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Cesc Fabregas mendapatkan pemain incarannya! Como menuntaskan transfer pinjaman kiper Chelsea Robert Sanchez dalam manuver terbaru terhadap mantan klubnya
Fabregas amankan reuni lain dengan Chelsea
Como 1907 secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Sanchez, dengan sang kiper bergabung dengan klub Italia tersebut dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27. Kepindahan ini menjadi langkah signifikan lain dalam strategi perekrutan ambisius klub di bawah arahan pelatih kepala Fabregas.
Mantan gelandang Chelsea itu sangat mengandalkan koneksinya di London Barat untuk memperkuat skuadnya, setelah sebelumnya mengamankan transfer senilai £30 juta untuk Trevor Chalobah pada awal bursa transfer musim panas.
Kesepakatan ini diumumkan secara resmi melalui kanal media sosial klub, dengan Como mengungkapkan kegembiraannya karena berhasil mendapatkan jasa pemain internasional Spanyol tersebut. Sanchez tiba di Italia dengan segudang pengalaman di Premier League, setelah mencatatkan lebih dari 170 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
- Getty Images
Sanchez mencari awal yang baru
Transfer ini terjadi setelah periode sorotan intens terhadap Sanchez di Chelsea. Meski memulai kariernya di Stamford Bridge dengan menjanjikan, termasuk enam pertandingan saat klub menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 ketika ia meraih Golden Glove, belakangan ia kehilangan tempat. Situasi mencapai titik puncak setelah kesalahan dalam pertandingan melawan Fulham membuat Xabi Alonso menyetujui kepindahan Martinez. Setelah kesepakatan itu, Chelsea mengonfirmasi kepindahan pinjaman tersebut.
Merefleksikan kepindahannya ke Stadio Giuseppe Sinigaglia, Sanchez mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek tersebut. Saat tiba di Como, Robert Sanchez mengatakan: "Saya merasa luar biasa, sambutannya sangat bagus. Saya sangat senang berada di sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan tim ini, saya tidak sabar untuk segera memulai."
Kecocokan taktis untuk sistem Fabregas
Fabregas cepat menegaskan alasan Sanchez menjadi target utamanya untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Pelatih asal Spanyol itu meyakini profil Sanchez sangat cocok dengan gaya modern berbasis penguasaan bola yang sedang ia terapkan di Como. Kemampuannya berperan sebagai "sweeper-keeper" dan terlibat dalam fase build-up menjadi faktor kunci dalam upaya merekrutnya, terutama ketika klub itu ingin menggantikan Noel Tornqvist, yang semakin dekat untuk hengkang ke Monza.
Berbicara tentang pemain baru itu, pelatih kepala Como 1907 Fabregas mengatakan: "Robert membawa pengalaman di level tertinggi dan kualitas yang sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Dia adalah kiper tangguh dengan kehadiran besar, tetapi dia juga sangat nyaman dengan bola dan bisa membantu kami membangun serangan dari belakang. Kami sangat senang menyambutnya di Como."
- Getty
Perombakan posisi penjaga gawang Chelsea terus berlanjut
Kepergian Sanchez menjadi babak terbaru dalam musim panas yang sibuk bagi tim rekrutmen Chelsea. Perekrutan Martinez dari Aston Villa secara fundamental mengubah hierarki di Cobham, membuat Sanchez menjadi pilihan ketiga di belakang kiper Argentina itu dan Mike Penders.
Bagi Chelsea, melepas beban gaji Sanchez dari pembukuan, setidaknya untuk sementara, memberi sedikit ruang bernapas saat mereka terus merapikan skuad yang membengkak. Kiper asal Spanyol itu telah diperingatkan bahwa ia berisiko benar-benar disisihkan jika tidak ditemukan kepindahan. Dengan bergabung ke Como, ia menghindari semusim dalam keterasingan dan bergabung dengan proyek menarik yang sudah menghadirkan nama-nama besar seperti Moise Kean.
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