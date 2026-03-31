CEO Newcastle mengungkap sikapnya terkait kemungkinan penjualan Sandro Tonali di tengah minat transfer dari Manchester United
Newcastle tetap teguh pada gelandang andalannya
The Magpies bertekad untuk tetap mengendalikan kedalaman skuad mereka setelah musim yang sulit. Setelah kehilangan Alexander Isak ke Liverpool dalam kesepakatan senilai £125 juta yang memecahkan rekor tahun lalu, dewan direksi bertekad untuk menghindari drama serupa yang dapat melemahkan tim selama proses pembenahan. Tonali telah menjadi target utama bagi beberapa rival di Liga Premier, termasuk Man Utd, yang ingin memperkuat lini tengah mereka. Namun, petinggi Newcastle siap bersikap tegas untuk memastikan bahwa setiap potensi hengkangnya pemain memberikan nilai maksimal bagi proyek-proyek masa depan klub.
Hopkinson mengutamakan kepentingan klub
CEO Newcastle United, Hopkinson, menegaskan bahwa setiap kepergian pemain pada musim panas ini hanya akan terjadi sesuai ketentuan klub. Menanggapi kemungkinan kehilangan pemain bintang lainnya, ia mengatakan: "Kami belum tentu memiliki strategi menyeluruh terkait pemain yang hengkang. Kami mempertimbangkan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan para pemain musim panas ini. Namun, jika skenario seperti Isak terulang kembali, setiap pemain yang masih terikat kontrak akan hengkang sesuai ketentuan kami dan kami akan memaksimalkan peluang yang mungkin ada bagi klub.
"Ke depannya, strategi kami adalah membeli dengan baik dan menjual dengan baik. Membeli dengan baik tidak selalu berarti menghabiskan uang paling banyak. Artinya, beroperasi di pasar untuk mencari pemain yang menghasilkan nilai tertinggi bagi klub ini, bukan sekadar biaya transfer yang dibayarkan. Jadi, ada banyak hal yang perlu kami lakukan, termasuk mengembangkan pemain sendiri, mencari peluang di pasar, dan memastikan kami memaksimalkan peluang kami dalam kisaran harga yang tersedia."
Ketidakpastian mengenai masa depan Howe
Meskipun situasi Tonali menjadi topik utama pembicaraan, masa depan manajer Eddie Howe juga sedang menjadi sorotan. Newcastle saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen Liga Premier dan baru-baru ini menderita kekalahan telak di kandang dari rival sekota mereka, Sunderland, sehingga memunculkan pertanyaan apakah akan ada pergantian pelatih pada musim panas ini. Ketika ditanya secara langsung mengenai posisi Howe, Hopkinson tidak memberikan jawaban yang pasti terkait masa depan jangka panjangnya.
"Saya tidak punya pandangan khusus mengenai masa depannya," tambah Hopkinson. "Yang bisa saya katakan adalah kekalahan dalam derby itu menyakitkan. Kami menganggapnya serius. Tidak ada di dalam diri kami yang berpikir 'yah, itu hanya tiga poin dan kita lanjutkan saja'. Hal itu telah meninggalkan bekas.
"Saya baru-baru ini menghabiskan beberapa jam dalam makan siang berdua dengan Eddie [Howe] dan kami membahas banyak hal, termasuk hal itu. Eddie adalah manajer kami. Saya berharap kami bisa menjalani sisa musim ini dengan baik dan kami akan membicarakan masa depan saat waktunya tiba. Saat ini, kami fokus pada kompetisi musim ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah finis di peringkat kelima Liga Premier musim lalu, Newcastle kesulitan mempertahankan performa mereka. Mereka kini baru mengumpulkan 42 poin dari 31 pertandingan, sehingga tertinggal 12 poin dari zona Liga Champions. Dengan tujuh pertandingan liga tersisa, harapan The Magpies untuk bermain di kompetisi top Eropa musim depan sangat tipis, dan target mereka kini setidaknya lolos ke Liga Europa atau Liga Konferensi. Pertandingan berikutnya mereka adalah melawan Crystal Palace pada 12 April.