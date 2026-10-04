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CEO Brighton Paul Barber menegaskan klubnya tidak "takut" kehilangan Fabian Hurzeler atau para pemain bintang karena perencanaan suksesi yang matang
Brighton tetap tenang di tengah meningkatnya ketertarikan
Jajaran petinggi Amex Stadium sepenuhnya siap menghadapi minat transfer dari klub-klub mapan setelah tim naik ke peringkat ketiga klasemen liga. Menanggapi potensi kepergian personel kunci pada masa depan, Barber menegaskan bahwa perencanaan internal yang terstruktur tetap menjadi landasan utama proyek olahraga mereka. Keyakinan tenang itu menopang laju performa eksplosif yang membuat Brighton menyingkirkan juara bertahan Arsenal dengan skor 3-0 dan memastikan tempat di babak 16 besar Piala EFL dengan mengalahkan Manchester United.
Sebuah model yang dibangun di atas pemanduan bakat dan ketangguhan
Klub pesisir selatan itu mengakui bahwa kesuksesan di lapangan tak terelakkan menempatkan skuad pemain mereka dan staf di balik layar dalam bidikan elite Eropa. Menanggapi realitas ini, Barber menjelaskan kepada Sky Sports News: "Jika kami tampil baik, itu karena para pemain dan pelatih kami tampil baik. Dan jika itu terjadi, mereka akan masuk radar pihak lain. Kami sudah berkali-kali melalui siklus itu sebelumnya, tetapi itulah model kami. Kami tidak takut akan hal itu, kami sudah menyiapkan rencana suksesi di dalam dan luar lapangan."
Ambisi Eropa dan dominasi Inggris
Di tengah laju mereka di kompetisi domestik, Brighton juga membidik trofi Eropa di Conference League, dengan tekad meniru keberhasilan beruntun wakil Inggris, Chelsea pada 2025 dan Crystal Palace pada 2026.
Menilai ambisi timnya, Barber menambahkan: "Klub dan staf kami telah melalui banyak hal. Kami tidak punya hak istimewa untuk memenangi sesuatu tahun ini, tetapi semua orang bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Saya tidak ingin memberi tekanan itu kepada kami, tetapi kami sadar betapa bagusnya performa tim-tim Inggris, bukan hanya di kompetisi ini tetapi juga di Liga Europa dan Liga Champions.
"Ada ekspektasi ketika Anda menjadi klub Premier League. Anda mungkin punya sumber daya yang lebih baik dan bisa dibilang pemain yang lebih bagus, tetapi itu tidak menjamin hasil apa pun. Anda harus benar-benar meraihnya."
- Getty Images Sport
Memburu gelar pada siklus 2026-27
Prioritas langsung bagi Brighton adalah mempertahankan ketajaman mereka yang telah menghasilkan 16 gol, terbanyak di divisi, ketika sepak bola domestik kembali bergulir setelah jeda internasional. Konsistensi berkelanjutan dari para kontributor menonjol Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, dan Pemain Terbaik Bulan September Pascal Gross akan sangat krusial.
Ketahanan struktur klub akan menghadapi ujian berat seiring jendela transfer Januari kian dekat, bersamaan dengan jadwal padat yang mencakup piala domestik dan kiprah di kompetisi Eropa.
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