‘Cedera parah’ - Declan Rice memberikan kabar terbaru mengenai cederanya menjelang laga babak 32 besar Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026

Rice telah berupaya meredakan kekhawatiran terkait kondisi fisiknya, dengan mengungkapkan bahwa absennya dalam laga melawan Panama merupakan langkah pencegahan, bukan karena cedera serius. Pemain berusia 27 tahun itu tidak diturunkan dalam kemenangan2-0 atas Panama setelah mengalami benturan keras di betisnya saat pertandingan imbang melawan Ghana, yang menyebabkan pembengkakan parah beberapa hari setelah pertandingan tersebut.

Berbicara di Kansas City, Rice menjelaskan situasinya: "Saya baik-baik saja. Sungguh, saya baik-baik saja. Saya tahu ada sedikit masalah pada paha belakang saya, yang memang menjadi perhatian, tapi itu bukan masalah karena saya masih berlatih di sini, saya masih bermain. Saya baik-baik saja."

Dia menambahkan: "Betis saya kaku di menit terakhir pertandingan melawan Ghana. Pemain lawan menendang saya dan betis saya benar-benar membengkak selama sekitar tiga hari, jadi itu hanya nasib buruk. Sebenarnya itu bukan masalah pada betis. Saya mengelola kondisi saya dengan sangat baik. Saya merasa baik, bugar, dan kuat."