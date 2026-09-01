Como 1907 secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Sanchez, dengan sang kiper bergabung dengan klub Italia tersebut dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27. Kepindahan ini menjadi langkah signifikan lain dalam strategi perekrutan ambisius klub di bawah arahan pelatih kepala Fabregas.

Mantan gelandang Chelsea itu sangat mengandalkan koneksinya di London Barat untuk memperkuat skuadnya, setelah sebelumnya mengamankan transfer senilai £30 juta untuk Trevor Chalobah pada awal bursa transfer musim panas.

Kesepakatan ini diumumkan secara resmi melalui kanal media sosial klub, dengan Como mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mendapatkan jasa pemain internasional Spanyol tersebut. Sanchez tiba di Italia dengan segudang pengalaman di Premier League, setelah mencatatkan lebih dari 170 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.