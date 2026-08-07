Getty Images Sport
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CEO Brighton Paul Barber menjelaskan keputusan untuk mengizinkan Danny Welbeck yang "fantastis" bergabung dengan Chelsea
Barber membela kepergian Welbeck
Welbeck resmi menuntaskan kepindahannya ke Chelsea dengan kontrak berdurasi dua tahun, yang mengakhiri enam musim yang sangat sukses bersama Brighton. Striker berusia 35 tahun itu pergi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brighton di Premier League dengan 46 gol, serta mengemas 51 gol dalam total 201 penampilan. Ia menutup kiprahnya dengan kampanye impresif musim lalu, ketika 13 golnya di kasta tertinggi menyamai rekor klub untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak pemain Brighton dalam satu musim Premier League.
- Getty Images Sport
Brighton menolak kontrak yang lebih panjang
Berbicara di forum suporter pramusim klub pada Kamis, CEO Brighton Barber menegaskan bahwa jajaran petinggi klub tidak bisa dan tidak akan menyamai kontrak dua tahun yang ditawarkan Chelsea.
Barber menjelaskan: "Kami memahami emosi yang menyertai situasi ini, kami semua ikut emosional karena Danny luar biasa dan sudah seperti itu selama enam tahun. Kami juga harus melihatnya secara pragmatis dari sudut pandang bisnis dan juga memikirkan peluang skuad Fabian pada musim yang akan datang," lanjutnya.
"Itu tepat untuk kedua belah pihak"
Barber juga menepis kritik terkait keputusan membiarkan mantan pemain internasional Inggris itu pergi setelah menjalani kampanye yang menonjol, ketika keterlibatannya dalam 14 gol musim lalu sempat memicu pembicaraan soal pemanggilan kembali ke tim nasional jelang Piala Dunia.
Petinggi Brighton itu menegaskan bahwa bergantung pada penyerang veteran membawa risiko cedera yang signifikan bagi rencana taktis jangka panjang pelatih Fabian Hurzeler. Barber menambahkan: "Jika kami memainkan Danny sebagai starter dalam empat atau lima pertandingan pertama, lalu dia mengalami cedera, akan ada sebagian orang yang berkata, 'Mengapa Anda bergantung pada pemain 36 tahun?' atau 'Ini konyol, Anda seharusnya memikirkan itu!'
"Kami memang memikirkan hal-hal seperti ini, jelas kami memikirkannya dengan sangat matang, dan kami sampai pada keputusan yang kami ambil dan Danny sampai pada keputusan yang dia ambil. Kami pikir ini tepat untuk kedua belah pihak," tegas Barber.
- AFP
Brighton bangun ulang jelang laga pembuka
Brighton kini fokus mengintegrasikan rekrutan baru seperti Costinha, Pascal Struijk, dan Luka Vuskovic saat mereka berupaya membangun kembali tim setelah kepergian Welbeck dan Jan Paul van Hecke. Dengan kampanye domestik dan Eropa yang berat di depan mata, Brighton langsung menghadapi ujian atas kapasitas mereka. Ujian besar pertama tanpa penyerang andalan mereka datang ketika mereka memulai musim Premier League melawan Aston Villa pada 23 Agustus.
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