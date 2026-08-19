Kinnear memicu spekulasi baru terkait potensi kembalinya Grealish, dengan mengakui bahwa Everton tetap menjaga hubungan mereka dengan pemain berusia 30 tahun itu. Grealish menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Goodison Park, tempat ia tampak menemukan kembali performanya sebelum cedera serius menghentikan perkembangannya. Meski telah kembali ke City untuk musim baru, ikatan antara sang pemain dan klub Merseyside itu tetap sangat kuat setelah keputusannya menjalani program pemulihan di fasilitas Everton alih-alih langsung kembali ke Eastlands.

"Jack adalah pemain yang tetap kami hubungi," kata Kinnear kepada BBC Radio Merseyside. "Bukan rahasia lagi bahwa dia memutuskan menjalani rehabilitasinya di sini sampai sisa musim lalu meski dia tidak harus melakukannya. Dia adalah pemain yang jatuh cinta pada nuansa biru yang tepat, tetapi pada akhirnya saat ini dia adalah pemain Manchester City dan kami harus menghormati itu. Yang terpenting adalah dia telah kembali. Dia mengalami cedera yang sangat serius, dia bekerja sangat keras untuk bisa pulih dari itu."