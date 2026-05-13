Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Celtic menang berkat penalti kontroversial di masa tambahan waktu, sementara dua raksasa Glasgow akan berhadapan dengan Hearts dalam laga penentu gelar Premiership pada pertandingan terakhir musim ini
Hearts meraih kemenangan telak
Hearts berhasil mempertahankan keunggulan satu poin mereka di puncak klasemen setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Falkirk di Tynecastle. Gol-gol di babak pertama dari Frankie Kent dan Cammy Devlin memastikan tim pemuncak klasemen itu menguasai jalannya pertandingan, sebelum Blair Spittal mencetak gol ketiga lewat tendangan melengkung di menit-menit akhir. Hasil ini berarti Hearts telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, sehingga mereka hanya membutuhkan hasil imbang di laga terakhir untuk memastikan gelar liga pertama mereka dalam 66 tahun. Namun, harapan mereka untuk mengangkat trofi lebih awal pupus akibat kejadian luar biasa yang terjadi bersamaan di Fir Park.
- Getty Images Sport
Drama dan kontroversi di Fir Park
Celtic lolos dari ketegangan yang luar biasa, mengalahkan Motherwell 3-2 setelah pertandingan yang kacau balau. Elliot Watt dan Liam Gordon mencetak gol untuk tuan rumah, namun Daizen Maeda dan Benjamin Nygren menjaga Celtic tetap dalam permainan. Di detik-detik terakhir waktu tambahan, wasit John Beaton memberikan tendangan penalti atas dugaan handball setelah tinjauan singkat VAR. Kelechi Iheanacho dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut untuk memastikan kemenangan. Para pakar sangat marah. Kris Boyd menyatakan: "Bola itu jelas mengenai kepalanya. Jika mengenai tangan, bola akan jatuh ke kaki. Kartu merah yang tidak diberikan kepada Alistair Johnston saat melawan Rangers dan kini insiden malam ini. Keputusan meragukan lainnya yang menguntungkan Celtic. Pertanyaan akan diajukan."
Para pakar mempertanyakan keputusan penalti yang kontroversial
Keputusan penalti tersebut telah memicu kemarahan luas, dengan banyak pihak berpendapat bahwa bola mengenai kepala bek Motherwell, bukan tangannya. Darren O'Dea berkomentar: "Melihat rekaman yang baru saja kita tonton, bola itu jelas-jelas mengenai kepala Sam Nicholson karena lintasan yang dilaluinya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa dengan pasti mengatakan bahwa itu adalah handball."
Menambah kritik tersebut, mantan pemain Hearts Ryan Stevenson mengecam pemeriksaan video yang cepat itu, dengan mengatakan: "Ini memalukan. VAR membutuhkan waktu enam menit dalam pertandingan West Ham vs Arsenal baru-baru ini karena semua orang memahami betapa besarnya keputusan itu. John Beaton berada di depan monitor selama berapa, 20 detik?"
- Getty Images Sport
Pertandingan penentu gelar di hari terakhir menanti
Nasib Liga Utama Skotlandia akan ditentukan pada Sabtu ini saat Celtic menjamu Hearts di Glasgow. Celtic harus menang untuk mempertahankan gelar juara mereka, sementara hasil imbang sudah cukup bagi Hearts untuk meraih kejayaan bersejarah. Pertandingan penutup yang sangat dinanti ini dipastikan akan menjadi penutup musim yang mendebarkan.