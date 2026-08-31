Pemicu ketersediaan mendadak Sanchez adalah serangkaian penampilan mengecewakan yang memaksa Xabi Alonso bertindak tegas. Meski pada awalnya mendukung rekan senegaranya itu, Alonso menyetujui kepindahan senilai £7,5 juta untuk Aston Villa Martinez setelah kiper Spanyol itu bersalah atas kedua gol dalam kemenangan tipis 3-2 atas Fulham di Craven Cottage.

Pemain internasional Argentina itu langsung dimasukkan ke susunan starter untuk kemenangan 4-3 atas Brighton pada hari Minggu, yang menegaskan status baru Sanchez sebagai kiper pilihan ketiga di belakang mantan pemain Arsenal itu dan pelapis Mike Penders, yang telah kembali dari masa peminjaman yang impresif di Strasbourg.

Martinez tidak membuang waktu untuk langsung menunjukkan pengaruhnya, dengan mengungkapkan keinginannya mengembalikan klub ke kejayaannya terdahulu. Setelah debutnya, Martinez berkata: "Saya berbicara dengan John Terry dan Petr Cech. Saya tahu sebesar apa klub ini dan apa yang ingin kami capai musim ini. Saya datang ke sini untuk membantu. Saya menjalani tujuh tahun yang luar biasa di Aston Villa. Saya datang ke sini untuk bersaing dan mencoba menjuarai Premier League."