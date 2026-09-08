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Locatelli JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cedera Locatelli, kata dokter: "Sebanding dengan cedera ligamen krusiat, wajib menjalani operasi untuk menyelamatkan meniskus dan agar tidak bernasib seperti Pogba"

M. Locatelli
Juventus
Serie A

Pendapat pakar soal masalah fisik kapten Juventus

Manuel Locatelli, kapten Juventus, mengalami robek meniskus lateral dan harus menjalani operasi: bagi kapten Juventus, masa pemulihan diperkirakan akan sangat lama, dari 3 hingga 6 bulan, tetapi tidak ada alternatif. Dalam wawancara dengan Gazzetta Active, Profesor Roberto Rossi, direktur departemen ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Mauriziano Umberto I di Turin, membahas cedera yang dialami gelandang Juventus tersebut. "Operasi wajib dilakukan untuk menyelamatkan meniskus dan tidak bernasib seperti Pogba", demikian judul Gazzetta.it.


"Ini adalah jenis cedera terburuk yang mungkin terjadi pada meniskus, ini merupakan lesi paling serius dalam konteks meniskus - jelas Rossi -. Ketika meniskus lateral mengalami cedera seperti dalam kasus Locatelli, operasi wajib dilakukan karena harus berusaha menyelamatkan meniskus, jadi menjahitnya dengan jahitan yang memungkinkan penyembuhan, meski dengan program pascaoperasi yang sangat panjang, hingga 6 bulan".


  • Profesor Rossi melanjutkan: "Apakah ada kemiripan dengan kasus Pogba? Dia mengalami lesi pada meniskus lateral dan mencoba terapi konservatif, sayangnya tanpa hasil, tetapi dalam kasusnya meniskus itu sudah benar-benar hancur. Jika dia dioperasi dalam waktu cepat mungkin masih bisa diselamatkan, tetapi ketika operasi itu kemudian dilakukan jauh lebih lambat, meniskusnya sudah benar-benar rusak parah, dan pada titik itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan: seluruh bagian yang rusak diangkat, karena dalam kasus seperti itu bahkan tidak bisa dijahit. Justru karena itu harus segera ditangani, karena dengan cara ini semua yang masih bisa diselamatkan dapat dipertahankan".


    Dan terakhir: "Masa pemulihan pascaoperasi jahitan meniskus sangat lambat, saya akan membandingkannya dengan cedera ligamen krusiat, untuk memberi gambaran soal waktunya".



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