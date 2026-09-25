AFP
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Charles De Ketelaere ungkap pembicaraan dengan PSG sebelum klub Prancis itu merekrut Ferran Torres di tengah valuasi €50 juta dari Atalanta
Penyerang Belgia membeberkan pembicaraan transfer
Pemain internasional Belgia berusia 25 tahun itu mengonfirmasi bahwa ia sempat menggelar pembicaraan mengenai potensi kepindahan ke Paris pada bursa transfer musim panas. Atalanta menolak bergeming dari valuasi €50 juta untuk sang playmaker, yang masih terikat kontrak di Bergamo hingga Juni 2028. Prospek terjadinya kesepakatan pun lenyap begitu juara Prancis itu beralih ke Barcelona, mendatangkan Torres dengan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2031.
- AFP
"Mereka pada akhirnya memilih Ferran Torres"
Dalam wawancara dengan publikasi Belgia DH Les Sports, De Ketelaere membahas pembicaraannya pada musim panas dengan PSG dan harga tinggi yang dipatok oleh klubnya saat ini. Mengonfirmasi ketertarikan dari ibu kota Prancis itu, De Ketelaere menjelaskan: "Saya berbicara dengan PSG, tetapi pada akhirnya mereka memilih Ferran Torres."
Merefleksikan laporan bahwa Atalanta menolak menyetujui penjualan di bawah €50 juta, ia menambahkan: "Ya, saya pikir memang ada pembicaraan tentang angka yang mendekati itu. Tetapi Anda harus menemukan tim yang bersedia membayarnya. Di Premier League ada beberapa klub yang bisa melakukannya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang terwujud."
'Saya masih punya waktu'
Alih-alih terus memikirkan transfer yang gagal itu, pemain Belgia tersebut menegaskan bahwa menit bermain reguler di Serie A jauh lebih penting pada tahap kariernya saat ini daripada terburu-buru naik level. Ia melanjutkan: "Saya bahagia di Atalanta. Saya tahu betapa pentingnya menjadi starter setelah pengalaman saya di AC Milan. Suatu hari nanti saya ingin bersaing untuk meraih trofi. Saya punya ambisi itu, tetapi saya berusia 25 tahun dan saya masih punya waktu."
- Insidefoto
Start lambat menuntut respons segera
Perolehan enam poin dari lima pertandingan membuat Atalanta terdampar di peringkat ke-11 Serie A. Dengan baru mencatatkan satu assist musim ini, De Ketelaere berada di bawah sorotan yang kian besar untuk mempertajam kontribusi akhirnya bagi tim Maurizio Sarri. Laga kandang melawan juru kunci Venezia setelah jeda internasional menjadi peluang ideal untuk menyalakan musim mereka di liga.
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