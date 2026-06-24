Getty Images
Diterjemahkan oleh
CEO Atlético Madrid, Gil Marin, 'sangat menyesalkan' pernyataan publik Julian Alvarez terkait transfer, sekaligus menuduh Barcelona melakukan 'kebohongan dan sikap tidak hormat'
Atlético akan mengajukan pengaduan ke FIFA terkait pendekatan ilegal
Hubungan antara dua raksasa Spanyol itu telah mencapai titik terendah baru saat Atlético Madrid bersiap untuk secara resmi melaporkan Barcelona ke badan pengatur sepak bola dunia. Klub asal Madrid ini sangat marah atas apa yang mereka anggap sebagai upaya ilegal untuk merekrut penyerang andalan mereka, yang bergabung dengan Atlético dari Manchester City pada musim panas 2024 dengan kontrak hingga 2030 senilai sekitar £81,8 juta, yang menjadi rekor transfer keluar tertinggi bagi City. Mengingat sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang di Metropolitano, Atlético bertekad untuk mengambil tindakan resmi terkait masalah ini.
Dalam wawancara dengan EFE, Gil Marin menegaskan niat klub: “Tanggung jawab kami adalah membela kepentingan Atletico Madrid, dan itulah mengapa kami akan mengajukan pengaduan ke FIFA terhadap Barcelona karena melakukan negosiasi dengan seorang pemain yang masih terikat kontrak yang sah selama periode perlindungan.”
- AFP
Gil Marin mengecam Alvarez karena waktu yang dipilihnya dianggap "tidak sopan"
Kemarahan dari petinggi Atlético tidak hanya ditujukan kepada Barcelona, karena Alvarez sendiri pun mendapat kecaman akibat pengakuannya di depan publik baru-baru ini. Saat sedang bertugas bersama tim nasional setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria di Piala Dunia pada hari Senin, striker tersebut mengatakan kepada ESPN: "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara, tapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan pihak-pihak di [Atlético] yang perlu saya ajak bicara. Menurut saya, yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya." Komentar blak-blakan ini, di mana sang penyerang secara terbuka mengakui bahwa ia akan menyambut baik kepindahan tersebut, tidak disukai oleh para petinggi klub.
“Saya sangat menyesali komentarnya. Itu bukan hari yang tepat untuk membuat pernyataan seperti itu — itu adalah hari Messi dan hari tim nasional Argentina, bukan hari Julian,” tambah Gil Marin. Meskipun sang pemain tampaknya sangat ingin memulai babak baru, CEO tersebut menegaskan bahwa sikap klub tetap teguh: “Julian punya impian, dan kami di Atlético juga punya impian. Memang benar dia telah berbicara dengan kami, tetapi juga benar bahwa dia sepenuhnya menyadari posisi kami karena kami telah sangat jelas. Atlético tidak ingin melepas haknya. Dia adalah pemain hebat, dan kami sangat bangga dia bermain untuk kami.”
Tuduhan berbohong dan penipuan keuangan
Gil Marin mengecam keras perilaku Barcelona, mempertanyakan kemampuan finansial mereka untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, dan menuduh mereka melakukan penipuan publik. Upaya ini terjadi setelah musim 2025-26 yang gemilang bagi Alvarez, yang mencetak 20 gol dan sembilan assist untuk Atlético, termasuk gol-gol krusial yang menyingkirkan Barça dari perempat final Liga Champions dan semifinal Copa del Rey.
“Barcelona tidak menghormati kami; mereka mengira bisa seenaknya memperlakukan kami, seolah-olah kami lemah atau bodoh,” kata eksekutif tersebut. “Namun, yang sebenarnya mereka tunjukkan kepada dunia adalah cara bertindak yang mencerminkan jati diri mereka. Mereka berbohong kepada kami, kepada sang pemain, kepada media, dan mereka juga berbohong kepada para penggemar mereka sendiri. Mereka berusaha membuat semua orang percaya bahwa mereka mampu menangani kesepakatan yang sebenarnya tidak mampu mereka tangani.”
- AFP
Pola perilaku yang berulang
Ini bukan kali pertama Atlético Madrid atau klub-klub La Liga lainnya mempermasalahkan taktik transfer Barcelona. Gil Marin menyoroti insiden-insiden sebelumnya sebagai bukti bahwa ini merupakan masalah sistemik terkait cara jajaran petinggi Spotify Camp Nou beroperasi di bursa transfer.
“Ini bukan kali pertama Barcelona bertindak seperti ini, dan dunia sepak bola sudah sangat menyadarinya. Tahun lalu, mereka melakukan hal yang sangat mirip dengan Nico Williams dan Athletic Club,” pungkasnya.