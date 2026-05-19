Chelsea akan menerima biaya kompensasi yang besar setelah Enzo Maresca menyetujui kontrak tiga tahun bersama Man City untuk menggantikan Pep Guardiola

Manchester City sedang menyelesaikan proses penunjukan Maresca sebagai manajer tim utama baru mereka dengan kontrak berdurasi tiga tahun. Pelatih asal Italia itu dipilih sebagai pengganti Guardiola, yang akan mengakhiri masa jabatannya yang legendaris setelah 10 tahun penuh gelar di Manchester.

Meskipun penunjukan ini hampir rampung, Chelsea diperkirakan akan menerima paket kompensasi yang signifikan untuk menyelesaikan transfer ini secara resmi.

Menurut talkSPORT, Chelsea sedang menjajaki opsi hukum jika kesepakatan yang memuaskan tidak tercapai. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan Maresca dan City menegaskan bahwa pelatih asal Italia tersebut tetap dapat memulai tugasnya terlepas dari hal tersebut.



