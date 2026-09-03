Liverpool menuntaskan transfer winger timnas Prancis Bradley Barcola senilai £123 juta pada Senin, menandai pernyataan niat yang besar. Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu mengambil nomor punggung 29 dan diperkirakan langsung masuk ke tim utama sebagai pilihan pertama di sayap kiri.

Barcola bisa menjalani debutnya di Premier League dalam lawatan hari Jumat untuk menghadapi tim promosi Ipswich. Laga itu memberi para suporter kesempatan melihat pertama kali bagaimana penyerang sayap tersebut cocok dalam skema taktik Andoni Iraola.

Menilai transfer itu di Sky Sports, Thierry Henry menegaskan fans Liverpool seharusnya sangat antusias dengan kedatangan Barcola, asalkan tim bermain sesuai dengan kekuatannya.







