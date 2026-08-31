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Cesc Fabregas rencanakan perampokan lain terhadap Chelsea! Como siapkan langkah akhir untuk Robert Sanchez setelah merampungkan kesepakatan Trevor Chalobah senilai £30 juta
Fabregas ingin memanfaatkan eksodus Chelsea
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pelatih Como siap menawarkan jalan keluar bagi Sanchez dari Stamford Bridge saat klub Italia itu berupaya melanjutkan perekrutan ambisiusnya. Setelah lebih dulu menuntaskan kesepakatan senilai £30 juta untuk Trevor Chalobah pada awal musim panas ini, Fabregas kini mengandalkan hubungan positifnya dengan mantan klubnya untuk memuluskan transfer besar lainnya.
Ketertarikan dari Lombardy datang di tengah gejolak besar di departemen penjaga gawang Chelsea. Chelsea dikabarkan telah memperingatkan Sanchez bahwa ia terancam tersisih dari skuad tim utama jika tidak mengamankan kepindahan dari London Barat.
- Getty Images Sport
Alonso beralih ke Martinez setelah kesalahan Sanchez
Pemicu ketersediaan mendadak Sanchez adalah serangkaian penampilan mengecewakan yang memaksa Xabi Alonso bertindak tegas. Meski pada awalnya mendukung rekan senegaranya itu, Alonso menyetujui kepindahan senilai £7,5 juta untuk Aston Villa Martinez setelah kiper Spanyol itu bersalah atas kedua gol dalam kemenangan tipis 3-2 atas Fulham di Craven Cottage.
Pemain internasional Argentina itu langsung dimasukkan ke susunan starter untuk kemenangan 4-3 atas Brighton pada hari Minggu, yang menegaskan status baru Sanchez sebagai kiper pilihan ketiga di belakang mantan pemain Arsenal itu dan pelapis Mike Penders, yang telah kembali dari masa peminjaman yang impresif di Strasbourg.
Martinez tidak membuang waktu untuk langsung menunjukkan pengaruhnya, dengan mengungkapkan keinginannya mengembalikan klub ke kejayaannya terdahulu. Setelah debutnya, Martinez berkata: "Saya berbicara dengan John Terry dan Petr Cech. Saya tahu sebesar apa klub ini dan apa yang ingin kami capai musim ini. Saya datang ke sini untuk membantu. Saya menjalani tujuh tahun yang luar biasa di Aston Villa. Saya datang ke sini untuk bersaing dan mencoba menjuarai Premier League."
Como menghadapi persaingan untuk kiper Spanyol
Romano mengonfirmasi bahwa Como adalah salah satu dari beberapa klub yang memantau Sanchez saat mereka mencari pengganti Noel Tornqvist, yang semakin dekat untuk pindah ke Monza. Meski Fabregas ingin menambah kiper, fokus utama klub Italia itu tetap merekrut striker baru sebelum mengalihkan perhatian mereka ke opsi penjaga gawang.
Ia menjelaskan: "Sanchez bisa meninggalkan Chelsea dan beberapa klub sedang menjajaki kondisi transfernya. Prioritas Como tetap striker lalu akan menilai opsi kiper."
Namun, peluang untuk merekrut kiper berpengalaman di Premier League yang saat ini tidak lagi diprioritaskan di Chelsea bisa terbukti terlalu menggoda untuk diabaikan Como saat tenggat transfer semakin dekat.
- Getty
Sanchez menghadapi keputusan besar
Sanchez kini berada di persimpangan jalan, dengan minat yang kabarnya datang dari klub-klub di Inggris, seluruh Eropa, dan Liga Pro Saudi. Setelah kehilangan tempatnya di bawah Alonso, pemain Spanyol itu harus memutuskan apakah akan berjuang untuk mendapatkan posisi yang saat ini tampak sulit dijangkau atau menerima proyek yang sedang dibangun Fabregas di Serie A.
Como juga bisa menjadi opsi menarik bagi kiper Spanyol itu, dengan klub Italia tersebut tampil di Liga Champions musim ini dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan diri di panggung terbesar melawan jajaran elite Eropa.
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