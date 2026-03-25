Itziar Gonzalez de Arriba, mantan ahli gizi tim nasional Prancis, telah angkat bicara terkait pengungkapan mengejutkan mengenai kesalahan diagnosis yang menimpa Mbappe, dan sekali lagi tidak segan-segan mengkritik majikannya selama bertahun-tahun.
ChatGPT sebagai konsultan gizi? Mantan karyawan kembali menyerang Real Madrid setelah "kegagalan" Kylian Mbappe
Menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa Real konon memeriksa lutut yang salah dari bintang Prancis tersebut dan hal itu berpotensi menyebabkan cedera yang lebih parah, ia menulis di InstagramStory-nya: "Saya tidak tahu mana yang lebih buruk: hal ini, atau bahwa distribusi suplemen makanan (kepada para pemain; Catatan redaksi) berasal dari versi ChatGPT gratis."
Gonzalez de Arriba, yang secara mengejutkan dibebaskan dari tugasnya sebelum musim dimulai, kemudian menuduh pihak-pihak yang bertanggung jawab di bawah Presiden Real Madrid Florentino Perez, antara lain, melakukan manipulasi.
Mantan karyawan tersebut melontarkan tuduhan serius terhadap Real Madrid dan Perez
Kerjanya pun membuahkan hasil sedemikian rupa sehingga dua pemain bahkan langsung menghubungi Perez untuk menceritakan perbaikan yang mereka rasakan. Namun, hal ini justru menimbulkan ketegangan yang sangat besar. "Fakta bahwa para pemain mengatakan hal ini dan mengaitkannya dengan perubahan dalam pola makan dan suplemen makanan mereka, menimbulkan kebencian yang tak tertahankan dari pihak departemen medis dan staf kantin," katanya kepada surat kabar Marca pada bulan Desember.
Akibatnya, departemen medis dilaporkan telah memerintahkan para pemain untuk tidak lagi mengikuti instruksi Gonzalez de Arriba. "Meskipun ada tekanan, banyak pemain profesional mencoba mengikuti rencana diet mereka – sebagian bersamaan dengan anjuran medis. "Saya menjelaskan kepada mereka bahwa itu salah … Itu mengerikan."
Pada saat itu, waktu pernyataan tersebut cukup tepat. Beberapa pemain inti mengalami cedera. Terutama karena kesalahan yang dilakukan terhadap Mbappe, kabarnya terjadi gelombang pemecatan di tim medis Madrid pada awal tahun, sebelum Dr. Niko Mihic kembali sebagai kepala tim setelah dipecat pada akhir 2023.
Setelah kesalahan memalukan: Mbappe mengambil inisiatif sendiri
Seperti yang bocor ke publik pada hari Selasa, para pendahulu Mihic melakukan beberapa kesalahan serius. Titik terendahnya: Menurut The Athletic, dalam pemeriksaan MRI, lutut Mbappe yang salah justru diperiksa; akhirnya Mbappe mengambil inisiatif sendiri dan berkonsultasi dengan spesialis lutut Bertrand Sonnery-Cottet di Paris untuk mendapatkan pendapat kedua. Selama itu, ia bahkan telah memainkan banyak pertandingan - dengan anggapan keliru bahwa cedera (yang salah didiagnosis) akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.
Reporter RMC Daniel Riolo menggunakan kata-kata yang sangat keras dalam acara "L'After Foot": "Bagi Real, apa yang terjadi di sana adalah sebuah aib mutlak. (...) Kesalahan diagnosis ini bisa saja berakibat jauh lebih parah, karena Mbappe membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Ia tetap aktif, bahkan bermain dalam beberapa pertandingan, tanpa tahu persis apa yang terjadi padanya. Ia bisa saja merusak lututnya."
Setelah bertemu dengan Sonnery-Cottet, Mbappe menjalani program pembentukan otot khusus yang membebaskannya dari rasa sakit yang dialaminya selama berminggu-minggu. Kini, menurut pengakuannya sendiri, sang penyerang sudah bebas dari rasa sakit dan telah kembali ke lapangan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City.
"Lutut saya baik-baik saja. Kondisinya membaik. Semuanya berjalan cukup lancar dan saya tahu ada banyak spekulasi serta pernyataan yang tidak benar mengenai hal ini," katanya pada hari Senin dan menambahkan dengan nada yang penuh arti: "Begitulah kehidupan seorang atlet papan atas. Kami sudah terbiasa dengan orang-orang yang berbicara tanpa memeriksa kebenarannya dan tanpa dasar yang jelas."
Kylian Mbappe: Data performa dan statistik untuk Real Madrid musim ini
Permainan 35 Gol 38 Assist 6