapkan corak taktik yang jelas pada Chelsea, karena tim masih mengalami ketidakstabilan dari sisi gaya bermain dan susunan pemain utama. Tidak ada ciri-ciri rencana permainan yang tetap yang bisa dikatakan telah menjadi identitas yang diandalkan oleh pelatih asal Spanyol itu. Selain itu, perubahan yang terus-menerus pada susunan pemain menimbulkan pertanyaan seputar sejauh mana ia sudah menemukan kelompok pemain yang ia yakini mampu menjalankan ide-idenya.

    Cedera yang berdampak besar mungkin menjadi salah satu penyebab yang menghambat proses pembentukan tim, terutama dengan absennya elemen-elemen penting seperti Joao Pedro, yang kehadirannya merupakan tambahan besar bagi sistem serangan. Kehilangan pemain sepenting ini bisa memaksa sang pelatih untuk melakukan penyesuaian yang berulang, baik dari sisi nama pemain maupun peran di dalam lapangan, dan hal ini mungkin menjelaskan sebagian dari kondisi ketidakstabilan yang dialami tim London tersebut.

    Namun cedera saja tampaknya bukan penjelasan yang cukup atas merosotnya hasil-hasil pertandingan. Alonso dituntut untuk menemukan solusi alternatif, dan memberikan Chelsea karakter yang jelas yang bisa dipertahankan oleh tim bahkan di tengah absennya sebagian pemainnya, terutama karena memiliki sekumpulan besar pemain memberinya beragam pilihan, yang seharusnya membantunya melewati kondisi seperti ini.

    Masalah utamanya tetap bahwa Chelsea belum sampai pada tahap di mana para pemain mengetahui dengan jelas apa yang dituntut dari mereka dalam berbagai situasi pertandingan, dan hal inilah yang membuat tim tampil berbeda-beda dari satu laga ke laga lainnya, serta menempatkan Alonso di hadapan tantangan besar untuk membuktikan kemampuannya mengubah kelompok ini menjadi tim yang solid dengan gaya bermain yang tetap.

  • Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta dan Klopp dalam sorotan: akankah manajemen Chelsea bersabar?

    Pertanyaan terpenting saat ini bukan hanya soal kemampuan Xabi Alonso dalam memperbaiki hasil, tetapi juga sejauh mana kesiapan manajemen Chelsea untuk memberinya waktu yang cukup guna membangun proyek yang sesungguhnya. Pengalaman-pengalaman sukses dalam sepak bola Eropa telah membuktikan bahwa sebagian pelatih membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mampu menanamkan ide-ide mereka dan mengubah tim mereka menjadi pesaing gelar.

    Di sini menonjol contoh Mikel Arteta bersama Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu membutuhkan beberapa musim, disertai penguatan tim dengan transfer-transfer yang sesuai dengan ide-idenya, sebelum mulai memetik hasil dari kerja yang ia lakukan, dan Arsenal menjadi salah satu pesaing utama perburuan gelar, setelah melewati masa-masa sulit di mana hasil yang diraih tidak sesuai dengan ambisi para pendukung klub.

    Pengalaman Jurgen Klopp bersama Liverpool juga menjadi contoh lain betapa pentingnya kesabaran, sebab pelatih asal Jerman itu membutuhkan waktu untuk membangun timnya dan mengembangkan elemen-elemennya, sebelum membawa klub mengembalikan posisinya di level domestik maupun Eropa. Hal ini menegaskan bahwa proyek yang sukses tidak dibangun dalam beberapa bulan saja, melainkan membutuhkan visi yang jelas, dukungan yang berkelanjutan, dan kepercayaan kepada pelatih selama masa-masa terseok-seok.

    Namun, Chelsea tidak memiliki sejarah terkini yang stabil pada level seperti ini, sebab manajemennya terbiasa mengambil keputusan cepat terkait pelatih ketika hasil menurun. Hal inilah yang menempatkan Alonso di hadapan ujian yang berat. Apakah pelatih asal Spanyol itu akan mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya untuk menyelesaikan proyeknya dan memperkuat tim dengan elemen-elemen yang ia butuhkan, ataukah ketidakstabilan yang terus berlanjut akan mengulang skenario pemecatan para pelatih, sehingga manajemen memulai perjalanan mencari proyek baru sebelum proyek saat ini rampung?

    Poin ini tampak menentukan dalam menetapkan masa depan Alonso, karena menilai setiap pengalaman kepelatihan membutuhkan pandangan yang lebih jauh dari sekadar hasil-hasil awal. Namun, di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa kekalahan dari sebuah tim yang berada di dasar klasemen menambah besar tekanan, dan menuntut pelatih untuk menunjukkan perbaikan yang jelas pada laga-laga mendatang.

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    Awal buruk Chelsea membuka pintu pertanyaan soal keputusan Florentino Perez

    Awal yang tersendat bagi Xabi Alonso bersama Chelsea membuka pintu untuk meninjau kembali keputusan yang diambil Florentino Perez, presiden Real Madrid, dengan memecat pelatih asal Spanyol itu sekitar setahun lalu, tepatnya setelah timnya kalah dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Keputusan itu memicu kontroversi besar saat itu, dan karenanya presiden klub kerajaan tersebut menuai kritik dari sebagian besar suporter dan pengamat.

