Chalobah-Inter, pembicaraan berjalan lancar: sang bek menunda urusan lainnya dan menunggu kesepakatan dengan Chelsea. Semua berita terbaru

Kini, setelah berhasil mendapatkan persetujuan yang cukup kuat dari pihak pemain terkait transfer ke Serie A dalam serangkaian pertemuan terakhir yang digelar di Milan, Inter harus duduk di meja perundingan bersama Chelsea dan mencapai kesepakatan, dengan tawaran awal sebesar 30 juta euro. Pihak Inter dapat membicarakan soal bonus dan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk akhirnya menerima tawaran ke Italia setelah berbulan-bulan memberikan isyarat positif.