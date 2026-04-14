Cesc Fabregas angkat bicara soal masa depannya di Como di tengah spekulasi tentang kemungkinan pindah ke Chelsea dan Italia

Meskipun petinggi Como menyadari bahwa Fabregas pada akhirnya mungkin akan melampaui level klub ini, mereka memandangnya sebagai sosok kunci yang akan membentuk DNA tim untuk tahun-tahun mendatang. Pemain asal Spanyol itu juga menyinggung kemungkinan menjadi pelatih tim nasional, sambil mengakui bahwa energinya saat ini lebih cocok untuk menghadapi tuntutan harian kompetisi domestik.

“Mungkin suatu hari nanti,” kata Fabregas mengenai posisi di Italia. “Saat ini, saya terlalu fokus sebagai pelatih dan saya perlu berada di lapangan setiap hari. Menjadi pelatih tim nasional mungkin membosankan saat ini — terlalu banyak waktu luang. Di masa depan, ketika saya lebih tua, siapa tahu.”

Sementara itu, Presiden Como Mirwan Suwarso mengakui bahwa masa depan jangka panjang Fabregas kemungkinan besar berada di puncak sepak bola Eropa. Berbicara kepada Rivista Undici pada pertengahan Maret, pria asal Indonesia itu menyatakan: “Cesc sangat penting bagi kami, tetapi kami akan bodoh jika tidak memikirkan bahwa suatu hari dia bisa pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Dia harus terlibat dalam pemilihan [penggantinya] dan membantu kami menunjuk pelatih berikutnya.”