Cesc Fabregas menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Como setelah memastikan tiket ke Liga Champions pada musim yang bersejarah
Komitmen terhadap proyek jangka panjang
Saat berbicara dalam perayaan dengan bus terbuka yang digelar klub usai finis di empat besar Serie A, Fabregas dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai masa depannya. Setelah beralih dari karier bermain yang legendaris ke peran penting di bangku cadangan Como, pemain asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa perencanaan untuk musim depan sudah berjalan lancar setelah melakukan diskusi tingkat tinggi dengan petinggi klub.
"Masa depan? Kami mengadakan pertemuan panjang pada pukul 14.00 dengan presiden dan direktur," kata Fabregas kepada Sky Sport. "Kami telah mengkonsolidasikan ide; visi kami sudah tertuju pada musim depan. Saya sangat bahagia di sini; seperti yang Anda ketahui, saya masih perlu belajar satu atau dua langkah lagi, dan saya belajar banyak. Kami sedang membangun mentalitas."
Merenungkan kemajuan yang pesat
Kecepatan Como dalam menaiki tangga sepak bola Italia telah mengejutkan banyak pihak, termasuk Fabregas sendiri. Perjalanan klub ini telah membawa mereka dari divisi bawah sepak bola Italia hingga ke ambang kompetisi elit Eropa dalam waktu yang sangat singkat, sebuah prestasi yang digambarkan sang pelatih sebagai "karya agung" yang sesungguhnya.
"Pertumbuhan klub ini terlalu cepat; sejak kami memulainya, sudah dua setengah tahun kami terus melampaui ekspektasi," katanya. "Kami sadar akan posisi kami; kami memiliki visi yang jelas. Sebuah mahakarya, namun mulai hari ini kami mulai mempersiapkan diri untuk musim yang berat dan berbeda."
Mempersiapkan diri untuk kompetisi elit Liga Champions
Fabregas sangat menyadari betapa beratnya tantangan yang menanti timnya di Liga Champions. Lompatan dari kompetisi domestik ke level di mana mereka harus menghadapi tim-tim terbaik di Eropa menuntut peningkatan taktis dan fisik yang signifikan jika klub ingin terhindar dari kekalahan telak di panggung Eropa.
Pemain asal Spanyol itu memperingatkan bahwa kompetisi ini tidak memberikan ruang untuk kesalahan, dengan mengatakan: "Kita harus berhati-hati. Jika Anda bertandang ke Bernabéu atau Camp Nou tanpa persiapan yang matang, Anda akan kebobolan enam gol. Kita harus berhati-hati, meningkatkan level permainan, dan mempersiapkan diri dengan baik."
Fabregas menanggapi kabar kepergian Paz
Salah satu tujuan utama musim panas ini adalah mempertahankan para pemain inti yang telah membuat musim bersejarah ini terwujud. Nico Paz, yang tampil gemilang di bawah bimbingan Fabregas, tetap menjadi prioritas klub dalam upaya mempertahankan momentum positif mereka menjelang musim depan.
"Pemain yang sangat penting bagi pertumbuhan kami. Kami tumbuh bersamanya, dan dia tumbuh bersama kami," kata Fabregas tentang Paz. "Kami berada dalam posisi yang penting; mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi keinginan kami adalah agar dia tetap bersama kami." Keinginan untuk mempertahankan talenta muda terbaik mereka ini menunjukkan bahwa Como bertekad untuk tidak sekadar menjadi pengisi kuota di Eropa musim depan.
Beberapa hari lalu, Fabregas dengan tegas membantah rumor yang mengaitkan Paz dengan kepindahan ke Inter, sambil menjelaskan situasi kontrak dan masa depan sang gelandang. Fabregas menekankan bahwa Paz masih 50% milik mereka, dengan mencatat bahwa Real Madrid adalah satu-satunya klub yang berhak memberikan pendapat mengenai masa depannya.
Ia secara langsung menanggapi spekulasi tersebut dengan menyatakan bahwa Zanetti tidak bekerja untuk Real Madrid maupun Como, dan mendesak agar batas tersebut dihormati. Pada akhirnya, Fabregas menegaskan bahwa satu hal yang pasti: "Paz tidak akan bermain untuk Inter, karena ia akan kembali ke Real Madrid atau terus bermain untuk Como musim depan."