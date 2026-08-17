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Cesc Fabregas kembali mengincar Chelsea! Bos Como membidik bintang £40 juta setelah merampungkan transfer Trevoh Chalobah
Fabregas amankan Chalobah untuk Como
Fabregas memperkuat opsi di lini pertahanannya pekan lalu dengan perekrutan penting Chalobah, memboyong pemain berusia 27 tahun itu ke Italia dalam kesepakatan senilai £30 juta sebagai pembayaran awal. Lulusan akademi Chelsea itu, yang selama bertahun-tahun menjadi andalan di lini belakang Chelsea, menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan klub Serie A yang ambisius tersebut.
- Getty
Liam Delap muncul sebagai target berikutnya bagi klub Italia
Manuver di London barat masih jauh dari selesai, karena Fabregas kini mengarahkan perhatiannya kepada Delap untuk menambah opsi serangannya, menurut talkSPORT. Penyerang berusia 23 tahun itu dianggap tidak lagi dibutuhkan di Stamford Bridge setelah musim debut yang sulit, ketika ia kesulitan mencetak gol secara reguler.
Namun, kepindahan itu menghadapi hambatan besar karena Delap dikabarkan ingin tetap bermain di Premier League meski ada prospek tampil di Liga Champions bersama Como. Chelsea siap berbisnis tetapi memasang harga tinggi untuk penyerang muda tersebut, dengan petinggi Chelsea menuntut £40 juta untuk Delap pada musim panas ini. Valuasi tersebut akan menjadi keuntungan sebesar £10 juta bagi klub London itu, yang saat ini berada di bawah tekanan untuk merampingkan skuad tim utama mereka yang membengkak sebelum tenggat September.
Persaingan Premier League memanas
Meski Como tetap optimistis, mereka menghadapi persaingan ketat dari Nottingham Forest, yang telah ikut dalam perburuan mantan produk akademi Manchester City tersebut. Forest diperkirakan akan aktif pada tahap akhir bursa transfer, terutama karena Taiwo Awoniyi siap bergabung dengan Coventry City.
Musim debut sang penyerang di Stamford Bridge diganggu masalah kebugaran, karena kampanye yang dihantam cedera membatasinya hanya mencetak satu gol di Premier League. Terlepas dari kesulitan tersebut, nilainya tetap tinggi berkat potensi yang ia tunjukkan di Ipswich Town, tempat ia mencetak 12 gol selama musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi.
- Getty Images
Pertimbangan masa depan untuk sang penyerang
Langkah Delap berikutnya akan krusial bagi ambisi internasionalnya, setelah ia sudah mewakili Inggris di berbagai level usia muda. Meski ia belum menerima panggilan ke tim senior Inggris, ia tetap memenuhi syarat untuk mewakili Republik Irlandia melalui ayahnya, Rory Delap.
Di bawah manajer baru Xabi Alonso, Chelsea sedang mengawasi perombakan besar yang juga bisa membuat Nicolas Jackson hengkang ke Aston Villa. Saat Chelsea berupaya menyeimbangkan pembukuan dan merampingkan skuad, kepergian Delap tampaknya tak terelakkan.
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