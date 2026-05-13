Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
CEO Manchester United akan mengusulkan agar Michael Carrick ditawari posisi manajer tetap dalam pertemuan dengan Sir Jim Ratcliffe
Pertemuan di Ratcliffe untuk menentukan masa depan Carrick
Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox dikabarkan akan secara resmi merekomendasikan Carrick untuk posisi pelatih kepala tetap dalam rapat komite eksekutif pekan ini, menurut The Athletic. Usulan tersebut akan diajukan kepada Ratcliffe, yang memegang kewenangan tertinggi dalam urusan sepak bola di klub, sementara keluarga Glazer tetap puas membiarkan INEOS memimpin strategi olahraga.
Dengan kualifikasi Liga Champions yang kini telah resmi diamankan, para eksekutif United percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan situasi manajerial. Meskipun nama-nama lain seperti Andoni Iraola dan Unai Emery sempat dipertimbangkan selama proses uji tuntas yang menyeluruh, Carrick tetap menjadi favorit utama setelah mengamankan 33 poin dari hanya 15 pertandingan selama masa jabatannya sebagai pelatih sementara.
- Getty Images Sport
Ruang ganti yang sepenuhnya mendukung
Pengaruh yang diberikan Carrick terhadap skuad di Carrington tak terbantahkan, dengan beberapa pemain senior yang telah mengungkapkan perasaannya. Setelah kemenangan 3-2 atas rival abadi Liverpool, bintang muda Kobbie Mainoo menekankan loyalitas skuad dengan menyatakan: "Kami ingin berjuang habis-habisan untuknya di lapangan." Perasaan ini dirasakan di seluruh kompleks, di mana staf dan pemain sama-sama beroperasi dengan harapan bahwa pria berusia 44 tahun itu akan tetap bertahan, menurut The Athletic.
Carrick tetap tenang di tengah spekulasi tersebut, baru-baru ini menanggapi desas-desus seputar kandidat lain dengan mengatakan: "Baik dibicarakan maupun tidak, hal itu tidak mengganggu saya. Itu tidak mengubah cara saya bekerja. Saya yakin dengan pekerjaan yang kami lakukan serta kerja sama dengan para pemain dan kepemimpinan saya di klub, jadi hal itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali pada saya. Saya pikir cukup jelas bahwa ini akan menjadi sebuah proses, tentu saja sejak awal dalam hal mencari seseorang untuk mengisi posisi tersebut pada akhirnya."
Rooney memperingatkan tentang risiko transfer
Meskipun suasana di Old Trafford terasa positif, legenda klub Wayne Rooney telah memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dalam mengumumkan penunjukan tersebut secara resmi dapat merugikan klub pada bursa transfer mendatang. United sudah merencanakan perekrutan besar-besaran pada musim panas, dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu menyatakan bahwa setiap talenta kelas dunia yang didekati klub akan langsung meminta kepastian mengenai siapa yang akan duduk di bangku cadangan.
"Jika saya seorang pemain dan Man Utd ingin merekrut saya, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah 'siapa manajernya? Apakah manajer menginginkan saya?'" jelas Rooney. "Saya pikir klub perlu mengumumkannya dengan cepat karena mereka perlu mendatangkan pemain. Mereka perlu mendatangkan pemain untuk memperkuat tim tersebut."
- Getty Images Sport
Mempertahankan momentum di Old Trafford
Keputusan untuk menunjuk Carrick secara permanen dipandang sebagai cara terbaik untuk mempertahankan momentum yang telah dibangun sejak Januari. Setelah mengambil alih tim yang saat itu terpuruk di peringkat ketujuh, Carrick telah mengantarkan United ke posisi ketiga di Liga Premier, yang saat ini unggul enam poin atas Liverpool dengan hanya dua pertandingan tersisa. Perubahan yang luar biasa ini telah mengembalikan rasa bangga di klub setelah masa-masa sulit di bawah Ruben Amorim. Jika rekomendasi ini disetujui oleh Ratcliffe, Carrick berpotensi mengambil mikrofon setelah laga kandang terakhir pada Minggu melawan Nottingham Forest untuk secara resmi menandai dimulainya era baru bagi United sebagai pemimpin permanen mereka.