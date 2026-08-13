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Cesc Fabregas memuji petinggi Arsenal karena menunjukkan "kesabaran" terhadap Mikel Arteta saat bos Como itu ingin meniru budaya The Gunners
Fabregas memuji proses Arsenal
Fabregas kembali ke Emirates Stadium saat timnya, Como, menahan Arsenal imbang 1-1 dalam laga persahabatan pramusim sebelum The Gunners menang lewat adu penalti pada Rabu. Mantan kapten Arsenal itu secara terbuka memuji jajaran petinggi klub atas kesabaran mereka dalam mendukung Arteta melewati periode-periode sulit, yang pada akhirnya membuat mereka mengangkat trofi Liga Primer musim lalu. Fabregas menyoroti komitmen Arsenal terhadap proyek jangka panjang sebagai sesuatu yang langka dalam sepak bola modern, sesuatu yang kini ingin ia tiru bersama tim Italia-nya.
- Getty Images Sport
Orang Spanyol memuji kesabaran dewan direksi
Pria Spanyol itu, yang mencatatkan 303 penampilan pada masa bermainnya untuk Arsenal, menyoroti bagaimana dewan klub tetap teguh pada visi strategis mereka meski sempat mengalami kesulitan di awal masa kepelatihan Arteta.
Berbicara setelah pertandingan di Emirates Stadium, Fabregas mengungkapkan kekagumannya terhadap perencanaan jangka panjang klub: "Selamat untuk klub secara keseluruhan, dimulai dari tujuh, delapan tahun lalu ketika mereka pertama kali memulai proyek ini. Karena apa yang Anda lihat di sepakbola setiap hari, apa yang dilakukan Arsenal, terutama di momen-momen sulit, itu tidak ada.
"Saya bilang kepada Edu, saya bilang kepada Andrea [Berta] ketika saya datang tahun lalu untuk pertandingan Liga Champions, saya bilang selamat kepada seluruh klub atas kesabaran, karena tetap bersama, karena tetap berpegang pada rencana ketika selama tiga tahun berturut-turut, koreksi saya jika saya salah, finis kedelapan, kedelapan, kedelapan, tahun keempat nyaris ke Liga Champions, itu kekecewaan besar, Tottenham datang, Anda finis kelima, tetapi Anda terus melangkah karena Anda punya rencana, karena Anda punya tujuan, karena Anda mengalami perkembangan, Anda terus bergerak maju."
Berupaya meniru budaya
Fabregas menyoroti bahwa kecenderungan modern untuk memecat manajer secara reaktif kerap menghancurkan konsistensi, seraya menambahkan bahwa ia merasa beruntung bisa membangun proyek serupa di Como dengan menanamkan budaya dan nilai-nilai yang dibangun Arsenal.
Mantan gelandang Spanyol itu melanjutkan: "Kita kekurangan ini dalam sepakbola saat ini. Anda kalah dalam tiga pertandingan, ganti pelatih, dia memainkan satu gaya, sekarang Anda memainkan gaya lain, pada akhirnya saya tidak terlalu percaya pada hal seperti ini.
"Saya sangat beruntung berada dalam sebuah proyek, tentu dengan level yang jauh lebih rendah, sejarahnya, semuanya, tetapi kami mencoba melihat stabilitas yang dimiliki Arsenal, nilai-nilai, budaya yang mereka bawa.
"Saya pikir Mikel telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, sungguh. Karena sebagian besar dari kelompok ini, para pemain ini sekarang ketika Anda berbicara dengan mereka, saya tidak tahu... mereka orang-orang yang baik, mereka ingin memainkan sepakbola yang bagus, mereka penuh respek, Anda bisa melihat bagaimana mereka terus berpegang pada rencana sepanjang waktu. Sungguh, saya sangat senang bisa kembali ke sini dan mencium perasaan ini."
- Getty
Ujian Community Shield menanti
Arsenal akan menghadapi Manchester City di Community Shield di Cardiff pada Minggu, 16 Agustus, sebelum memulai upaya mempertahankan gelar Premier League melawan tim promosi Coventry City enam hari kemudian.
Pada Minggu yang sama, Como dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan melawan Liverpool, dengan pertandingan pertama digelar secara tertutup sebelum laga kedua dibuka untuk suporter. Tim Italia itu kemudian akan mengalihkan fokus ke laga pembuka Serie A mereka melawan Udinese pada Sabtu berikutnya.
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