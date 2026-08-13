Pria Spanyol itu, yang mencatatkan 303 penampilan pada masa bermainnya untuk Arsenal, menyoroti bagaimana dewan klub tetap teguh pada visi strategis mereka meski sempat mengalami kesulitan di awal masa kepelatihan Arteta.

Berbicara setelah pertandingan di Emirates Stadium, Fabregas mengungkapkan kekagumannya terhadap perencanaan jangka panjang klub: "Selamat untuk klub secara keseluruhan, dimulai dari tujuh, delapan tahun lalu ketika mereka pertama kali memulai proyek ini. Karena apa yang Anda lihat di sepakbola setiap hari, apa yang dilakukan Arsenal, terutama di momen-momen sulit, itu tidak ada.

"Saya bilang kepada Edu, saya bilang kepada Andrea [Berta] ketika saya datang tahun lalu untuk pertandingan Liga Champions, saya bilang selamat kepada seluruh klub atas kesabaran, karena tetap bersama, karena tetap berpegang pada rencana ketika selama tiga tahun berturut-turut, koreksi saya jika saya salah, finis kedelapan, kedelapan, kedelapan, tahun keempat nyaris ke Liga Champions, itu kekecewaan besar, Tottenham datang, Anda finis kelima, tetapi Anda terus melangkah karena Anda punya rencana, karena Anda punya tujuan, karena Anda mengalami perkembangan, Anda terus bergerak maju."