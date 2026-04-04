Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Filippo Cataldo

Celana ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan: Serge Gnabry merayakan kemenangan 3-2 FC Bayern di Freiburg dengan mengenakan pakaian yang sangat unik

Tiba-tiba, saat merayakan gol ketiga Bayern Munich yang membuat skor menjadi 3-2 di Freiburg, Serge Gnabry terlihat mengenakan celana dalam boxer yang dipenuhi gambar wajah Leon Goretzka. Tak lama kemudian, ia juga menambahkan handuk. Apa maksud dari semua itu?

Lennart Karl mungkin merasa "tak terkalahkan" setelah mencetak gol di detik-detik terakhir untuk membawa FC Bayern München unggul 3-2 pada menit kesembilan perpanjangan waktu di laga pekan ke-28 Bundesliga melawan SC Freiburg—dan Real Madrid ingin membuktikan sebaliknya pada Selasa ini dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Namun, para penggemar yang membawa pakaian aneh ke stadion Freiburg itu mungkin lebih bersuka cita atas kemenangan dramatis Munich tersebut, yang kemudian memicu tawa riuh tidak hanya di kalangan pemain Munich.

    Lennart Karl baru saja mengenakan kembali jersey-nya, yang telah dilepasnya untuk merayakan golnya, ketika Tom Bischof tiba-tiba muncul dari balik sudut dengan mengenakan celana dalam boxer putih yang dipenuhi gambar wajah tersenyum rekan setimnya, Leon Goretzka.

    Setelah Goretzka dengan sopan menolak untuk mengenakan pakaian yang sama-sama menjijikkan dan lucu itu, akhirnya Serge Gnabry yang memakainya — yang disambut dengan gembira oleh rekan-rekan setimnya dan para penggemar Bayern di stadion.



    Kemudian muncul pula handuk raksasa bergambar wajah Goretzka beserta dada telanjangnya. Hal itu pun membuat Goretzka tertawa terbahak-bahak. Tujuan aksi tersebut tidak sepenuhnya jelas. Namun, para pemain kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah lelucon atau ungkapan cinta yang aneh bagi gelandang yang akan hengkang pada musim panas nanti. Sebaliknya, seorang penggemar Bayern membawa kain aneh tersebut ke stadion. Dan ketika pencetak dua gol dan penentu kemenangan, Tom Bischof, melihatnya, ia langsung meminjam barang-barang tersebut dan membawanya kepada rekan-rekan setimnya. Begitulah akhirnya terjadi peragaan busana khusus Gnabry.

    • Iklan

  Vincent Kompany lebih suka membicarakan Real Madrid

    Dalam konferensi pers yang digelar setelahnya, pelatih Vincent Kompany juga ditanya mengenai merchandise terbaru tersebut. "Saya sama sekali tidak tahu," kata sang pelatih sambil tertawa saat ditanya mengenai latar belakang aksi tersebut, dan sambil tetap tertawa ia menambahkan: "Silakan tanyakan saja kepada Real Madrid."

    Joshua Kimmich pun tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang sudah bisa ditebak itu. Namun, setidaknya ia dapat memastikan bahwa Bayern tidak akan terus merayakan kemenangan dengan celana berwarna-warni itu. "Saya rasa celana itu sudah dikembalikan. Saya rasa penggemar itu ingin mendapatkannya kembali. Itu penting baginya." Sangat bisa dimengerti, barang itu memang sudah menikmati lima menit ketenarannya.

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

