"Untuk Piala Dunia, saya bangun setiap hari dan terus berlatih untuk meningkatkan performa," kata Kleindienst kepada Sport Bild. "Selama belum ada yang menelepon dan memberitahu saya bahwa saya tersingkir, akan tidak bijaksana untuk mengabaikan target ini. Peluangnya memang tidak besar, tapi juga tidak nol."
Cedera selama hampir setahun: Bintang DFB mengisyaratkan kembalinya ke lapangan - apakah Nagelsmann masih bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia?
Kleindienst mengalami cedera meniskus yang berkepanjangan hampir setahun yang lalu. Saat ini, ia berencana untuk kembali bermain dalam "dua pertandingan terakhir musim ini". "Terutama pertandingan kandang terakhir, saya bertekad untuk ikut bermain," kata pemain berusia 30 tahun itu. Baginya, sangat sulit tidak bisa membantu timnya, Borussia Mönchengladbach, dalam perjuangan menghindari degradasi.
Kleindienst berharap akan ada "momen istimewa" di Piala Dunia
"Kamu duduk di tribun dan tidak bisa ikut membantu. Sebenarnya aku sama sekali tidak mau hanya menonton, tapi ingin langsung memakai sepatu dan turun ke lapangan. Itu salah satu hal tersulit dalam situasi ini," kata Kleindienst. Gladbach saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen. Setidaknya ada selisih lima poin yang memisahkan klub ini dari zona degradasi.
Meskipun absen cukup lama, ia tetap menjalin komunikasi dengan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. "Dia pernah mengirim pesan kepadaku dan menanyakan kondisiku saat ini. Aku sadar peran apa yang akan aku emban jika ikut ke sana. Tapi mungkin ada momen istimewa itu," kata Kleindienst. Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli.