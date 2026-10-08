Berbicara kepada SID, CEO Dortmund Carsten Cramer menegaskan keyakinan penuh dewan direksi kepada pelatih kepala tersebut: "Apresiasi terhadap Niko Kovac sangat tinggi. Tinggal menunggu waktu saja, itu sudah jelas."

Namun, direktur itu menjelaskan bahwa kesepakatan formal hanya tertunda karena kendala logistik selama jeda internasional baru-baru ini: "Karena kami tidak semuanya terus berada di klub selama jeda internasional, masih ada beberapa pembicaraan yang harus dilakukan. Itu sebabnya situasinya untuk saat ini secara teknis masih terbuka."