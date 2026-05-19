Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea akan menerima biaya kompensasi yang besar setelah Enzo Maresca menyetujui kontrak tiga tahun bersama Man City untuk menggantikan Pep Guardiola
Klub tersebut telah menemukan sosok yang tepat untuk era pasca-Pep
Manchester City sedang menyelesaikan proses penunjukan Maresca sebagai manajer tim utama baru mereka dengan kontrak berdurasi tiga tahun. Pelatih asal Italia itu dipilih sebagai pengganti Guardiola, yang akan mengakhiri masa jabatannya yang legendaris setelah 10 tahun penuh gelar di Manchester.
Meskipun penunjukan ini hampir rampung, Chelsea diperkirakan akan menerima paket kompensasi yang signifikan untuk menyelesaikan transfer ini secara resmi.
Menurut talkSPORT, Chelsea sedang menjajaki opsi hukum jika kesepakatan yang memuaskan tidak tercapai. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan Maresca dan City menegaskan bahwa pelatih asal Italia tersebut tetap dapat memulai tugasnya terlepas dari hal tersebut.
- Getty Images Sport
Kepergian yang kontroversial dari Stamford Bridge
Selama berada di London, pelatih asal Italia itu diwajibkan secara kontrak untuk mengungkapkan setiap pendekatan dari klub-klub pesaing, dan kabarnya ia telah memberitahu pihak Chelsea mengenai minat yang ditunjukkan oleh baik Manchester City maupun Juventus.
Pengungkapan ini menimbulkan ketegangan di jajaran petinggi Chelsea, dengan salah satu pemilik klub, Behdad Eghbali, memberi isyarat bahwa alasan sebenarnya di balik kepergian sang manajer akan terungkap pada waktunya.
Sementara orang dalam Chelsea percaya bahwa Maresca terpikat oleh prospek pekerjaan di City, pihak di kubu Etihad menegaskan bahwa tidak ada jaminan yang diberikan kepada sang pelatih tahun lalu.
Sejak meninggalkan Stamford Bridge, Maresca dilaporkan menjadi sosok yang diminati, menarik minat dari AC Milan, Real Madrid, dan Tottenham. Namun, daya tarik untuk melanjutkan warisan Guardiola terbukti terlalu kuat untuk diabaikan.
Disetujui oleh sang maestro sendiri
Yang terpenting, penunjukan ini mendapat dukungan penuh dari Pep Guardiola. Pelatih asal Catalunya tersebut, yang diperkirakan akan tetap menjalin hubungan dengan City Football Group, dilaporkan turut memberikan masukan dalam proses seleksi bersama direktur olahraga Hugo Viana. Guardiola memandang Maresca sebagai kandidat ideal untuk meneruskan filosofi kepelatihan yang terinspirasi oleh Johan Cruyff, yang telah membentuk identitas modern klub ini.
Maresca sudah sangat dihormati oleh para pemain Manchester City, yang banyak di antaranya terkejut dengan kepergian Guardiola yang akan segera terjadi. Kemampuannya dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan para pemain terlihat jelas selama ia bertugas di Leicester, di mana para pemainnya pernah mengadakan pesta dadakan di malam hari di luar jendela kamarnya. Hubungannya dengan bintang-bintang seperti Enzo Fernandez dan Marc Cucurella di Chelsea semakin menonjolkan reputasinya sebagai manajer yang hebat.
- Getty/GOAL
Target transfer musim panas sudah diidentifikasi
Saat Maresca bersiap untuk mengambil alih kendali, perhatian sudah mulai beralih ke bursa transfer musim panas. Bekerja sama dengan Viana, pelatih asal Italia ini akan berupaya merombak skuad agar sesuai dengan kebutuhan taktisnya.
Klub telah mengidentifikasi seorang bek kanan dan gelandang tengah sebagai prioritas utama perekrutan untuk memastikan transisi berjalan lancar.
Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai target utama bagi manajemen baru, sementara Tino Livramento dari Newcastle juga sangat diidamkan. Menariknya, laporan dari Argentina bahkan mengaitkan Maresca dengan kemungkinan reuni dengan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez.