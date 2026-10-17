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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Chelsea akhiri penantian sembilan bulan untuk mencatat laga tanpa kebobolan saat Mike Penders jalani debut tak terduga

M. Penders
Chelsea
Everton vs Chelsea
Everton
Premier League
E. Martinez

Chelsea mencatatkan nirbobol pertama mereka dalam sembilan bulan setelah mengalahkan Everton, meski kemenangan itu diwarnai cedera serius yang dialami kiper Emiliano Martinez. Pemain Argentina itu ditandu keluar setelah benturan keras, membuka jalan bagi pemain muda potensial Mike Penders untuk menjalani debut tak terduga di Liga Primer Inggris dan membantu timnya menjaga gawang tetap nirbobol.

  • Martinez ditandu keluar lapangan usai benturan keras

    Chelsea akhirnya mengakhiri penantian 22 pertandingan untuk mencatatkan nirbobol di Liga Primer Inggris saat menghadapi Everton. Namun, pencapaian itu harus dibayar mahal ketika Emiliano Martinez mengalami cedera serius pada menit ke-67 pertandingan.

    Sang kiper bertabrakan keras dengan Jarrad Branthwaite saat berusaha menghalau bola dari situasi bola mati. Pertandingan pun tertunda hampir 10 menit sementara petugas medis menanganinya di lapangan. Kepergiannya lebih awal memaksa pelatih Xabi Alonso menurunkan Mike Penders yang berusia 21 tahun untuk menjalani debutnya di kasta tertinggi dalam tekanan besar.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Neto Cetak Dua Gol untuk Tim Asuhan Alonso

    Meski sempat mengalami gangguan yang tidak diharapkan, Chelsea tetap tenang dan menunjukkan ketajamannya dalam menyerang. Baru 43 detik babak kedua berjalan, Pedro Neto memecah kebuntuan setelah umpan tumit kreatif dari Morgan Rogers dan assist Jorrel Hato, yang menjadi starter hanya karena Pep Chavarria mengalami cedera menjelang pertandingan.

    Ketika tambahan waktu 11 menit diumumkan, Neto kemudian mencetak gol keduanya. Setelah tendangan bebas Jordan Henderson diblok, bola jatuh tepat ke arah sang pemain sayap, yang menuntaskannya menjadi gol. Gol itu memastikan klub tersebut akhirnya mengakhiri masalah berkepanjangan di lini pertahanannya.

  • Penders ambil peran lebih besar di tengah perombakan posisi penjaga gawang

    Penders awalnya berharap menjadi pilihan utama Chelsea musim ini setelah Robert Sanchez dipinjamkan ke Como. Namun, kepercayaan dirinya terpukul ketika klub secara mengejutkan merekrut Martinez dari Aston Villa dengan kontrak dua tahun.

    Menurut sejumlah sumber, kiper muda itu merasa kedatangan yang tak terduga tersebut membuatnya semakin jauh dari posisi pilihan utama. Meski begitu, saat dipercaya tampil dalam pertandingan yang sulit ini, Penders tetap tenang. Ia menangkap dengan baik beberapa umpan yang masuk ke kotak penalti pada menit-menit akhir, sehingga Everton sama sekali tidak mampu mencetak gol pada fase akhir pertandingan.

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Apa selanjutnya bagi Chelsea?

    Chelsea kini akan menantikan kabar terbaru mengenai kondisi Martinez menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Jika pemain veteran itu harus absen dalam waktu lama, Penders akan mendapat kesempatan penting untuk mengukuhkan diri sebagai kiper utama yang tak terbantahkan dan membuktikan bahwa ia siap mengemban tanggung jawab besar tersebut.

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