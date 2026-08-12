Celtic merampungkan perekrutan Haissem Hassan dari Real Oviedo dalam kesepakatan senilai hingga £9 juta

Celtic telah merampungkan perekrutan Hassan dengan kontrak empat tahun, dengan klub memiliki opsi untuk tahun kelima. Sky Sports melaporkan bahwa kedua klub telah menyepakati biaya awal sebesar £6 juta, yang bisa naik menjadi £9 juta melalui berbagai bonus terkait performa.

Bagian signifikan dari pembayaran bonus ini akan dipicu jika Celtic mencapai fase liga Liga Champions pada akhir bulan ini. Hassan bergabung setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang menonjol bersama Mesir, ketika ia tampil dalam kekalahan dramatis 3-2 melawan Argentina. Winger itu menjadi rekrutan ketiga pada bursa transfer musim panas untuk tim Skotlandia tersebut, setelah Camilo Duran dan Kasper Hogh.