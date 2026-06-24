CEO Atlético Madrid, Gil Marin, 'sangat menyesalkan' pernyataan publik Julian Alvarez terkait transfer, sekaligus menuduh Barcelona melakukan 'kebohongan dan sikap tidak hormat'

Kemarahan dari petinggi Atlético tidak hanya ditujukan kepada Barcelona, karena Alvarez sendiri pun mendapat kecaman akibat pengakuannya di depan publik baru-baru ini. Saat sedang bertugas bersama tim nasional setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria di Piala Dunia pada hari Senin, striker tersebut mengatakan kepada ESPN: "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara, tapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan pihak-pihak di [Atlético] yang perlu saya ajak bicara. Menurut saya, yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya." Komentar blak-blakan ini, di mana sang penyerang secara terbuka mengakui bahwa ia akan menyambut baik kepindahan tersebut, tidak disukai oleh para petinggi klub.

“Saya sangat menyesali komentarnya. Itu bukan hari yang tepat untuk membuat pernyataan seperti itu — itu adalah hari Messi dan hari tim nasional Argentina, bukan hari Julian,” tambah Gil Marin. Meskipun sang pemain tampaknya sangat ingin memulai babak baru, CEO tersebut menegaskan bahwa sikap klub tetap teguh: “Julian punya impian, dan kami di Atlético juga punya impian. Memang benar dia telah berbicara dengan kami, tetapi juga benar bahwa dia sepenuhnya menyadari posisi kami karena kami telah sangat jelas. Atlético tidak ingin melepas haknya. Dia adalah pemain hebat, dan kami sangat bangga dia bermain untuk kami.”