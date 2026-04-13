Cesc Fabregas, manajer Como yang sedang naik daun, mengaku tidak pernah repot-repot melihat klasemen Serie A sejak 2025
Keberanian dalam kekalahan
Como kehilangan kesempatan untuk mengokohkan posisinya di empat besar setelah membuang keunggulan dua gol dan akhirnya kalah 4-3 dari pemuncak klasemen Inter. Gol-gol dari Alex Valle dan Nico Paz memberikan awal yang sempurna, namun tim Nerazzurri yang tajam berhasil membalikkan keadaan melalui dua gol masing-masing dari Marcus Thuram dan Denzel Dumfries. Hasil ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Serie A di mana Como kalah dalam sebuah pertandingan setelah sempat memimpin dengan selisih dua gol.
Mengabaikan klasemen
Meskipun kekalahan tersebut sangat menyakitkan, Fabregas menolak untuk terpaku pada klasemen liga, dan menegaskan bahwa penampilan skuad mudanya saat menghadapi tim terbaik di divisi tersebut jauh lebih penting. Pemain asal Spanyol itu menyoroti keberanian timnya yang melepaskan 20 tembakan ke gawang sang pemuncak klasemen sebagai tanda jelas dari perkembangan taktis mereka yang pesat.
Berbicara kepada DAZN Italiasetelah peluit akhir, mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu menyatakan: “Saya tidak tahu posisi kami di klasemen, karena saya belum memeriksanya sejak awal musim dan saya tidak akan melakukannya sekarang. Tim saya sekali lagi membuktikan bahwa mereka berani, bersemangat, dan bahkan dalam kekalahan pun menunjukkan karakter. Memang benar kami membuat kesalahan, tetapi ini adalah tim muda dan kami berhadapan dengan lawan yang akan menghukum setiap kesalahan.
"Menurut saya, membicarakan taktik hari ini tidak menarik bagi saya, karena kami sudah menunjukkan semuanya di lapangan. Saya suka melihat statistik, dan tidak banyak tim yang mampu melepaskan 20 tembakan ke gawang saat melawan Inter. Jika Anda mengatakan kepada saya dua tahun lalu bahwa kami akan menantang Inter seperti ini, saya akan mengira kami sedang menggelar pertandingan persahabatan, tetapi kami bertarung melawan mereka di lapangan yang setara.”
Masa depan yang cemerlang menanti
Kekalahan tipis ini membuat Como tetap berada di peringkat kelima, namun petinggi klub tetap bersikap realistis terkait minat klub-klub besar terhadap manajer mereka pasca dampak transformatif yang ia berikan. Dalam wawancara dengan Rivista Undici pada pertengahan Maret, Presiden Como Mirwan Suwarso mengakui bahwa masa depan jangka panjang sang manajer asal Spanyol kemungkinan besar akan berada di puncak sepak bola Eropa.
Membahas perjalanan karier sang manajer dan komitmen Fabregas sendiri terhadap proses belajarnya saat ini, ia menyatakan: “Fabregas benar-benar sangat penting bagi kami, tetapi kami akan bodoh jika tidak memikirkan bahwa suatu hari nanti ia mungkin pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Jika ia terus meraih kemenangan bersama kami atau, bagaimanapun juga, menikmati kesuksesan—meskipun saya tidak bisa berbicara atas namanya—saya yakin ia mungkin memiliki impian yang lebih besar.”
Penentuan episode terakhir musim ini
Fabregas dan timnya harus segera bangkit saat bertandang ke Sassuolo pada Jumat ini di Serie A, sebelum menghadapi laga krusial lainnya melawan Inter. Kedua tim akan bertemu lagi dalam leg kedua semifinal Coppa Italia di San Siro pada 21 April, setelah hasil imbang tanpa gol di leg pertama. Dengan hanya enam putaran liga tersisa, kemampuan Como untuk mempertahankan mentalitas berani ini dalam dua laga elit berturut-turut ini akan menentukan kampanye bersejarah mereka.