CEO Manchester United akan mengusulkan agar Michael Carrick ditawari posisi manajer tetap dalam pertemuan dengan Sir Jim Ratcliffe

Pengaruh yang diberikan Carrick terhadap skuad di Carrington tak terbantahkan, dengan beberapa pemain senior yang telah mengungkapkan perasaannya. Setelah kemenangan 3-2 atas rival abadi Liverpool, bintang muda Kobbie Mainoo menekankan loyalitas skuad dengan menyatakan: "Kami ingin berjuang habis-habisan untuknya di lapangan." Perasaan ini dirasakan di seluruh kompleks, di mana staf dan pemain sama-sama beroperasi dengan harapan bahwa pria berusia 44 tahun itu akan tetap bertahan, menurut The Athletic.

Carrick tetap tenang di tengah spekulasi tersebut, baru-baru ini menanggapi desas-desus seputar kandidat lain dengan mengatakan: "Baik dibicarakan maupun tidak, hal itu tidak mengganggu saya. Itu tidak mengubah cara saya bekerja. Saya yakin dengan pekerjaan yang kami lakukan serta kerja sama dengan para pemain dan kepemimpinan saya di klub, jadi hal itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali pada saya. Saya pikir cukup jelas bahwa ini akan menjadi sebuah proses, tentu saja sejak awal dalam hal mencari seseorang untuk mengisi posisi tersebut pada akhirnya."