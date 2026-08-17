Manuver di London barat masih jauh dari selesai, karena Fabregas kini mengarahkan perhatiannya kepada Delap untuk menambah opsi serangannya, menurut talkSPORT. Penyerang berusia 23 tahun itu dianggap tidak lagi dibutuhkan di Stamford Bridge setelah musim debut yang sulit, ketika ia kesulitan mencetak gol secara reguler.

Namun, kepindahan itu menghadapi hambatan besar karena Delap dikabarkan ingin tetap bermain di Premier League meski ada prospek tampil di Liga Champions bersama Como. Chelsea siap berbisnis tetapi memasang harga tinggi untuk penyerang muda tersebut, dengan petinggi Chelsea menuntut £40 juta untuk Delap pada musim panas ini. Valuasi tersebut akan menjadi keuntungan sebesar £10 juta bagi klub London itu, yang saat ini berada di bawah tekanan untuk merampingkan skuad tim utama mereka yang membengkak sebelum tenggat September.



