Celtic menargetkan legenda Tottenham untuk mengambil alih jabatan manajerial saat Martin O'Neill hengkang

Keputusan ini diambil saat masa jabatan O’Neill yang kedua di bangku cadangan Celtic mendekati akhir. Pria berusia 74 tahun itu kembali untuk menstabilkan klub setelah masa jabatan Wilfried Nancy yang berantakan selama delapan pertandingan. O’Neill awalnya direncanakan sebagai solusi jangka pendek, tetapi tetap berada di jalur untuk berpotensi meraih gelar ganda domestik.

Sebagai bagian dari perubahan besar yang diharapkan pada musim panas, asisten O’Neill saat ini, Shaun Maloney, diperkirakan akan pindah ke peran senior di belakang layar. Maloney sangat dihormati oleh dewan klub dan diperkirakan akan menjadi figur kunci dalam hierarki teknis, terlepas dari siapa yang akan menduduki kursi manajerial. Transisi ini dianggap vital bagi skuad yang diperkirakan akan mengalami perombakan besar-besaran dalam skuad pemain setelah kritik terhadap strategi perekrutan terbaru.