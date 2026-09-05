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Cesc Fabregas puji 'identitas' Como setelah comeback tanpa ampun untuk menang 4-1 atas Genoa saat debut Liga Champions kian dekat
Como bangkit untuk meraih kemenangan comeback
Fabregas memuji kedewasaan tim Como asuhannya setelah mereka bangkit untuk meraih kemenangan telak 4-1 di markas Genoa. Tim tamu sempat mendapat ancaman awal ketika Milutin Osmajic membuka skor untuk tuan rumah dalam laga Serie A tersebut.
Namun, Como tetap tenang dan langsung mengambil kendali jalannya pertandingan, membalikkan keadaan sebelum jeda turun minum. Assane Diao memimpin kebangkitan dengan dua gol klinis, sementara rekrutan musim panas yang menjalani debut, Moise Kean, menyumbang assist krusial. Martin Baturina dan Nico Paz juga mencetak gol untuk memastikan tiga poin.
- Getty Images Sport
Fabregas menuntut loyalitas taktis
Fabregas senang dengan cara para pemainnya bereaksi setelah tertinggal, sambil menekankan pentingnya prinsip-prinsip taktis mereka. Ia mencatat bahwa kelengahan dini dalam bertahan selalu dihukum tanpa ampun di level tertinggi sepakbola Italia.
"Itu tergantung pada bagaimana Anda menafsirkan kenikmatan," kata Fabregas kepada DAZN. "Saya rasa Anda menikmatinya ketika Anda melakukan segalanya dengan baik, memberikan segalanya, dan bermain dengan cara yang benar. Setiap pelatih, klub, dan tim punya jalannya sendiri, identitasnya sendiri, dan kami berusaha tetap berpegang pada milik kami. Anak-anak bermain bagus dalam menerjemahkan berbagai fase permainan.
"Kebobolan gol itu menunjukkan kepada kami bahwa di Serie A, ketika Anda lengah selama dua detik, Anda akan dihukum, tetapi kemudian kami bereaksi dengan cara terbaik, menunjukkan kedewasaan dan kekuatan mental untuk mengembalikannya ke jalur yang benar."
Tetap berpegang pada rencana permainan
Como kini fokus mengukuhkan status mereka di kasta tertinggi sambil bersaing di Eropa. Fabregas menegaskan bahwa hasil individu berada di urutan kedua dibanding menjaga gaya bermain khas klub di bawah tekanan.
"Pesan saya selalu bahwa kami harus menjadi diri sendiri, tidak masalah apa yang terjadi dalam pertandingan," jelas Fabregas. "Saya kalah dalam begitu banyak pertandingan sebagai pemain, beberapa saat bermain bagus, beberapa saat bermain buruk, tetapi hal terpenting adalah selalu menjadi diri kami sendiri dalam situasi seperti itu.
"Ada hari-hari ketika kami mungkin tidak menang karena kami kurang berkualitas dalam umpan terakhir, atau kurang beruntung sesaat, ada sejuta hal yang bisa berjalan benar atau salah, tetapi kami tetap harus menjadi diri sendiri. Hari ketika saya melihat sesuatu yang tidak kami persiapkan, prinsip atau identitas kami, itulah saat saya marah. Untungnya, saya melihat tim saya dengan ketenangan dan mentalitas yang tepat. Kami bisa menang atau kalah, tetapi kami harus mempertahankan identitas itu."
- Getty Images Sport
Malam-malam bersejarah di Eropa menanti
Como memperkuat skuad mereka secara besar-besaran sepanjang musim panas dan kini bersiap menghadapi momen penting dalam sejarah modern klub. Tim asuhan Fabregas akan menjamu klub Jerman RB Leipzig dalam laga Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah pada Kamis, 10 September. Duel Eropa itu juga akan menjadi pertandingan kandang pertama Como pada musim ini. Stadio Sinigaglia menjalani renovasi penting sepanjang musim panas untuk memenuhi regulasi UEFA yang ketat.
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