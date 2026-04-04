Celana ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan: Serge Gnabry merayakan kemenangan 3-2 FC Bayern di Freiburg dengan mengenakan pakaian yang sangat unik

Lennart Karl baru saja mengenakan kembali jersey-nya, yang telah dilepasnya untuk merayakan golnya, ketika Tom Bischof tiba-tiba muncul dari balik sudut dengan mengenakan celana dalam boxer putih yang dipenuhi gambar wajah tersenyum rekan setimnya, Leon Goretzka.

Setelah Goretzka dengan sopan menolak untuk mengenakan pakaian yang sama-sama menjijikkan dan lucu itu, akhirnya Serge Gnabry yang memakainya — yang disambut dengan gembira oleh rekan-rekan setimnya dan para penggemar Bayern di stadion.









Kemudian muncul pula handuk raksasa bergambar wajah Goretzka beserta dada telanjangnya. Hal itu pun membuat Goretzka tertawa terbahak-bahak. Tujuan aksi tersebut tidak sepenuhnya jelas. Namun, para pemain kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah lelucon atau ungkapan cinta yang aneh bagi gelandang yang akan hengkang pada musim panas nanti. Sebaliknya, seorang penggemar Bayern membawa kain aneh tersebut ke stadion. Dan ketika pencetak dua gol dan penentu kemenangan, Tom Bischof, melihatnya, ia langsung meminjam barang-barang tersebut dan membawanya kepada rekan-rekan setimnya. Begitulah akhirnya terjadi peragaan busana khusus Gnabry.