Cesc Fabregas membawa Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sementara Jamie Vardy harus mengalami degradasi bersama Cremonese

Di musim yang akan dikenang selama puluhan tahun di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como semakin mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan baru dalam sepak bola Italia dengan merebut posisi keempat dan terakhir yang berhak lolos ke Liga Champions di Serie A.

Prestasi ini diraih hanya dua tahun setelah promosi mereka ke kasta tertinggi, mengakhiri perjalanan menakjubkan di bawah arahan taktis Fabregas. Klub ini memanfaatkan sepenuhnya kekalahan tak terduga AC Milan 2-1 di kandang dari Cagliari untuk menyalip Rossoneri pada hari terakhir.

Momen ketika Como mengetahui bahwa mereka akan bermain di Liga Champions musim depan terekam dalam cuplikan yang emosional saat para pemain menyadari bahwa impian mereka untuk bersaing melawan para elit Eropa telah menjadi kenyataan. Ini menandai kali kedua klub ini lolos ke kompetisi Eropa, setelah sebelumnya tampil di Piala Mitropa pada tahun 1981.












