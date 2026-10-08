AFP
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CEO Dortmund mengonfirmasi perpanjangan kontrak Niko Kovac "hanya tinggal menunggu waktu" seiring kontrak baru jangka panjang yang semakin dekat
Petinggi klub menegaskan komitmen masa depan sang ahli taktik
Jajaran petinggi Signal Iduna Park tengah bersiap mengajukan persyaratan baru menyusul perkembangan berkelanjutan tim di bawah pelatih asal Kroasia itu. Ditunjuk pada Januari 2025 untuk menggantikan Nuri Sahin, mantan bos Bayern Munich tersebut menciptakan perubahan instan, mengangkat tim dari posisi ke-11 hingga memastikan tiket ke Liga Champions. Tren positif itu berlanjut sepanjang kampanye 2025-26, dengan Dortmund finis sebagai runner-up dengan 73 poin.
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'Hanya tinggal menunggu waktu'
Berbicara kepada SID, CEO Dortmund Carsten Cramer menegaskan keyakinan penuh dewan direksi kepada pelatih kepala tersebut: "Apresiasi terhadap Niko Kovac sangat tinggi. Tinggal menunggu waktu saja, itu sudah jelas."
Namun, direktur itu menjelaskan bahwa kesepakatan formal hanya tertunda karena kendala logistik selama jeda internasional baru-baru ini: "Karena kami tidak semuanya terus berada di klub selama jeda internasional, masih ada beberapa pembicaraan yang harus dilakukan. Itu sebabnya situasinya untuk saat ini secara teknis masih terbuka."
Performa yang kembali menanjak mempertegas otoritas di kursi pelatih
Di bawah arahan Kovac, Dortmund menikmati awal yang sempurna dalam kampanye domestik 2026-27, memimpin klasemen Bundesliga dengan raihan sempurna 12 poin dari empat pertandingan pembuka mereka. Performa apik itu juga berlanjut di level Eropa, ditandai kemenangan dramatis 3-2 atas Real Betis pada matchday pertama Liga Champions. Hasil-hasil meyakinkan seperti itu makin menguatkan tekad dewan klub untuk menuntaskan negosiasi sebelum jadwal musim dingin yang berat mulai berjalan.
- Getty Images Sport
Jadwal padat menguji momentum skuad
Dortmund kembali beraksi di kompetisi domestik pada Jumat malam saat mereka menjamu Werder Bremen di bawah sorotan lampu Signal Iduna Park. Fokus kemudian akan segera beralih ke agenda kontinental lima hari berselang, dengan lawatan tandang yang menantang di Liga Champions ke utara untuk menghadapi Bodo/Glimt. Menjaga momentum itu di tengah padatnya jadwal Oktober menjadi prioritas langsung Kovac sebelum membubuhkan tanda tangan pada persyaratan barunya.
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