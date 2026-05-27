Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cesc Fabregas belum selesai! Pelatih bertekad untuk 'meningkatkan performa' di Como setelah berhasil lolos ke Liga Champions dalam musim Serie A yang sensasional
Tak ada waktu untuk berleha-leha bagi para elit
Setelah lolos ke Liga Champions secara bersejarah, Fabregas yang memang dikenal tak pernah puas telah mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di kancah Eropa. Kenaikan performa yang luar biasa ini di Serie A terjadi dengan sangat cepat bagi Como, terutama mengingat mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi pada musim 2024-2025, mengakhiri masa absen yang menyakitkan selama 22 tahun dari divisi elit.
"Ya, malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami merayakannya bersama seluruh tim dan staf. Pada Senin pagi, kami sudah kembali bekerja, memang benar, karena itulah yang seharusnya dilakukan. Sekarang semua orang akan berlibur, tetapi ada hal penting yang harus saya tangani. Kami perlu meningkatkan level, organisasi, dan banyak hal lainnya. Itu harus segera dilakukan," kata Fabregas dalam wawancaranya dengan ComoTV.
- Getty Images Sport
Perayaan bersejarah di Lombardy
Jalan-jalan di Como berubah menjadi lautan warna biru dan putih saat ribuan orang merayakan pencapaian bersejarah tim mereka. Klub ini memastikan tempatnya di Liga Champions pada pekan terakhir dengan kemenangan 4-1 atas Cremonese, finis di peringkat keempat Serie A dengan 71 poin — hanya unggul satu poin dari AC Milan yang berada di posisi kelima. Bagi tim yang baru-baru ini terpuruk di divisi bawah, kualifikasi ini merupakan keajaiban olahraga yang dirancang oleh Fabregas.
Berbicara dari atas bus terbuka selama parade kemenangan, Fabregas mengakui bahwa perayaan tersebut cukup melelahkan, tetapi kegembiraan kota ini membuat semuanya terasa sepadan. "Ya, saya tidur sebentar. Saya yang pertama pergi untuk bergabung dalam pesta. Tapi jangan khawatir, saya berhasil tidur tiga-empat jam," kata sang pelatih.
Membangun keluarga sepak bola
Como menandai babak pertama Fabregas sebagai manajer setelah ia pensiun pada musim panas 2023. Setelah sepenuhnya mengambil alih pada musim panas 2024 dan membawa tim finis di posisi ke-10 yang solid pada musim Serie A pertamanya, sang pelatih dengan cepat mengalihkan pujian kepada skuadnya dan komunitas lokal. Ia menekankan bahwa ikatan antara para pemain dan para penggemar tetap menjadi katalisator utama bagi kesuksesan cepat mereka, menggambarkan para pendukung sebagai sumber motivasi yang tak pernah habis.
"Sebuah emosi, terutama bagi kota ini," jelas Fabregas saat ditanya tentang parade tersebut. "Malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami tidak memiliki kesempatan untuk pergi dan merayakan bersama para penggemar yang menunggu kami. Saya pikir hari ini memang pantas; ini adalah momen yang istimewa, unik, dan bersejarah. Saya percaya mengakhiri musim dengan cara yang begitu erat dan unik ini sangat penting. Semakin banyak energi yang tercipta antara para penggemar dan kami, semakin baik untuk mencapai 2-10-15% yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Mereka selalu menjadi pemain ke-12, mendorong Anda untuk melakukan lebih dan lebih lagi."
- Getty Images Sport
Visi dan pelaksanaan di Sinigaglia
Transisi dari gelandang legendaris menjadi pelatih papan atas berjalan mulus bagi pelatih asal Spanyol ini, namun ia tetap rendah hati terkait pengaruh taktisnya. Ia menyebut kepemimpinan klub dan kesediaan para pemain untuk beradaptasi dengan filosofinya sebagai alasan utama di balik kemajuan pesat mereka dalam hierarki sepak bola Italia, sambil mencatat bahwa proyek ini telah melampaui banyak ekspektasi dalam hal kecepatan.
"Seorang pelatih tidak berarti apa-apa tanpa ide, dan tanpa pemain yang memiliki kemauan dan kualitas yang tinggi," katanya. "Saya sangat menyadari hal ini, bahwa saya telah menemukan tempat yang tepat dan telah melakukan segalanya dengan cara yang benar. Dengan ide untuk melakukan apa yang ingin kami lakukan, melalui jalan yang tidak bisa saya sebut mudah... karena kami melakukannya dengan sangat cepat, tetapi selalu dengan keinginan untuk terus maju, untuk ingin menjadi lebih baik. Dengan sebuah visi."