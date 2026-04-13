Cesc Fabregas, manajer Como yang sedang naik daun, mengaku tidak pernah repot-repot melihat klasemen Serie A sejak 2025

Meskipun kekalahan tersebut sangat menyakitkan, Fabregas menolak untuk terpaku pada klasemen liga, dan menegaskan bahwa penampilan skuad mudanya saat menghadapi tim terbaik di divisi tersebut jauh lebih penting. Pemain asal Spanyol itu menyoroti keberanian timnya yang melepaskan 20 tembakan ke gawang sang pemuncak klasemen sebagai tanda jelas dari perkembangan taktis mereka yang pesat.

Berbicara kepada DAZN Italiasetelah peluit akhir, mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu menyatakan: “Saya tidak tahu posisi kami di klasemen, karena saya belum memeriksanya sejak awal musim dan saya tidak akan melakukannya sekarang. Tim saya sekali lagi membuktikan bahwa mereka berani, bersemangat, dan bahkan dalam kekalahan pun menunjukkan karakter. Memang benar kami membuat kesalahan, tetapi ini adalah tim muda dan kami berhadapan dengan lawan yang akan menghukum setiap kesalahan.

"Menurut saya, membicarakan taktik hari ini tidak menarik bagi saya, karena kami sudah menunjukkan semuanya di lapangan. Saya suka melihat statistik, dan tidak banyak tim yang mampu melepaskan 20 tembakan ke gawang saat melawan Inter. Jika Anda mengatakan kepada saya dua tahun lalu bahwa kami akan menantang Inter seperti ini, saya akan mengira kami sedang menggelar pertandingan persahabatan, tetapi kami bertarung melawan mereka di lapangan yang setara.”