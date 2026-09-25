Charles De Ketelaere ungkap pembicaraan dengan PSG sebelum klub Prancis itu merekrut Ferran Torres di tengah valuasi €50 juta dari Atalanta

Dalam wawancara dengan publikasi Belgia DH Les Sports, De Ketelaere membahas pembicaraannya pada musim panas dengan PSG dan harga tinggi yang dipatok oleh klubnya saat ini. Mengonfirmasi ketertarikan dari ibu kota Prancis itu, De Ketelaere menjelaskan: "Saya berbicara dengan PSG, tetapi pada akhirnya mereka memilih Ferran Torres."

Merefleksikan laporan bahwa Atalanta menolak menyetujui penjualan di bawah €50 juta, ia menambahkan: "Ya, saya pikir memang ada pembicaraan tentang angka yang mendekati itu. Tetapi Anda harus menemukan tim yang bersedia membayarnya. Di Premier League ada beberapa klub yang bisa melakukannya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang terwujud."