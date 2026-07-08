Cedera lama yang dialami saat masih di Arsenal membuat Wojciech Szczesny merasakan sakit setiap kali melakukan penyelamatan - kiper Barcelona itu mengungkapkan bahwa ia sering kali tidak bisa melepas sarung tangannya sendiri

Dalam perbincangan dengan mantan rekan setimnya di tim nasional, Grzegorz Krychowiak, di YouTube, kiper veteran ini menjelaskan bahwa cedera parah yang dialaminya saat masih membela Arsenal pada 2008 telah mengubah segalanya. Ia mengungkapkan tingkat ketidaknyamanan yang dialaminya dalam setiap pertandingan dan sesi latihan di bawah asuhan Hansi Flick.

“Masalahnya, saya tidak bisa menangkap bola tanpa merasakan sakit. Tidak ada satu pun tendangan yang berhasil saya selamatkan tanpa merasakan apa-apa. Hanya saja, saya sudah terbiasa dengan rasa sakit itu, dan itu adalah sensasi yang sangat tidak menyenangkan,” kata Szczesny.