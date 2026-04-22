Cedera selama hampir setahun: Bintang DFB mengisyaratkan kembalinya ke lapangan - apakah Nagelsmann masih bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia?

"Kamu duduk di tribun dan tidak bisa ikut membantu. Sebenarnya aku sama sekali tidak mau hanya menonton, tapi ingin langsung memakai sepatu dan turun ke lapangan. Itu salah satu hal tersulit dalam situasi ini," kata Kleindienst. Gladbach saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen. Setidaknya ada selisih lima poin yang memisahkan klub ini dari zona degradasi.

Meskipun absen cukup lama, ia tetap menjalin komunikasi dengan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. "Dia pernah mengirim pesan kepadaku dan menanyakan kondisiku saat ini. Aku sadar peran apa yang akan aku emban jika ikut ke sana. Tapi mungkin ada momen istimewa itu," kata Kleindienst. Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli.