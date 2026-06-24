Chelsea akan mempercepat upaya untuk mendatangkan bek Crystal Palace menjelang transfer Trevoh Chalobah

Menurut The Telegraph, Chelsea sedang bersiap untuk memperkuat minat mereka terhadap Lacroix selama jendela transfer musim panas. Klub tersebut ingin mendatangkan setidaknya satu bek tengah baru untuk bersaing bersama Levi Colwill, dan Lacroix dianggap sebagai kandidat yang ideal.

Lacroix telah menghabiskan dua musim di Crystal Palace, meraih gelar Piala FA dan Liga Konferensi, dan masih memiliki sisa kontrak tiga tahun.

Palace sepenuhnya mengantisipasi tawaran resmi dari Chelsea, yang sangat ingin mendapatkan pemain berpengalaman yang siap bermain di Liga Premier untuk lini pertahanan mereka. Dengan Alonso yang akan resmi mengambil alih jabatan manajer pada 1 Juli, petinggi Stamford Bridge sangat ingin segera merombak skuad.



