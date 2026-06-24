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Chelsea akan mempercepat upaya untuk mendatangkan bek Crystal Palace menjelang transfer Trevoh Chalobah
Chelsea membidik bek baru
Menurut The Telegraph, Chelsea sedang bersiap untuk memperkuat minat mereka terhadap Lacroix selama jendela transfer musim panas. Klub tersebut ingin mendatangkan setidaknya satu bek tengah baru untuk bersaing bersama Levi Colwill, dan Lacroix dianggap sebagai kandidat yang ideal.
Lacroix telah menghabiskan dua musim di Crystal Palace, meraih gelar Piala FA dan Liga Konferensi, dan masih memiliki sisa kontrak tiga tahun.
Palace sepenuhnya mengantisipasi tawaran resmi dari Chelsea, yang sangat ingin mendapatkan pemain berpengalaman yang siap bermain di Liga Premier untuk lini pertahanan mereka. Dengan Alonso yang akan resmi mengambil alih jabatan manajer pada 1 Juli, petinggi Stamford Bridge sangat ingin segera merombak skuad.
- Getty Images Sport
Langkah strategis Como untuk Trevoh Chalobah
Untuk membiayai sebagian transfer Lacroix yang direncanakan, Chelsea bisa saja menjual Trevoh Chalobah ke klub Italia, Como. Sumber-sumber dari Serie A menyebutkan bahwa Como siap mengajukan tawaran konkret untuk Chalobah, yang saat ini sedang bergabung dengan skuad Inggris di Piala Dunia menyusul mundurnya Tino Livramento.
Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, sudah mengenal Chalobah sejak mereka sama-sama bermain di Stamford Bridge. Meskipun Chelsea tidak secara aktif memaksa sang bek untuk hengkang, klub tersebut terbuka untuk mendengarkan tawaran apa pun yang sesuai dengan penilaian mereka. Chalobah sebelumnya pernah dipinjamkan ke Palace selama setengah musim, yang menambah dinamika menarik dalam negosiasi potensial untuk Lacroix.
Perombakan skuad di bawah kepemimpinan Xabi Alonso
Potensi transfer yang melibatkan Lacroix dan Chalobah merupakan bagian dari restrukturisasi skuad yang lebih luas menjelang musim baru. Chelsea telah melepas Marc Cucurella ke Real Madrid dan kabarnya hampir merekrut Marco Palestra dari Atalanta.
Kedatangan Palestra berpotensi membuka jalan bagi kepergian Malo Gusto, dengan Manchester City dikaitkan erat dengan upaya untuk mendatangkan bek kanan tersebut. Selain itu, Chelsea tetap berada dalam persaingan untuk merekrut penyerang Aston Villa, Morgan Rogers, meskipun Arsenal saat ini dinilai sebagai favorit tipis untuk mendapatkan tanda tangannya. Perubahan besar-besaran ini menandakan pendekatan proaktif klub dalam mempersiapkan diri menghadapi era Alonso.
- AFP
Bagaimana kelanjutan nasib Chelsea?
Chelsea kemungkinan akan secara resmi menyatakan minat mereka terhadap Lacroix dalam beberapa pekan mendatang sambil menunggu tawaran awal dari Como untuk Chalobah. Klub ini akan menghadapi periode yang padat untuk menyelesaikan transfer-transfer pemain bertahan ini sebelum Alonso resmi mulai bertugas. Para penggemar akan menantikan dengan penuh antusiasme untuk melihat apakah perubahan besar-besaran ini dapat membawa kesuksesan langsung saat musim baru Liga Premier dimulai.