Cesar Azpilicueta mengumumkan pensiunnya; mantan kapten Chelsea itu menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi menjelang 'babak baru'

Dalam pesan perpisahannya, Azpilicueta menulis: “Sepak bola tercinta, Hari ini, saya ingin berbagi kabar bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir saya sebagai pesepak bola profesional. Setelah bertahun-tahun menjalani impian saya, saya merasa saatnya telah tiba untuk membuka babak baru dalam hidup saya.

"Sejujurnya, meskipun saya telah mempersiapkan diri untuk momen ini, saya merasa sulit untuk menulis surat ini. Setelah 20 musim, begitu banyak orang yang telah memainkan peran penting dalam karier saya."

Bek tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub dan individu yang telah membentuk perjalanannya di dunia sepak bola. Azpilicueta menambahkan: “Kepada rekan-rekan setim, pelatih, dan setiap anggota staf di semua klub yang beruntung bisa saya ikuti, terima kasih telah membantu saya tumbuh setiap hari baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain.”

"Mengenakan seragam CA Osasuna, Olympique de Marseille, Chelsea FC, Atletico de Madrid, Sevilla FC, dan mewakili negara saya di panggung-panggung terbesar merupakan suatu kehormatan yang sesungguhnya. Setiap momen sangat berarti bagi saya."



