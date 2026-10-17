Chelsea akhirnya mengakhiri penantian 22 pertandingan untuk mencatatkan nirbobol di Liga Primer Inggris saat menghadapi Everton. Namun, pencapaian itu harus dibayar mahal ketika Emiliano Martinez mengalami cedera serius pada menit ke-67 pertandingan.

Sang kiper bertabrakan keras dengan Jarrad Branthwaite saat berusaha menghalau bola dari situasi bola mati. Pertandingan pun tertunda hampir 10 menit sementara petugas medis menanganinya di lapangan. Kepergiannya lebih awal memaksa pelatih Xabi Alonso menurunkan Mike Penders yang berusia 21 tahun untuk menjalani debutnya di kasta tertinggi dalam tekanan besar.