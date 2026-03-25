ChatGPT sebagai konsultan gizi? Mantan karyawan kembali menyerang Real Madrid setelah "kegagalan" Kylian Mbappe

Seperti yang bocor ke publik pada hari Selasa, para pendahulu Mihic melakukan beberapa kesalahan serius. Titik terendahnya: Menurut The Athletic, dalam pemeriksaan MRI, lutut Mbappe yang salah justru diperiksa; akhirnya Mbappe mengambil inisiatif sendiri dan berkonsultasi dengan spesialis lutut Bertrand Sonnery-Cottet di Paris untuk mendapatkan pendapat kedua. Selama itu, ia bahkan telah memainkan banyak pertandingan - dengan anggapan keliru bahwa cedera (yang salah didiagnosis) akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Reporter RMC Daniel Riolo menggunakan kata-kata yang sangat keras dalam acara "L'After Foot": "Bagi Real, apa yang terjadi di sana adalah sebuah aib mutlak. (...) Kesalahan diagnosis ini bisa saja berakibat jauh lebih parah, karena Mbappe membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Ia tetap aktif, bahkan bermain dalam beberapa pertandingan, tanpa tahu persis apa yang terjadi padanya. Ia bisa saja merusak lututnya."

Setelah bertemu dengan Sonnery-Cottet, Mbappe menjalani program pembentukan otot khusus yang membebaskannya dari rasa sakit yang dialaminya selama berminggu-minggu. Kini, menurut pengakuannya sendiri, sang penyerang sudah bebas dari rasa sakit dan telah kembali ke lapangan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.

"Lutut saya baik-baik saja. Kondisinya membaik. Semuanya berjalan cukup lancar dan saya tahu ada banyak spekulasi serta pernyataan yang tidak benar mengenai hal ini," katanya pada hari Senin dan menambahkan dengan nada yang penuh arti: "Begitulah kehidupan seorang atlet papan atas. Kami sudah terbiasa dengan orang-orang yang berbicara tanpa memeriksa kebenarannya dan tanpa dasar yang jelas."