Keputusan untuk memasukkan Balogun ke bursa transfer bukan semata-mata keputusan taktis, melainkan kebutuhan finansial bagi klub asal Kepangeranan tersebut. Monaco telah membuat janji finansial tertentu kepada DNCG, pengawas keuangan sepakbola Prancis, terkait penjualan pemain untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Kegagalan melepas striker Amerika Serikat berusia 25 tahun itu pada musim panas membuat klub berada dalam posisi genting, sehingga mereka terpaksa mengambil langkah menjelang bursa transfer musim dingin.

Berbicara kepada RMC Sport dalam acara populer Rothen S’enflamme, Scuro memaparkan strategi klub untuk bursa tengah musim dengan kejujuran yang menyegarkan. "Rencana awalnya adalah mencari solusi untuk Balogun. Jika kami menemukannya, itu akan memberi Monaco kesempatan untuk mempertahankan Lamine [Camara] dan [Aleksandr] Golovin hingga akhir musim. Itulah rencana idealnya, tetapi kami tidak bisa mengendalikan keputusan dan apa yang akan terjadi pada musim dingin," jelasnya.