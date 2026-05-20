CEO Southampton meminta maaf atas skandal Spygate, namun menegaskan bahwa hukuman tersebut 'tidak sebanding dengan pelanggarannya' di tengah upaya banding untuk memulihkan status timnya di final play-off
Saints mengakui kesalahan dalam kasus 'Spygate'
Southampton akhirnya angkat bicara setelah secara mengejutkan didiskualifikasi dari Final Play-Off Championship karena memata-matai Middlesbrough. Tim asuhan Tonda Eckert didiskualifikasi oleh komisi disiplin independen pada Selasa, menyusul terungkapnya fakta bahwa klub tersebut telah mengirim seorang analis magang junior untuk mengamati sesi latihan Boro 48 jam sebelum pertandingan semifinal krusial mereka — menurut The Daily Mail.
Dalam pernyataan terperinci, kepala eksekutif Saints, Parsons, mengakui pelanggaran peraturan tersebut tetapi menegaskan bahwa klub sedang berjuang agar dapat kembali bertanding di final melawan Hull City. "Kami telah mengajukan banding atas keputusan Komisi Disiplin Independen kemarin untuk mengeluarkan Southampton Football Club dari Play-Off Sky Bet Championship, dan menjatuhkan sanksi pengurangan empat poin untuk musim 2026-27," tegas Parsons.
"Sebelum membahas banding tersebut, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendukung, para pemain, dan komunitas sepak bola secara langsung dan tanpa keraguan."
CEO menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar
Meskipun klub sedang menempuh jalur hukum untuk membatalkan sanksi pengusiran tersebut, Parsons dengan cepat menyampaikan penyesalannya atas tindakan spionase taktis tersebut. "Apa yang terjadi itu salah," akunya. "Klub telah mengakui pelanggaran terhadap Peraturan EFL 3.4 dan 127. Kami meminta maaf kepada klub-klub lain yang terlibat, dan terutama kepada para pendukung Southampton yang loyalitas dan dukungannya yang luar biasa musim ini seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari klub."
CEO tersebut juga menyatakan keinginannya untuk memimpin reformasi di liga di masa depan guna mencegah insiden serupa. "Kami telah memberikan kerja sama penuh dalam penyelidikan dan proses disiplin EFL. Setelah banding, kami juga akan menulis surat kepada EFL untuk menawarkan partisipasi kami dalam kelompok kerja mengenai penerapan praktis dan penegakan Peraturan 127 di seluruh Championship. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah omong kosong, dan kami bermaksud menunjukkan perubahan," tambahnya.
Perbandingan dengan Leeds
Terlepas dari permintaan maaf tersebut, keluhan utama Southampton terletak pada beratnya sanksi yang dijatuhkan jika dibandingkan dengan kasus-kasus terkenal lainnya. Parsons secara khusus menyinggung Leeds United, yang didenda sebesar £200.000 pada tahun 2019 atas insiden pemantauan pemain serupa yang melibatkan Marcelo Bielsa. "Mengenai banding itu sendiri: kami menerima bahwa harus ada sanksi. Yang tidak dapat kami terima adalah sanksi yang tidak sebanding dengan pelanggarannya. Sementara Leeds United didenda £200.000 atas pelanggaran serupa, Southampton telah kehilangan kesempatan untuk bertanding dalam pertandingan yang bernilai lebih dari £200 juta dan sangat berarti bagi staf, pemain, dan pendukung kami," lanjut pernyataan tersebut.
"Kami yakin konsekuensi finansial dari putusan kemarin menjadikannya, dengan selisih yang sangat besar, hukuman terbesar yang pernah dijatuhkan kepada klub sepak bola Inggris. Pengurangan 30 poin Luton Town pada musim 2008/09—hingga saat ini sanksi olahraga terberat dalam sepak bola Inggris—dijatuhkan kepada klub yang saat itu berada di League Two, tanpa pendapatan yang sebanding dipertaruhkan. Pengurangan 21 poin Derby County pada 2021 membuat mereka kehilangan status Championship. Pengurangan enam poin Everton pada musim 2023/24 terjadi setelah kerugian sebesar £124,5 juta, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diambil dari Southampton dalam satu sore saja."
Chelsea dan keuntungan serta relevansi
Parsons selanjutnya membandingkan putusan tersebut dengan sanksi-sanksi yang baru-baru ini dijatuhkan oleh Liga Premier, terutama denda sebesar £10,75 juta yang dikenakan kepada Chelsea atas pembayaran yang tidak diungkapkan. "Denda finansial terbesar yang pernah dijatuhkan oleh Liga Premier, terhadap Chelsea pada bulan Maret tahun ini, adalah sebesar £10,75 juta, dan tidak disertai dengan sanksi olahraga apa pun meskipun melibatkan pembayaran yang tidak diungkapkan sebesar £47,5 juta selama tujuh tahun," tambahnya.
"Kami mengatakan ini bukan untuk meremehkan apa yang terjadi di klub ini, yang kami akui memang salah. Kami mengatakannya karena proporsionalitas itu sendiri merupakan prinsip keadilan alamiah. Komisi berhak menjatuhkan sanksi. Namun, kami akan berargumen, mereka tidak berhak menjatuhkan sanksi yang secara nyata tidak proporsional dibandingkan dengan setiap sanksi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Inggris. Banding kami akan disidangkan hari ini, dan kami akan memberikan pembaruan lebih lanjut pada waktunya."