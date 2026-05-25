Cesc Fabregas menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Como setelah memastikan tiket ke Liga Champions pada musim yang bersejarah

Salah satu tujuan utama musim panas ini adalah mempertahankan para pemain inti yang telah membuat musim bersejarah ini terwujud. Nico Paz, yang tampil gemilang di bawah bimbingan Fabregas, tetap menjadi prioritas klub dalam upaya mempertahankan momentum positif mereka menjelang musim depan.

"Pemain yang sangat penting bagi pertumbuhan kami. Kami tumbuh bersamanya, dan dia tumbuh bersama kami," kata Fabregas tentang Paz. "Kami berada dalam posisi yang penting; mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi keinginan kami adalah agar dia tetap bersama kami." Keinginan untuk mempertahankan talenta muda terbaik mereka ini menunjukkan bahwa Como bertekad untuk tidak sekadar menjadi pengisi kuota di Eropa musim depan.

Beberapa hari lalu, Fabregas dengan tegas membantah rumor yang mengaitkan Paz dengan kepindahan ke Inter, sambil menjelaskan situasi kontrak dan masa depan sang gelandang. Fabregas menekankan bahwa Paz masih 50% milik mereka, dengan mencatat bahwa Real Madrid adalah satu-satunya klub yang berhak memberikan pendapat mengenai masa depannya.

Ia secara langsung menanggapi spekulasi tersebut dengan menyatakan bahwa Zanetti tidak bekerja untuk Real Madrid maupun Como, dan mendesak agar batas tersebut dihormati. Pada akhirnya, Fabregas menegaskan bahwa satu hal yang pasti: "Paz tidak akan bermain untuk Inter, karena ia akan kembali ke Real Madrid atau terus bermain untuk Como musim depan."