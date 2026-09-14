Sosok sentral dalam laju impresif Como belakangan ini adalah Martin Baturina, yang penampilannya membuat sang pelatih melontarkan pujian setinggi langit. Fabregas menggambarkan playmaker Kroasia itu sebagai "talenta anarkis" yang memiliki naluri alami terhadap permainan. Baturina berperan penting dalam pembantaian atas Leipzig, memperlihatkan tingkat kedewasaan yang tak mencerminkan usianya yang baru 23 tahun. Di sampingnya, Assane Diao juga sedang berada dalam performa terbaik, setelah akhirnya mengatasi masalah cedera dan hambatan psikologis yang mengganggu musim debutnya di klub.

"Para pemain ini punya potensi, talenta besar, dan berkembang setiap hari," jelas Fabregas. "Musim lalu, sebagian juga karena cedera, Diao lebih mudah kesal ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, dia terganggu, takut ada hal lain yang akan salah. Sekarang dia telah menemukan jalan yang tepat dan tenang, yang tidak mudah setelah absen panjang karena cedera."

"Hal yang sama juga berlaku untuk Baturina, yang sedikit merupakan talenta anarkis, dia merasakan gerakan yang tepat untuk dilakukan. Gol pertamanya beberapa hari lalu luar biasa, dia selalu memiliki postur yang tepat dan masuk ke tempat yang tepat tanpa perlu berlari cepat. Dia juga punya ambisi, hasrat, keinginan untuk melakukan tekel luncur dan menyambar bola."