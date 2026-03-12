Getty
Celtic menargetkan legenda Tottenham untuk mengambil alih jabatan manajerial saat Martin O'Neill hengkang
Keane muncul sebagai kandidat teratas di Parkhead.
Keane saat ini sedang dalam kondisi yang baik setelah berhasil membawa Ferencvaros meraih gelar juara Hungaria musim lalu dan sebelumnya meraih kesuksesan trofi bersama Maccabi Tel Aviv. Menurut The Guardian, para pengambil keputusan di Celtic percaya bahwa Keane akan terbuka untuk kembali ke klub tempat ia pernah menjalani masa pinjaman singkat namun berkesan sebagai pemain pada tahun 2010. Meskipun tidak akan ada pembicaraan resmi hingga musim Scottish Premiership saat ini berakhir, pria asal Irlandia ini tetap berada di puncak daftar pendek mereka untuk posisi permanen.
O'Neill bersiap untuk menyerahkan tongkat estafet.
Keputusan ini diambil saat masa jabatan O’Neill yang kedua di bangku cadangan Celtic mendekati akhir. Pria berusia 74 tahun itu kembali untuk menstabilkan klub setelah masa jabatan Wilfried Nancy yang berantakan selama delapan pertandingan. O’Neill awalnya direncanakan sebagai solusi jangka pendek, tetapi tetap berada di jalur untuk berpotensi meraih gelar ganda domestik.
Sebagai bagian dari perubahan besar yang diharapkan pada musim panas, asisten O’Neill saat ini, Shaun Maloney, diperkirakan akan pindah ke peran senior di belakang layar. Maloney sangat dihormati oleh dewan klub dan diperkirakan akan menjadi figur kunci dalam hierarki teknis, terlepas dari siapa yang akan menduduki kursi manajerial. Transisi ini dianggap vital bagi skuad yang diperkirakan akan mengalami perombakan besar-besaran dalam skuad pemain setelah kritik terhadap strategi perekrutan terbaru.
Persaingan untuk mendapatkan jasa Keane
Celtic mungkin akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pemain incarannya, karena kesuksesan Keane di Eropa baru-baru ini telah menarik perhatian beberapa klub di Inggris. Ia baru-baru ini dikaitkan dengan kembalinya ke Tottenham setelah pemecatan Thomas Frank, meskipun dilaporkan ia tidak tertarik dengan kontrak jangka pendek yang akhirnya diambil oleh Igor Tudor. Saat ini, Keane tetap fokus pada tugasnya di Hungaria, di mana Ferencvaros berada di puncak klasemen liga dan tetap kompetitif di Liga Europa.
Pihak manajemen Celtic menyadari persaingan tersebut, namun tetap yakin bahwa daya tarik klub raksasa Glasgow akan cukup untuk menarik Keane. Klub ini sangat membutuhkan proyek jangka panjang setelah musim yang diwarnai pergantian manajer yang berulang, yang membuat mereka tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Hearts.
Pilihan alternatif yang sedang dipertimbangkan
Meskipun Keane menjadi pilihan utama, Celtic secara alami telah mempertimbangkan nama-nama lain jika kesepakatan tidak terwujud. Manajer Wales saat ini, Craig Bellamy, memiliki pendukung di Parkhead, meskipun situasinya rumit karena keterlibatan negaranya dalam playoff Piala Dunia mendatang. Selain itu, manajer Motherwell, Jens Berthel Askou, mendapat pujian atas kerja impresifnya di Fir Park, meskipun beberapa anggota dewan ragu apakah dia siap untuk langkah besar dalam tekanan yang lebih tinggi.
Prioritas tetap pada Keane, yang mentalitas pemenangnya di Israel dan Hungaria telah membuktikan bahwa dia mampu meraih trofi di bawah tekanan. Celtic bertekad untuk menghindari pengulangan penunjukan Nancy dan percaya Keane menawarkan kombinasi yang tepat antara kecerdasan taktis dan kepemimpinan. Dengan musim domestik mendekati puncaknya, The Hoops siap bertindak cepat begitu O'Neill mundur untuk memastikan manajer baru memiliki pra-musim penuh untuk menerapkan visinya.
