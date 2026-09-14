Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cesc Fabregas meminta Como yang sedang melesat untuk kembali fokus menghadapi Parma setelah kemenangan bersejarah di Liga Champions
Menjaga fokus setelah kejayaan di Eropa
Como berada di wilayah yang belum pernah mereka jelajahi setelah kemenangan menakjubkan 4-1 atas RB Leipzig, hasil yang menandai debut bersejarah Lariani di Liga Champions. Namun, Fabregas bertekad memastikan skuadnya tidak mengalami efek lanjutan di kancah kontinental saat menjamu Parma di Stadio Sinigaglia. Mantan pemenang Piala Dunia itu mengakui daya tarik unik kompetisi elite Eropa tersebut, tetapi menekankan perlunya pemulihan profesional dan penyesuaian ulang mental menjelang kick-off hari Senin.
"Emosi memainkan pertandingan Liga Champions pertama Anda membuat Anda bersemangat. Namun sekarang emosi Liga Champions harus disingkirkan dan diubah menjadi energi, melawan Parma kami membutuhkan penampilan hebat lainnya," kata Fabregas. “Saya ingat debut saya saat berusia 17 tahun, itu spesial, dan Liga Champions memang memberi pemain motivasi yang berbeda. Kami harus memahami pentingnya pertandingan ini dengan memulihkan diri dengan cara yang tepat, makan dan minum dengan benar."
- Getty Images
Menjalani kisah dongeng di Lombardy
Kenaikan Como dari kedalaman Serie B ke level tertinggi sepakbola Eropa hanya dalam tiga tahun telah memikat imajinasi dunia sepakbola. Namun, Fabregas tetap membumi dan menegaskan bahwa kesuksesan proyek ini dibangun atas kerja keras dan kebersamaan, bukan sentimen.
"Dari luar ini terlihat seperti dongeng, saya mengerti. Karena tidak ada yang mengharapkannya. Rahasianya adalah kekompakan grup ini," kata Fabregas. "Saya tidak menjadi terlalu bersemangat saat kami bermain bagus, juga tidak terlalu patah semangat ketika segalanya berjalan buruk, jadi kami harus menutup diri dari pandangan media dan fokus pada pekerjaan kami."
Kebangkitan Baturina dan Diao
Sosok sentral dalam laju impresif Como belakangan ini adalah Martin Baturina, yang penampilannya membuat sang pelatih melontarkan pujian setinggi langit. Fabregas menggambarkan playmaker Kroasia itu sebagai "talenta anarkis" yang memiliki naluri alami terhadap permainan. Baturina berperan penting dalam pembantaian atas Leipzig, memperlihatkan tingkat kedewasaan yang tak mencerminkan usianya yang baru 23 tahun. Di sampingnya, Assane Diao juga sedang berada dalam performa terbaik, setelah akhirnya mengatasi masalah cedera dan hambatan psikologis yang mengganggu musim debutnya di klub.
"Para pemain ini punya potensi, talenta besar, dan berkembang setiap hari," jelas Fabregas. "Musim lalu, sebagian juga karena cedera, Diao lebih mudah kesal ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, dia terganggu, takut ada hal lain yang akan salah. Sekarang dia telah menemukan jalan yang tepat dan tenang, yang tidak mudah setelah absen panjang karena cedera."
"Hal yang sama juga berlaku untuk Baturina, yang sedikit merupakan talenta anarkis, dia merasakan gerakan yang tepat untuk dilakukan. Gol pertamanya beberapa hari lalu luar biasa, dia selalu memiliki postur yang tepat dan masuk ke tempat yang tepat tanpa perlu berlari cepat. Dia juga punya ambisi, hasrat, keinginan untuk melakukan tekel luncur dan menyambar bola."
- Getty Images Sport
Reuni dengan Diego Carlos
Duel melawan Parma juga menghadirkan sub-plot sentimental, karena Como akan berhadapan langsung dengan Diego Carlos. Bek asal Brasil itu merupakan target utama Fabregas pada bursa transfer musim panas, dengan klub sangat ingin mengamankan jasanya secara permanen setelah masa peminjamannya yang sukses. Meski negosiasi berjalan intensif dan ada hubungan pribadi yang kuat antara sang pelatih dan pemain tersebut, kesepakatan itu gagal pada saat-saat terakhir, sehingga bek tengah veteran itu justru bergabung dengan lawan pada hari Senin.
"Saya berbicara sepanjang musim panas dengan Diego, kami punya hubungan yang sangat baik. Memang benar, dia selalu ada dalam pikiran kami, tetapi kami menjalani percakapan yang luar biasa ketika itu tidak terjadi. Dia adalah bagian dari keluarga kami, pada akhirnya itu tidak terjadi karena beberapa detail kecil. Ada masa pada musim lalu ketika Kempf cedera dan Ramon tidak terlalu sering bermain, jadi dia benar-benar mendorong dirinya sampai batas maksimal, dan kami ingin berterima kasih kepadanya," ujar Fabregas.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami