Manuel Locatelli, kapten Juventus, mengalami robek meniskus lateral dan harus menjalani operasi: bagi kapten Juventus, masa pemulihan diperkirakan akan sangat lama, dari 3 hingga 6 bulan, tetapi tidak ada alternatif. Dalam wawancara dengan Gazzetta Active, Profesor Roberto Rossi, direktur departemen ortopedi dan traumatologi Rumah Sakit Mauriziano Umberto I di Turin, membahas cedera yang dialami gelandang Juventus tersebut. "Operasi wajib dilakukan untuk menyelamatkan meniskus dan tidak bernasib seperti Pogba", demikian judul Gazzetta.it.





"Ini adalah jenis cedera terburuk yang mungkin terjadi pada meniskus, ini merupakan lesi paling serius dalam konteks meniskus - jelas Rossi -. Ketika meniskus lateral mengalami cedera seperti dalam kasus Locatelli, operasi wajib dilakukan karena harus berusaha menyelamatkan meniskus, jadi menjahitnya dengan jahitan yang memungkinkan penyembuhan, meski dengan program pascaoperasi yang sangat panjang, hingga 6 bulan".



