Inter terus membuat kemajuan dalam upaya merekrut Trevoh Chalobah, bek asal Inggris kelahiran 1999 dari Chelsea yang telah menjadi incaran mereka dalam beberapa bursa transfer terakhir. Namun, Nerazzurri belum pernah sedekat ini dengan garis finis. Inilah yang masih kurang.
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Chalobah-Inter, pembicaraan berjalan lancar: sang bek menunda urusan lainnya dan menunggu kesepakatan dengan Chelsea. Semua berita terbaru
SEBAGAI PERAGAN BUSANA
Tawaran sebesar 25 juta euro ditambah bonus dari Como masuk beberapa hari yang lalu, namun ditolak oleh Chelsea yang mematok harga 40 juta euro untuk Chalobah, dengan ruang negosiasi hingga sekitar 35 juta euro. Klub asal Como itu telah mundur dari perburuan, demikian diungkapkan Fabrizio Romano, dan kini sedang mempertimbangkan pemain lain untuk lini belakang mereka.
PERUNDINGAN YANG AKAN SEGERA BERLANGSUNG
Kini, setelah berhasil mendapatkan persetujuan yang cukup kuat dari pihak pemain terkait transfer ke Serie A dalam serangkaian pertemuan terakhir yang digelar di Milan, Inter harus duduk di meja perundingan bersama Chelsea dan mencapai kesepakatan, dengan tawaran awal sebesar 30 juta euro. Pihak Inter dapat membicarakan soal bonus dan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk akhirnya menerima tawaran ke Italia setelah berbulan-bulan memberikan isyarat positif.
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