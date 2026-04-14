Cesc Fabregas angkat bicara soal masa depannya di Como di tengah spekulasi tentang kemungkinan pindah ke Chelsea dan Italia
Pelatih asal Spanyol itu menarik minat para klub papan atas
Fabregas telah muncul sebagai salah satu manajer muda paling diminati di Eropa setelah membawa Como hampir lolos ke Liga Champions—sebuah pencapaian bersejarah. Saat ini berada di peringkat kelima Serie A dengan enam pertandingan tersisa, klub asal Lombardy ini sedang menikmati masa kejayaannya yang paling gemilang dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun santer dikabarkan akan kembali ke Stamford Bridge dan kemungkinan menjabat di tim nasional Italia, mantan gelandang Chelsea Fabregas tetap fokus pada kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2028.
Fabregas memprioritaskan proyek di Lombardy
Setelah menerima penghargaan bergengsi Enzo Bearzot, Fabregas menjelaskan rencana terdekatnya terkait karier kepelatihannya.
Menanggapi kemungkinan kepergiannya dari Stadio Giuseppe Sinigaglia, Fabregas mengatakan: “Saya sangat berkomitmen pada proyek ini. Kita tidak pernah tahu, tapi saat ini saya rasa sangat kecil kemungkinannya saya akan meninggalkan Como. Tahun lalu, saya ingin melihat bagaimana klub lain beroperasi. Saya sudah membicarakannya dengan presiden, tapi saya memutuskan untuk tetap tinggal. Saya sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Ini adalah proyek yang penting. Saya perlu merasa nyaman di sini. Penting bagi keluarga saya untuk bahagia, dan jika mereka bahagia di Como, saya akan tetap tinggal.”
Rencana suksesi dan ambisi internasional
Meskipun petinggi Como menyadari bahwa Fabregas pada akhirnya mungkin akan melampaui level klub ini, mereka memandangnya sebagai sosok kunci yang akan membentuk DNA tim untuk tahun-tahun mendatang. Pemain asal Spanyol itu juga menyinggung kemungkinan menjadi pelatih tim nasional, sambil mengakui bahwa energinya saat ini lebih cocok untuk menghadapi tuntutan harian kompetisi domestik.
“Mungkin suatu hari nanti,” kata Fabregas mengenai posisi di Italia. “Saat ini, saya terlalu fokus sebagai pelatih dan saya perlu berada di lapangan setiap hari. Menjadi pelatih tim nasional mungkin membosankan saat ini — terlalu banyak waktu luang. Di masa depan, ketika saya lebih tua, siapa tahu.”
Sementara itu, Presiden Como Mirwan Suwarso mengakui bahwa masa depan jangka panjang Fabregas kemungkinan besar berada di puncak sepak bola Eropa. Berbicara kepada Rivista Undici pada pertengahan Maret, pria asal Indonesia itu menyatakan: “Cesc sangat penting bagi kami, tetapi kami akan bodoh jika tidak memikirkan bahwa suatu hari dia bisa pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Dia harus terlibat dalam pemilihan [penggantinya] dan membantu kami menunjuk pelatih berikutnya.”
Pertandingan seru di San Siro menanti
Fabregas tengah menghadapi periode krusial yang berpotensi membawa Como meraih trofi besar pertama dalam sejarah mereka serta tiket bersejarah ke kompetisi Eropa. Sebelum bertandang ke San Siro untuk leg kedua semifinal Coppa Italia yang sangat dinanti melawan Inter pada Selasa, 21 April mendatang—dengan skor agregat saat ini imbang 0-0—tim ini harus terlebih dahulu mengalihkan fokus mereka ke laga tandang penting Serie A melawan Sassuolo pada Jumat mendatang.