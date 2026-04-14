"Cepatlah!" - Lauren Hemp merasa cemas menanti hasil tinjauan VAR, sementara bintang tim Lionesses itu mengatakan dia "seharusnya menendangnya lebih keras" setelah kemenangan tipis atas Spanyol
Rasa lega Hemp setelah tinjauan gol yang menegangkan
Hemp menjadi bintang dalam laga sengit antara juara Eropa dan juara dunia, namun momen penentu kemenangannya sempat diselimuti ketidakpastian sejenak.
Memanfaatkan bola liar dari tendangan sudut pada awal pertandingan, Hemp berhasil menyarangkan bola ke gawang di tengah kerumunan pemain, dan golnya akhirnya dikonfirmasi setelah menunggu dengan tegang hingga wasit memberikan sinyal.
Apa yang dikatakan Hemp
Menanggapi gol yang membawa Lionesses mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan, Hemp berkata: "Sejujurnya, saya cukup yakin. Saya memang melihat bola melewati garis gawang dan saya hanya menatap wasit sambil berpikir: 'Cepatlah katakan bahwa itu masuk'. Senang rasanya bisa mencetak gol di Wembley".
Dia menambahkan: "Seharusnya saya menendangnya sedikit lebih keras agar benar-benar masuk ke gawang. Kadang-kadang permainannya tidak terlalu bagus, tapi kami berhasil menyelesaikan tugas."
Walsh mencatatkan 100 penampilan
Malam itu juga menjadi momen bersejarah bagi gelandang andalan Keira Walsh, yang memimpin tim sebagai kapten pada malam penampilannya yang ke-100 di level internasional.
Menyikapi pencapaiannya, Walsh berkata: "Jelas ini bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan bisa terwujud. Untuk melakukannya sebanyak 100 kali, saya tidak pernah menganggapnya remeh."
Penyerang Hemp menambahkan penghormatannya kepada rekan setimnya: "Keira adalah pemain yang luar biasa, saya sudah mengenalnya sejak saya masih muda dan dia yang mengajari saya cara bermain. Sangat menyenangkan memiliki seseorang seperti Keira di tim. Saya sangat bangga dia mencapai 100 penampilan. Dia memimpin tim pada saat-saat kami membutuhkannya. Dia adalah mesinnya".
Hampton menyelamatkan situasi
Meskipun gol Hemp menjadi penentu di papan skor, kiper Hannah Hampton-lah yang memastikan ketiga poin tetap di London. Spanyol terus menekan di menit-menit akhir, dengan tendangan Olga Carmona dan Vicky Lopez yang membentur tiang gawang, sebelum Hampton melakukan penyelamatan gemilang dari jarak dekat untuk menggagalkan sundulan Edna Imade di menit-menit terakhir.
Hemp segera mengakui pentingnya penyelamatan tersebut, dengan mengatakan: "Itu adalah penampilan yang sangat tangguh dan kami mendominasi kedua kotak penalti, jadi ini adalah kemenangan yang penting. Kami ingin sekali menguasai bola lebih banyak, tetapi terkadang pertandingan berjalan seperti ini. Itu adalah penampilan yang sangat berani".