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Moataz Elgammal

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Celtic merampungkan perekrutan Haissem Hassan dari Real Oviedo dalam kesepakatan senilai hingga £9 juta

Transfers
H. Hassan
Celtic
Real Oviedo
Premiership

Celtic secara resmi telah menuntaskan perekrutan Haissem Hassan dari klub Spanyol Real Oviedo dengan kontrak berdurasi empat tahun. Pemain tim nasional Mesir itu datang dalam transfer yang nilainya bisa mencapai £9 juta, bergantung pada bonus tambahan. Hassan bergabung dengan juara Skotlandia tersebut dengan harapan membawa kecepatan dan kemampuannya ke lini serang mereka menjelang kampanye domestik dan Eropa yang akan datang.

  • Biaya transfer dan struktur kesepakatan untuk winger baru

    Celtic telah merampungkan perekrutan Hassan dengan kontrak empat tahun, dengan klub memiliki opsi untuk tahun kelima. Sky Sports melaporkan bahwa kedua klub telah menyepakati biaya awal sebesar £6 juta, yang bisa naik menjadi £9 juta melalui berbagai bonus terkait performa.

    Bagian signifikan dari pembayaran bonus ini akan dipicu jika Celtic mencapai fase liga Liga Champions pada akhir bulan ini. Hassan bergabung setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang menonjol bersama Mesir, ketika ia tampil dalam kekalahan dramatis 3-2 melawan Argentina. Winger itu menjadi rekrutan ketiga pada bursa transfer musim panas untuk tim Skotlandia tersebut, setelah Camilo Duran dan Kasper Hogh.

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    Hassan mengungkap alasan di balik bergabung dengan juara Skotlandia

    Setelah menjalani tes medisnya di London, Hassan pergi ke Lennoxtown untuk membahas kepindahannya. Winger itu mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan juara Skotlandia tersebut setelah menghabiskan enam tahun di Spanyol. "Di usia 24 tahun, saya pikir ini momen yang bagus bagi saya untuk pergi dari Spanyol. Saya sudah berada di sana selama enam tahun," kata Hassan kepada CelticPlayer.

    "Dengan sejarah Celtic, semua pemain hebat, para penggemar, dan atmosfernya, saya pikir ini adalah momen yang sempurna bagi saya. Saya tahu saya bergabung dengan klub besar, klub terbesar di Skotlandia, dan saya sangat menantikan untuk mengambil langkah berikutnya." Hassan menambahkan bahwa ia ingin belajar bahasa Inggris dan merasakan gaya sepakbola yang baru.

  • Membawa kegembiraan dan keterampilan kepada basis penggemar Celtic

    Winger itu bertekad menghibur para suporter dan menghadirkan dinamika baru ke dalam skuad. Hassan menjelaskan pendekatannya terhadap permainan dan apa yang bisa diantisipasi basis penggemar dari penampilannya di lapangan.

    "Bagi saya, sepak bola adalah soal menikmati permainan, dan tugas pertama saya adalah menghadirkan kesenangan bagi para penggemar yang datang ke stadion," tambah Hassan. "Dari perspektif sepak bola, saya akan mengatakan bahwa saya adalah winger terampil yang menyukai situasi satu lawan satu dan kombinasi dengan rekan-rekan setim. Saya masih baru berusia 24 tahun dan masih banyak yang harus saya tingkatkan, tetapi saya berharap bisa menunjukkan versi terbaik dari diri saya." Hassan merupakan tambahan yang ditargetkan untuk sisi kanan.

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    Apa langkah selanjutnya bagi Celtic dan rekrutan baru mereka?

    Perhatian kini beralih pada upaya mengintegrasikan Hassan ke dalam skuad menjelang laga-laga penting yang akan datang. Celtic memiliki waktu hingga Kamis untuk mendaftarkan Hassan agar ia memenuhi syarat tampil dalam play-off Liga Champions melawan LASK Linz pekan depan. Di kompetisi domestik, klub akan memulai upaya mempertahankan gelar melawan Dundee akhir pekan ini, ketika Hassan berharap bisa menjalani debutnya dan menunjukkan ambisinya untuk meraih lebih banyak trofi.

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