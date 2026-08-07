CEO Brighton Paul Barber menjelaskan keputusan untuk mengizinkan Danny Welbeck yang "fantastis" bergabung dengan Chelsea

Barber juga menepis kritik terkait keputusan membiarkan mantan pemain internasional Inggris itu pergi setelah menjalani kampanye yang menonjol, ketika keterlibatannya dalam 14 gol musim lalu sempat memicu pembicaraan soal pemanggilan kembali ke tim nasional jelang Piala Dunia.

Petinggi Brighton itu menegaskan bahwa bergantung pada penyerang veteran membawa risiko cedera yang signifikan bagi rencana taktis jangka panjang pelatih Fabian Hurzeler. Barber menambahkan: "Jika kami memainkan Danny sebagai starter dalam empat atau lima pertandingan pertama, lalu dia mengalami cedera, akan ada sebagian orang yang berkata, 'Mengapa Anda bergantung pada pemain 36 tahun?' atau 'Ini konyol, Anda seharusnya memikirkan itu!'

"Kami memang memikirkan hal-hal seperti ini, jelas kami memikirkannya dengan sangat matang, dan kami sampai pada keputusan yang kami ambil dan Danny sampai pada keputusan yang dia ambil. Kami pikir ini tepat untuk kedua belah pihak," tegas Barber.