Como kini fokus mengukuhkan status mereka di kasta tertinggi sambil bersaing di Eropa. Fabregas menegaskan bahwa hasil individu berada di urutan kedua dibanding menjaga gaya bermain khas klub di bawah tekanan.

"Pesan saya selalu bahwa kami harus menjadi diri sendiri, tidak masalah apa yang terjadi dalam pertandingan," jelas Fabregas. "Saya kalah dalam begitu banyak pertandingan sebagai pemain, beberapa saat bermain bagus, beberapa saat bermain buruk, tetapi hal terpenting adalah selalu menjadi diri kami sendiri dalam situasi seperti itu.

"Ada hari-hari ketika kami mungkin tidak menang karena kami kurang berkualitas dalam umpan terakhir, atau kurang beruntung sesaat, ada sejuta hal yang bisa berjalan benar atau salah, tetapi kami tetap harus menjadi diri sendiri. Hari ketika saya melihat sesuatu yang tidak kami persiapkan, prinsip atau identitas kami, itulah saat saya marah. Untungnya, saya melihat tim saya dengan ketenangan dan mentalitas yang tepat. Kami bisa menang atau kalah, tetapi kami harus mempertahankan identitas itu."