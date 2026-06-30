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‘Cedera parah’ - Declan Rice memberikan kabar terbaru mengenai cederanya menjelang laga babak 32 besar Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026
Kekhawatiran akan cedera telah sirna
Rice telah berupaya meredakan kekhawatiran terkait kondisi fisiknya, dengan mengungkapkan bahwa absennya dalam laga melawan Panama merupakan langkah pencegahan, bukan karena cedera serius. Pemain berusia 27 tahun itu tidak diturunkan dalam kemenangan2-0 atas Panama setelah mengalami benturan keras di betisnya saat pertandingan imbang melawan Ghana, yang menyebabkan pembengkakan parah beberapa hari setelah pertandingan tersebut.
Berbicara di Kansas City, Rice menjelaskan situasinya: "Saya baik-baik saja. Sungguh, saya baik-baik saja. Saya tahu ada sedikit masalah pada paha belakang saya, yang memang menjadi perhatian, tapi itu bukan masalah karena saya masih berlatih di sini, saya masih bermain. Saya baik-baik saja."
Dia menambahkan: "Betis saya kaku di menit terakhir pertandingan melawan Ghana. Pemain lawan menendang saya dan betis saya benar-benar membengkak selama sekitar tiga hari, jadi itu hanya nasib buruk. Sebenarnya itu bukan masalah pada betis. Saya mengelola kondisi saya dengan sangat baik. Saya merasa baik, bugar, dan kuat."
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Penanganan masalah nyeri saraf
Mantan kapten West Ham itu juga menceritakan tentang masalah “nyeri saraf” yang sudah lama dideritanya dan harus ia atasi sejak Desember. Meskipun merasakan ketidaknyamanan tersebut—yang bertepatan dengan kemenangan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier—Rice menegaskan bahwa ia telah menemukan cara untuk mempertahankan level performanya di panggung dunia, bahkan ketika rasa sakit itu tiba-tiba kambuh.
"Ini bukan sekadar rasa sakit yang terjadi [hanya] saat bermain sepak bola," aku Rice saat membahas sensasi tersebut. "Kamu bisa saja sedang duduk di rumah dan tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit menjalar ke kaki. Ini jelas sesuatu yang agak tidak biasa bagiku karena aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, semoga saja tidak terjadi lagi. Aku berusaha beristirahat saat bisa dan menyadari bahwa musim lalu aku hanya memprioritaskan pertandingan. Saya rasa tubuh saya mengalami sedikit guncangan. Saya rasa itulah sebabnya saya mulai merasakan sedikit rasa sakit karena menjelang akhir [musim] rasa sakit itu mulai mereda. Saya rasa ini hanyalah sesuatu yang harus terus saya kelola."
Debat taktis dan kritik terhadap Scholes
Meskipun Rice kini kembali masuk dalam persaingan, posisinya di starting XI telah menjadi topik perdebatan sengit. Legenda Manchester United, Paul Scholes, secara terbuka melontarkan kritiknya, menyarankan agar Tuchel mencoret Rice dan menggantinya dengan Elliot Anderson yang lebih berorientasi menyerang, guna membantu Inggris mengejar ketertinggalan dari tim-tim seperti Prancis dan Argentina.
Scholes berpendapat bahwa lini tengah Inggris terlalu berhati-hati selama fase grup, yang membuat mereka kesulitan menemukan performa terbaiknya. "Menurut saya, ini harus menjadi pertarungan langsung antara Declan Rice dan Elliot Anderson, dan saya rasa saya akan memilih Anderson," kata Scholes dalam podcast Good, The Bad & The Football.
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Siap menghadapi pertarungan sengit yang melelahkan
Terlepas dari keributan di luar lapangan dan risiko skorsing yang turut berperan dalam keputusannya untuk beristirahat baru-baru ini, Rice tetap menjadi pilar utama dalam skema permainan Three Lions. Ia menekankan bahwa absennya dalam laga melawan Panama juga merupakan keputusan taktis, karena ia hanya tinggal satu kartu kuning lagi untuk terkena skorsing, dan ia tetap sepenuhnya mendukung rotasi skuad yang diterapkan Tuchel di Amerika Serikat.
"Jika itu berarti terkadang saya harus absen karena kami memiliki pemain lain yang bisa diturunkan melawan lawan tertentu, saya tidak masalah dengan itu, selama kami terus maju dan memenangkan pertandingan," kata Rice. "Tentu saja saya ingin bermain di setiap pertandingan, tetapi demi kebaikan tim. Beberapa hari yang lalu — dengan masalah betis [dan] karena saya sudah mendapat kartu kuning, sehingga jika mendapat satu lagi, saya akan absen di pertandingan berikutnya — saya tidak keberatan absen sesekali agar pemain lain bisa bermain. Saya bukan tipe orang yang akan duduk dan meratapi hal itu. Saya sangat mendukung dan ingin semua orang tampil baik."