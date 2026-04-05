Di momen paling krusial musim ini, Inter menggebrak klasemen dan semakin mengukuhkan posisinya di puncak. Nerazzurri menang telak atas Roma di San Siro: skor akhir 5-2 dalam laga yang tak pernah terancam. Menunggu pertandingan tunda besok malam antara Napoli dan Milan, hari ini tim asuhan Chivu berada di puncak klasemen dengan selisih +9 poin dari Rossoneri dan unggul 10 poin dari tim asuhan Antonio Conte. Lautaro Martinez membuka skor hanya dalam satu menit, Giallorossi membalas dengan gol penyeimbang dari Mancini menjelang akhir babak pertama, namun di babak kedua pertandingan tak lagi seimbang; Calhanoglu, Lautaro lagi, lalu Thuram dan Barella. Gol Pellegrini yang menutup pertandingan tak berarti apa-apa.
Diterjemahkan oleh
Cedera Mancini, bagaimana kondisinya dan kapan ia bisa kembali: kondisi terkini, pernyataan Gasperini, dan siapa yang bisa menggantikannya saat melawan Roma
PERNYATAAN GASPERINI TENTANG MANCINI
Salah satu pemain kunci dalam pertandingan ini adalah bek Roma, Gianluca Mancini, yang diganti karena cedera di awal babak kedua: Ghilardi masuk menggantikannya, namun setelah Mancini keluar, performa Giallorossi merosot dan Inter mulai tancap gas. Dalam beberapa jam ke depan, bek tengah Giallorossi tersebut akan menjalani pemeriksaan khusus untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan, terutama, estimasi waktu pemulihannya; namun sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, pelatih Roma Gian Piero Gasperini dalam konferensi pers pasca pertandingan berkomentar demikian mengenai kondisi beknya: "Bagi kami, Mancini adalah pemain penting dan ketika kami bisa bermain dengan skuad lengkap, kami pasti lebih kompetitif."
SIAPA YANG BISA MENGGANTIKAN MANCINI DI ROMA
Jika Mancini absen dalam pertandingan-pertandingan Roma mendatang, Giallorossi akan kehilangan pemain penting, terutama dalam hal kepribadian dan kepemimpinan. Dalam hal itu, pelatih harus mencari bek baru untuk menggantikannya, dan kandidat utama mungkin adalah Ghilardi yang telah menggantikannya di San Siro; alternatif lainnya bisa jadi pemain Polandia Ziolkowski yang dalam formasi tiga bek Gasperini telah bermain di semua posisi. Di sayap kanan, Celik juga telah diturunkan beberapa kali, hal ini bisa menjadi opsi namun kemungkinan besar hanya akan terjadi jika Wesley pulih untuk posisi sayap.