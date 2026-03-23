ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A

Cesari mengenai sentuhan lengan Pongracic dalam laga Fiorentina vs Inter: "Bagi saya itu layak penalti, tapi tidak bagi wasit"

Bergonzi setuju bahwa bek Fiorentina di kotak penalti layak mendapat sanksi.

Insiden wasit yang kembali menuai kontroversi di Liga Italia Serie A, kali ini terjadi pada laga tunda Minggu malam yang berakhir imbang 1-1 antara Inter dan Fiorentina di kandang Fiorentina.


Pada babak pertama, saat skor sementara 1-0 untuk Nerazzurri, Dumfries mengirim umpan silang dari sayap kanan ke kotak penalti, di mana Pio Esposito dan Ranieri gagal menghalau bola, yang kemudian disentuh dengan lengan oleh Pongracic.

Wasit Colombo membiarkannya berlalu, Maresca dan Massa di VAR tidak melakukan intervensi.


MARELLI: "SENTUHAN YANG TIDAK MENDAPAT SANKSI"



  • PENALTI UNTUK CESARI DAN BERGONZI

    Mantan wasit Graziano Cesari menganalisis di acara Pressing di Canale 5: "Menurut saya itu penalti karena umpan silang datang dari jarak jauh, lengan bek terbuka lebar, dan bola akan sampai ke Thuram. Namun, Anda akan melihat bahwa AIA (Asosiasi Wasit Italia) akan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat".


    Mantan wasit lainnya, Mauro Bergonzi, sependapat di La Domenica Sportiva di Rai 2: "Selama pertandingan, tidak ditayangkan ulang apa pun. Pongracic menyentuh bola dengan tangan kanan, ia cenderung melebarkan lengannya untuk mengejar bola, dan oleh karena itu menurut saya itu layak dihukum dengan tendangan penalti."


    Komentator Fabio Caressa berkomentar di Sky Calcio Club: "Mereka menjelaskan kepada kami bahwa yang penting adalah ke mana bola pergi. Di sini, jika Pongracic tidak menyentuhnya dengan lengan, bola akan menuju Thuram. Yang penting adalah apakah lengan itu terangkat atau tidak, saya hanya mengulang apa yang mereka katakan. Tapi saya tidak mau berkomentar lagi karena soal pelanggaran tangan, saya sudah tidak mengerti apa-apa lagi, semuanya dan kebalikannya."



