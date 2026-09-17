Getty Images Sport
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CEO Monaco Thiago Scuro mengonfirmasi bintang USMNT Folarin Balogun akan hengkang pada Januari setelah transfer musim panas
Tekanan finansial dan mandat DNCG
Keputusan untuk memasukkan Balogun ke bursa transfer bukan semata-mata keputusan taktis, melainkan kebutuhan finansial bagi klub asal Kepangeranan tersebut. Monaco telah membuat janji finansial tertentu kepada DNCG, pengawas keuangan sepakbola Prancis, terkait penjualan pemain untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Kegagalan melepas striker Amerika Serikat berusia 25 tahun itu pada musim panas membuat klub berada dalam posisi genting, sehingga mereka terpaksa mengambil langkah menjelang bursa transfer musim dingin.
Berbicara kepada RMC Sport dalam acara populer Rothen S’enflamme, Scuro memaparkan strategi klub untuk bursa tengah musim dengan kejujuran yang menyegarkan. "Rencana awalnya adalah mencari solusi untuk Balogun. Jika kami menemukannya, itu akan memberi Monaco kesempatan untuk mempertahankan Lamine [Camara] dan [Aleksandr] Golovin hingga akhir musim. Itulah rencana idealnya, tetapi kami tidak bisa mengendalikan keputusan dan apa yang akan terjadi pada musim dingin," jelasnya.
- AFP
Drama Everton yang gagal pada hari terakhir bursa transfer
Situasi Balogun saat ini merupakan dampak langsung dari hari terakhir bursa transfer yang dramatis dan pada akhirnya gagal pada Agustus. Striker itu nyaris kembali ke Inggris, setelah pergi ke Liverpool untuk menjalani tes medis bersama Everton. Namun, kesepakatan tersebut kolaps pada jam-jam terakhir bursa transfer, menciptakan efek domino yang mengganggu seluruh strategi transfer Monaco. Menurut Scuro, pemain internasional Amerika Serikat itu merasa "tidak nyaman" untuk melanjutkan kepindahan tersebut setelah staf medis Everton mengungkapkan kekhawatiran terkait tingkat kebugarannya.
"Kami punya kesepakatan dengan Balogun. Apa yang terjadi dengannya sedikit mengubah rencana kami untuk musim dingin ini. Tapi itulah rencana awalnya: mencari solusi untuk Balogun. Setelah itu, kami tidak punya kendali atas semua keputusan (yang akan datang) pada musim dingin ini," ungkap Scuro.
Ketimpangan skuad dan kegagalan rekrutmen
Di luar implikasi finansial, kehadiran Balogun telah menciptakan persoalan besar dari sisi olahraga bagi staf pelatih. Kegagalan klub menjual sang penyerang membuat mereka tidak bisa menginvestasikan kembali dana ke area lain di lapangan, yang kemudian memunculkan apa yang digambarkan Filipe Luís sebagai defisit taktis yang jelas. Sang manajer menyoroti ketidakseimbangan dalam skuad, dengan mencatat bahwa tim kelebihan penyerang tengah sementara kekurangan lebar alami.
Scuro tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait bagaimana bursa musim panas dikelola, dengan mengakui bahwa klub tidak dapat mewujudkan visi mereka. "Saya tidak senang dengan semua yang kami lakukan selama musim panas dan tidak mungkin mengeksekusi rencana kami 100 persen. Sejujurnya, tidak, saya tidak puas dengan bursa transfer musim panas kami. Jika kami memiliki waktu yang berbeda untuk melepas pemain, mungkin kami akan punya sedikit lebih banyak waktu untuk merekrut yang lain," aku CEO tersebut.
- Getty Images Sport
Koreksi Januari dan prospek ke depan
Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, Monaco kini fokus melakukan "koreksi" yang disebut Scuro untuk memperbaiki kesalahan pada musim panas lalu. Prioritas mereka tetap mencari klub baru secara permanen untuk Balogun, yang kesulitan mengulang ketajaman yang ia tunjukkan selama masa peminjamannya di Reims sejak bergabung dengan Monaco dari Arsenal. Kepindahan pada musim dingin akan menjadi awal baru bagi sang pemain, yang membutuhkan menit bermain reguler untuk mempertahankan posisinya di skuad USMNT, dan juga memungkinkan Monaco akhirnya memburu winger kanan serta gelandang bertahan yang jelas-jelas mereka butuhkan.
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