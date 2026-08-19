Getty Images Sport
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CEO Everton konfirmasi kontak dengan Jack Grealish saat masa depannya di Manchester City tetap tidak pasti
Kinnear mengonfirmasi dialog yang sedang berlangsung terkait Grealish
Kinnear memicu spekulasi baru terkait potensi kembalinya Grealish, dengan mengakui bahwa Everton tetap menjaga hubungan mereka dengan pemain berusia 30 tahun itu. Grealish menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Goodison Park, tempat ia tampak menemukan kembali performanya sebelum cedera serius menghentikan perkembangannya. Meski telah kembali ke City untuk musim baru, ikatan antara sang pemain dan klub Merseyside itu tetap sangat kuat setelah keputusannya menjalani program pemulihan di fasilitas Everton alih-alih langsung kembali ke Eastlands.
"Jack adalah pemain yang tetap kami hubungi," kata Kinnear kepada BBC Radio Merseyside. "Bukan rahasia lagi bahwa dia memutuskan menjalani rehabilitasinya di sini sampai sisa musim lalu meski dia tidak harus melakukannya. Dia adalah pemain yang jatuh cinta pada nuansa biru yang tepat, tetapi pada akhirnya saat ini dia adalah pemain Manchester City dan kami harus menghormati itu. Yang terpenting adalah dia telah kembali. Dia mengalami cedera yang sangat serius, dia bekerja sangat keras untuk bisa pulih dari itu."
- AFP
Maresca membuka peluang untuk hengkang dari Manchester City
Kedatangan Maresca telah menghadirkan dinamika baru dalam karier Grealish di Stadion Etihad. Grealish dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat City baru-baru ini kalah dari Arsenal di Community Shield, menandakan bahwa ia masih masuk dalam rencana tim utama. Namun, Maresca telah menegaskan bahwa tempat di skuad harus diraih lewat kerja keras setiap hari. Dengan bursa transfer yang masih dibuka, pelatih asal Italia itu menolak menutup kemungkinan adanya kepergian lain dari skuad saat ia membentuk tim untuk musim debutnya di Manchester.
Menanggapi performa sang winger dan prospek jangka panjangnya di klub, Maresca memberikan penilaian jujur soal situasi saat ini. "Jack masuk saat kami tertinggal 2-0 sehingga pertandingan sudah menjadi rumit setelah itu, tetapi secara keseluruhan saya pikir Jack tampil bagus. Mereka yang masih di sini dan ingin bekerja setiap hari, dan jika mereka pantas, mereka akan mendapatkan menit bermain. Saat ini bursa transfer masih terbuka dan kita akan lihat apa yang terjadi."
Melihat kembali dampak Grealish di Merseyside
Sebelum musimnya terganggu oleh cedera kaki pada Januari, Grealish telah menjadi figur sentral dalam skema serangan Sean Dyche. Mantan pemain Aston Villa itu mencatatkan dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan, menghadirkan percikan kreativitas yang kerap kurang dimiliki Everton pada musim-musim sebelumnya. Kemampuan teknik dan pengalamannya dipandang sebagai komponen vital dalam evolusi taktik klub.
Karier Grealish di Man City diwarnai kesuksesan besar yang kemudian diikuti periode frustrasi. Sejak kepindahan bersejarah senilai £100 juta dari Villa Park pada 2021, ia telah membuat 158 penampilan dan mencetak 17 gol, membantu klub meraih tiga gelar Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Namun, untuk secara konsisten menjadi starter di bawah rezim sebelumnya dan kini di bawah Maresca terbukti menjadi tantangan.
- Getty Images Sport
Pencarian Everton untuk bek kanan terus berlanjut
Terlepas dari spekulasi seputar Grealish, Kinnear juga membahas kebutuhan mendesak klub untuk memperkuat lini pertahanan. Everton saat ini tidak memiliki bek kanan spesialis yang diakui setelah kepergian legenda klub Seamus Coleman. Meski dikaitkan dengan Timothy Castagne dari Fulham dan Daniel Munoz dari Crystal Palace, Everton belum juga merampungkan perekrutan baru. Hal ini membuat David Moyes berada dalam posisi sulit saat ia bersiap menghadapi laga pembuka musim melawan Palace pada Sabtu, dengan Nathan Patterson saat ini tidak diprioritaskan dan para gelandang kerap mengisi kekosongan tersebut.
"Kami tidak akan punya bek kanan untuk laga melawan Palace, tetapi yang penting kami mendapatkan bek kanan nomor satu yang kami inginkan saat bursa transfer ditutup," kata Kinnear.
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