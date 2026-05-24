Cesc Fabregas membawa Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sementara Jamie Vardy harus mengalami degradasi bersama Cremonese
Bagaimana cara mencapai tanah yang dijanjikan
Di musim yang akan dikenang selama puluhan tahun di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como semakin mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan baru dalam sepak bola Italia dengan merebut posisi keempat dan terakhir yang berhak lolos ke Liga Champions di Serie A.
Prestasi ini diraih hanya dua tahun setelah promosi mereka ke kasta tertinggi, mengakhiri perjalanan menakjubkan di bawah arahan taktis Fabregas. Klub ini memanfaatkan sepenuhnya kekalahan tak terduga AC Milan 2-1 di kandang dari Cagliari untuk menyalip Rossoneri pada hari terakhir.
Momen ketika Como mengetahui bahwa mereka akan bermain di Liga Champions musim depan terekam dalam cuplikan yang emosional saat para pemain menyadari bahwa impian mereka untuk bersaing melawan para elit Eropa telah menjadi kenyataan. Ini menandai kali kedua klub ini lolos ke kompetisi Eropa, setelah sebelumnya tampil di Piala Mitropa pada tahun 1981.
Dominasi di awal pertandingan di Zini
Meskipun taruhannya tinggi, Como tampil tenang sejak peluit pertama dibunyikan saat menghadapi Cremonese yang sedang berjuang untuk bertahan di liga. Filosofi serangan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-36 ketika tendangan Jesus Rodriguez membentur Alberto Grassi dan mengecoh Emil Audero.
Keunggulan itu berlipat ganda tak lama setelah jeda saat Rodriguez berperan sebagai pemberi umpan. Ia menemukan pencetak gol terbanyak klub, Anastasios Douvikas, yang tak membuang peluang dari jarak dekat untuk mencetak gol ke-14nya musim ini. Dengan skor 2-0, tekanan pada tuan rumah menjadi sangat berat, terutama saat kabar beredar bahwa rival mereka dalam perebutan degradasi, Lecce, sedang memimpin dalam laga mereka.
Kekecewaan Vardy akibat degradasi
Vardy, yang bergabung dengan Cremonese musim panas lalu setelah hengkang dari Leicester City, menjadi motor kebangkitan singkat timnya di babak kedua. Striker veteran asal Inggris itu memanfaatkan seluruh pengalamannya untuk mendapatkan tendangan penalti setelah dijatuhkan oleh Jacobo Ramon.
Federico Bonazzoli maju untuk mengeksekusi tendangan penalti tersebut, sejenak memperkecil ketertinggalan dan memberikan secercah harapan kepada para pendukung tuan rumah bahwa kebangkitan ajaib masih mungkin terjadi. Namun, optimisme itu tak berlangsung lama karena pertandingan semakin tak terkendali bagi tim asuhan Marco Giampaolo.
Momen-momen akhir pertandingan ditandai dengan keruntuhan disiplin total dari Cremonese. Setelah wasit Fabio Maresca memberikan penalti kepada Como akibat pelanggaran terhadap Douvikas, tuan rumah kehilangan ketenangan sepenuhnya. Alberto Grassi mendapat kartu merah karena protesnya, disusul dengan cepat oleh pemain pengganti Milan Duric dan David Okereke, meninggalkan tim tuan rumah hanya dengan delapan pemain di lapangan untuk sepuluh menit terakhir pertandingan.
Lucas Da Cunha tetap menjadi orang paling tenang di stadion, mencetak gol dari tendangan penalti sebelum menambah gol kedua yang luar biasa tujuh menit kemudian untuk mengukuhkan skor akhir 4-1.
Nasib yang bertolak belakang
Satu musim di kasta tertinggi menjadi perjuangan berat bagi Cremonese, yang hanya mampu meraih delapan kemenangan dari 38 pertandingan. Bagi Vardy, peluit akhir menandai akhir yang pahit bagi musim yang semula menjanjikan banyak hal, namun pada akhirnya berujung pada degradasi ke Serie B. Ini menandai degradasi keduanya secara berturut-turut setelah menjadi bagian dari skuad Leicester City yang terdegradasi ke Championship pada akhir musim 2024-25.
Nasib Vardy sangat kontras dengan Fabregas, yang tim Como-nya kini siap bersaing di panggung elit Eropa. Mereka finis di peringkat keempat Serie A, di atas klub-klub raksasa tradisional AC Milan dan Juventus, dengan Napoli dan Roma masing-masing menduduki peringkat kedua dan ketiga, di belakang juara bertahan Inter.