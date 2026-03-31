CEO Newcastle mengungkap sikapnya terkait kemungkinan penjualan Sandro Tonali di tengah minat transfer dari Manchester United

CEO Newcastle United, Hopkinson, menegaskan bahwa setiap kepergian pemain pada musim panas ini hanya akan terjadi sesuai ketentuan klub. Menanggapi kemungkinan kehilangan pemain bintang lainnya, ia mengatakan: "Kami belum tentu memiliki strategi menyeluruh terkait pemain yang hengkang. Kami mempertimbangkan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan para pemain musim panas ini. Namun, jika skenario seperti Isak terulang kembali, setiap pemain yang masih terikat kontrak akan hengkang sesuai ketentuan kami dan kami akan memaksimalkan peluang yang mungkin ada bagi klub.

"Ke depannya, strategi kami adalah membeli dengan baik dan menjual dengan baik. Membeli dengan baik tidak selalu berarti menghabiskan uang paling banyak. Artinya, beroperasi di pasar untuk mencari pemain yang menghasilkan nilai tertinggi bagi klub ini, bukan sekadar biaya transfer yang dibayarkan. Jadi, ada banyak hal yang perlu kami lakukan, termasuk mengembangkan pemain sendiri, mencari peluang di pasar, dan memastikan kami memaksimalkan peluang kami dalam kisaran harga yang tersedia."