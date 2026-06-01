‘Cemburu di mana-mana’ - Pemain Arsenal peraih gelar juara, Declan Rice dan Noni Madueke, membalas setelah mendapat ‘tweet dan postingan’ dari rival-rival mereka, seperti bek Tottenham Djed Spence

Pemain berusia 24 tahun itu menggunakan media sosial untuk membalas para pengkritiknya setelah akhir pekan yang penuh pasang surut bagi tim asuhan Mikel Arteta. Di saat Arsenal mengarak trofi Liga Premier di jalan-jalan London utara untuk merayakan berakhirnya penantian selama 22 tahun akan gelar juara domestik, bayang-bayang kekalahan mereka di final Liga Champions masih terasa. The Gunners dikalahkan melalui adu penalti oleh Paris Saint-Germain di Budapest, di mana Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi tendangan penalti yang krusial.

Madueke, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua namun tidak ikut dalam adu penalti, menggunakan postingan Instagram untuk meluruskan fakta. Mengunggah foto dirinya dan Rice bersama trofi Liga Premier, ia menulis: "Juara! Sementara yang lain sibuk berkicau dan mengunggah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan ini milik-Mu!" Pesan penuh tekad dari pemain sayap ini menjadi respons langsung bagi mereka yang mempertanyakan perannya di final Eropa dan kesuksesan klub secara keseluruhan.



