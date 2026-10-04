Di tengah laju mereka di kompetisi domestik, Brighton juga membidik trofi Eropa di Conference League, dengan tekad meniru keberhasilan beruntun wakil Inggris, Chelsea pada 2025 dan Crystal Palace pada 2026.

Menilai ambisi timnya, Barber menambahkan: "Klub dan staf kami telah melalui banyak hal. Kami tidak punya hak istimewa untuk memenangi sesuatu tahun ini, tetapi semua orang bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Saya tidak ingin memberi tekanan itu kepada kami, tetapi kami sadar betapa bagusnya performa tim-tim Inggris, bukan hanya di kompetisi ini tetapi juga di Liga Europa dan Liga Champions.

"Ada ekspektasi ketika Anda menjadi klub Premier League. Anda mungkin punya sumber daya yang lebih baik dan bisa dibilang pemain yang lebih bagus, tetapi itu tidak menjamin hasil apa pun. Anda harus benar-benar meraihnya."