    Pada saat itu, banyak pihak menilai bahwa Alonso tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan proyeknya bersama Real Madrid, dan bahwa pemecatannya terkesan terburu-buru, apalagi pelatih Spanyol itu mengemban tugasnya di tengah ekspektasi besar, setelah kesuksesan yang ia raih dalam pengalaman sebelumnya bersama Bayer Leverkusen. Namun, apa yang terjadi padanya saat ini di Chelsea kembali memunculkan pertanyaan berbeda: apakah Perez menilai bahwa Alonso pada fase itu belum memiliki modal yang tepat untuk memimpin tim sebesar Real Madrid?

    Apa yang terjadi di Chelsea tidak bisa dianggap sebagai bukti mutlak bahwa keputusan Perez sudah benar, karena setiap pengalaman kepelatihan memiliki kondisinya masing-masing. Selain itu, Alonso saat ini bekerja di lingkungan yang berbeda, dan bersama sekelompok pemain yang berbeda dalam kemampuan serta karakteristiknya dibandingkan dengan elemen yang tersedia baginya di Real Madrid. Akan tetapi, berulangnya kesulitan terkait penerapan identitas yang jelas dan konsistensi gaya bermain menimbulkan sejumlah tanda tanya seputar kemampuannya mengelola tim-tim besar pada saat ini.

    Bisa jadi Perez yakin bahwa Real Madrid membutuhkan pelatih yang mampu menghadapi karakter klub, tekanannya, serta tuntutannya yang bersifat langsung, dan bahwa Alonso bukanlah pilihan yang tepat pada fase tersebut, sekalipun ia memiliki ide-ide taktis yang menjanjikan. Ini adalah sudut pandang yang bisa diperdebatkan berdasarkan apa yang terjadi sekarang, tanpa mengabaikan bahwa penilaian akhir atas pengalaman pelatih Spanyol itu bersama Chelsea masih terlalu dini.

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    Mourinho Memimpin Proyek Real Madrid: Perbandingan Sulit Antara Dua Pengalaman Berbeda

    Setelah kepergian Alonso, Real Madrid memilih menjalani sisa musim bersama Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara, sebelum memulai babak baru di bawah arahan Jose Mourinho, yang mengemban tugas tersebut dalam kerangka proyek yang bertujuan mengembalikan tim ke jalur yang benar. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda keberhasilan mulai tampak lebih jelas, terutama setelah berakhirnya jeda internasional lalu, ketika tim memulai rangkaian hasil yang kuat dan berhasil kembali menegaskan dominasinya atas para pesaingnya.

    Kemenangan atas Barcelona di Stadion Camp Nou dalam El Clasico (2-1) menjadi salah satu indikator paling menonjol dari perbaikan yang dialami Real Madrid, setelah tim mampu meraih kemenangan di kandang lawan, dalam laga yang menegaskan kemampuannya menghadapi pertandingan-pertandingan besar, serta memperlihatkan besarnya perkembangan yang terjadi pada karakter tim di bawah kepemimpinan Mourinho. Dengan demikian, tim kini tampak lebih stabil dan percaya diri atas kemampuannya untuk bersaing.

    Di sisi lain, Alonso masih mencari jalan yang tepat bersama Chelsea, setelah hingga kini belum mampu menemukan susunan pemain dan metode yang memberikan timnya stabilitas yang dibutuhkan. Perbandingan antara kedua pengalaman ini pun hadir dengan kuat, terutama karena Mourinho berhasil dalam waktu yang relatif singkat memberikan karakter yang jelas kepada Real Madrid, sementara pelatih asal Spanyol itu masih menghadapi kesulitan dalam tugasnya di Inggris.

    Namun perbandingan ini membutuhkan sejumlah objektivitas, sebab perbedaan kualitas pemain dan sumber daya yang tersedia antara Real Madrid dan Chelsea tidak bisa diabaikan. Klub kerajaan itu memiliki sekumpulan pemain yang mampu menentukan pertandingan-pertandingan besar, sementara Chelsea masih dalam tahap membangun tim yang utuh. Selain itu, perbedaan karakter persaingan dan tekanan yang mengelilingi masing-masing klub membuat penilaian terhadap kedua pengalaman ini menjadi lebih rumit daripada sekadar membandingkan hasil.

    Pada akhirnya, kekalahan Chelsea dari Sunderland tampak bagaikan alarm baru bagi Xabi Alonso, yang kini dituntut untuk segera menunjukkan tanda-tanda proyeknya, baik melalui perbaikan hasil maupun pencapaian identitas teknis yang jelas. Manajemen Chelsea mungkin memberinya kesempatan untuk bertahan, tetapi sifat klub dan sejarahnya dengan para pelatih membuat ruang untuk kesalahan menjadi terbatas, sementara pengalaman Mourinho bersama Real Madrid, serta polemik yang mengelilingi kepergian Alonso, tetap hadir di latar belakang, menanti apa yang akan diungkap oleh laga-laga mendatang.