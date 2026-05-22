Getty Images
Diterjemahkan oleh
Cesar Azpilicueta mengumumkan pensiunnya; mantan kapten Chelsea itu menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi menjelang 'babak baru'
Azpilicueta mengonfirmasi keputusan pensiunnya yang penuh emosi
Mantan kapten Chelsea itu mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan emosional di media sosial, sambil mengakui bahwa ia kesulitan mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata meskipun telah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak lama. Azpilicueta menorehkan karier gemilang di seluruh Eropa, membela Osasuna, Marseille, Chelsea, Atlético Madrid, dan Sevilla.
Ia juga mencatatkan 45 penampilan untuk timnas Spanyol dan tampil di berbagai turnamen internasional besar. Ia menjadi salah satu pemain Chelsea paling berprestasi di era modern setelah bergabung dengan klub tersebut dari Marseille pada 2012. Selama 11 tahun di Stamford Bridge, ia tampil dalam 508 pertandingan dan memenangkan semua trofi besar yang tersedia.
Azpilicueta mengenang kariernya yang telah berlangsung selama 20 musim
Dalam pesan perpisahannya, Azpilicueta menulis: “Sepak bola tercinta, Hari ini, saya ingin berbagi kabar bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir saya sebagai pesepak bola profesional. Setelah bertahun-tahun menjalani impian saya, saya merasa saatnya telah tiba untuk membuka babak baru dalam hidup saya.
"Sejujurnya, meskipun saya telah mempersiapkan diri untuk momen ini, saya merasa sulit untuk menulis surat ini. Setelah 20 musim, begitu banyak orang yang telah memainkan peran penting dalam karier saya."
Bek tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub dan individu yang telah membentuk perjalanannya di dunia sepak bola. Azpilicueta menambahkan: “Kepada rekan-rekan setim, pelatih, dan setiap anggota staf di semua klub yang beruntung bisa saya ikuti, terima kasih telah membantu saya tumbuh setiap hari baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain.”
"Mengenakan seragam CA Osasuna, Olympique de Marseille, Chelsea FC, Atletico de Madrid, Sevilla FC, dan mewakili negara saya di panggung-panggung terbesar merupakan suatu kehormatan yang sesungguhnya. Setiap momen sangat berarti bagi saya."
Warisan Chelsea mengukuhkan posisi Azpilicueta di antara para legenda klub
Meskipun Azpilicueta pernah bermain untuk beberapa klub besar, kesuksesan terbesarnya diraih bersama Chelsea. Disapa dengan akrab sebagai ‘Dave’ oleh para pendukung, ia menjadi sosok kunci selama salah satu periode paling gemilang klub tersebut. Gelar-gelar yang diraihnya meliputi Liga Champions, dua gelar Liga Premier, dua gelar Liga Europa, Piala Super UEFA, Piala FA, Piala Liga, dan Piala Dunia Antarklub. Ia juga memimpin Chelsea sebagai kapten menuju gelar Liga Champions pada tahun 2021. Azpilicueta mendapatkan penghormatan luas berkat konsistensi, keserbagunaan, dan kepemimpinannya. Sepanjang kariernya, ia berkembang dari seorang bek sayap yang energik menjadi bek tengah yang andal dan pemimpin ruang ganti yang berpengaruh.
- AFP
Ucapan selamat terus berdatangan saat Azpilicueta memulai babak baru
Azpilicueta kini pensiun dari sepak bola profesional dengan reputasi sebagai salah satu bek paling andal di generasinya. Ucapan selamat dan penghormatan dari para pendukung serta mantan rekan setimnya sudah mulai berdatangan sejak pengumuman tersebut.