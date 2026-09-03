Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Cepat sekali!' - Thierry Henry kirim peringatan kepada Liverpool setelah manuver untuk Barcola senilai £123 juta

Liverpool
B. Barcola
T. Henry
Premier League

Thierry Henry mendesak fans Liverpool untuk antusias menyusul kepindahan Bradley Barcola senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain. Namun, legenda Arsenal itu memperingatkan manajer Andoni Iraola bahwa winger tersebut harus dimainkan dengan tepat agar bisa mencapai potensi penuhnya.

  • Liverpool tuntaskan transfer besar Barcola

    Liverpool menuntaskan transfer winger timnas Prancis Bradley Barcola senilai £123 juta pada Senin, menandai pernyataan niat yang besar. Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu mengambil nomor punggung 29 dan diperkirakan langsung masuk ke tim utama sebagai pilihan pertama di sayap kiri.

    Barcola bisa menjalani debutnya di Premier League dalam lawatan hari Jumat untuk menghadapi tim promosi Ipswich. Laga itu memberi para suporter kesempatan melihat pertama kali bagaimana penyerang sayap tersebut cocok dalam skema taktik Andoni Iraola.

    Menilai transfer itu di Sky Sports, Thierry Henry menegaskan fans Liverpool seharusnya sangat antusias dengan kedatangan Barcola, asalkan tim bermain sesuai dengan kekuatannya.



    • Iklan
  • FBL-OLY-PARIS-2024-FRA-ESPAFP

    Henry menyoroti tuntutan taktis

    Henry menekankan bahwa Barcola berkembang ketika diberi duel individu langsung di sisi sayap. Ia menunjukkan bahwa pemain Prancis itu bekerja tanpa henti dalam tim Paris Saint-Germain dengan pressing tinggi yang merebut bola jauh di area lawan untuk mengisolasi bek sayap lawan.

    Mantan pelatih timnas Prancis U-21 itu memperingatkan agar winger tersebut tidak dipaksa menjalankan tugas bertahan jauh dari area penalti lawan.

    "Hal besar tentang Barcola adalah itu bergantung pada bagaimana Anda akan bermain. Apakah Anda akan bisa menempatkannya dalam situasi satu lawan satu?" tanya Henry. "Yang juga Anda miliki adalah, jika Anda ingin bermain lewat serangan balik, dia sangat cepat. Tetapi apakah Anda akan membuatnya bertahan jauh lebih banyak daripada menyerang? Itu mungkin bukan sesuatu yang sangat cocok untuknya."

  • Menyelesaikan pekerjaan dan keseimbangan skuad

    Sambil memuji kecepatan dan pressing Barcola, Henry menilai sang winger masih punya ruang untuk berkembang dalam penyelesaian akhir. Ia menjelaskan bahwa meningkatkan ketenangan di dalam kotak penalti akan mengubahnya menjadi penyerang yang dominan.

    "Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah dia perlu sedikit lebih baik dalam penyelesaian akhir," tambah Henry. "Jika dia melakukannya, banyak tim akan kesulitan menghadapinya."

    Pengamat sesama dan mantan wakil kapten Liverpool Jamie Carragher menambahkan bahwa Barcola membawa kilau yang dibutuhkan ke Premier League, meski ia mempertanyakan keseimbangan skuad Liverpool secara keseluruhan. Carragher menyoroti bahwa Iraola tidak memiliki opsi alami di sayap kanan, yang berarti staf pelatih harus terus menyesuaikan sisi kanan serangan mereka.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Bradley Barcola Liverpoolsocial gfx

    Debut Ipswich di depan mata

    Dengan tenggat waktu transfer berlalu tanpa tambahan pemain sayap yang datang, Iraola harus memaksimalkan opsi serang yang sudah dimilikinya. Barcola akan tampil bersama rekan setim papan atas seperti Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Alexander Isak saat Liverpool berupaya membangun tim penantang gelar.

    Staf pelatih akan fokus mengintegrasikan rekrutan senilai £123 juta itu ke dalam latihan penuh tim menjelang pertandingan hari Jumat melawan Ipswich.

    Perhatian kini tertuju ke Portman Road untuk melihat apakah Barcola bisa memberikan dampak instan dan menunjukkan kecepatan eksplosifnya dalam debutnya di Premier League.

Premier League
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV