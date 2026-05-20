Southampton akhirnya angkat bicara setelah secara mengejutkan didiskualifikasi dari Final Play-Off Championship karena memata-matai Middlesbrough. Tim asuhan Tonda Eckert didiskualifikasi oleh komisi disiplin independen pada Selasa, menyusul terungkapnya fakta bahwa klub tersebut telah mengirim seorang analis magang junior untuk mengamati sesi latihan Boro 48 jam sebelum pertandingan semifinal krusial mereka — menurut The Daily Mail.

Dalam pernyataan terperinci, kepala eksekutif Saints, Parsons, mengakui pelanggaran peraturan tersebut tetapi menegaskan bahwa klub sedang berjuang agar dapat kembali bertanding di final melawan Hull City. "Kami telah mengajukan banding atas keputusan Komisi Disiplin Independen kemarin untuk mengeluarkan Southampton Football Club dari Play-Off Sky Bet Championship, dan menjatuhkan sanksi pengurangan empat poin untuk musim 2026-27," tegas Parsons.

"Sebelum membahas banding tersebut, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendukung, para pemain, dan komunitas sepak bola secara langsung dan tanpa keraguan."