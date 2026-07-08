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Cedera lama yang dialami saat masih di Arsenal membuat Wojciech Szczesny merasakan sakit setiap kali melakukan penyelamatan - kiper Barcelona itu mengungkapkan bahwa ia sering kali tidak bisa melepas sarung tangannya sendiri
Warisan abadi dari perpecahan pada tahun 2008
Meskipun kepindahan Szczesny ke Barcelona pada musim 2024-25 dipuji sebagai kembalinya sang kiper dari masa pensiun layaknya dongeng, pemain timnas Polandia ini kini mengungkap kenyataan fisik yang kejam dalam kariernya. Kiper tersebut mengalami patah tulang pada kedua lengannya saat berlatih di gym di London Utara, dan dampaknya terus menghantuinya selama masa-masa bermainnya di Roma, Juventus, dan kini di Camp Nou. Rasa sakit kronis tersebut menjadi faktor utama dalam keputusan awalnya untuk pensiun setelah Euro 2024, karena rutinitas harian dalam sepak bola profesional semakin sulit untuk diatasi.
- AFP
Menangkap bola sambil merasakan sakit
Dalam perbincangan dengan mantan rekan setimnya di tim nasional, Grzegorz Krychowiak, di YouTube, kiper veteran ini menjelaskan bahwa cedera parah yang dialaminya saat masih membela Arsenal pada 2008 telah mengubah segalanya. Ia mengungkapkan tingkat ketidaknyamanan yang dialaminya dalam setiap pertandingan dan sesi latihan di bawah asuhan Hansi Flick.
“Masalahnya, saya tidak bisa menangkap bola tanpa merasakan sakit. Tidak ada satu pun tendangan yang berhasil saya selamatkan tanpa merasakan apa-apa. Hanya saja, saya sudah terbiasa dengan rasa sakit itu, dan itu adalah sensasi yang sangat tidak menyenangkan,” kata Szczesny.
Perjuangan di luar lapangan sepak bola
Rasa sakit itu tidak berakhir begitu peluit akhir dibunyikan. Szczesny menjelaskan bahwa peradangan dan kelelahan di tangannya sering kali memengaruhi kehidupan pribadinya, sehingga bahkan pekerjaan rumah tangga yang paling sederhana pun hampir mustahil dilakukan setelah seharian berjuang di lapangan. Keterbatasan semacam itu telah menjadi bagian yang membuat frustrasi namun diterima dalam rutinitas hariannya, saat ia menjaga kondisi tubuhnya di masa-masa akhir kariernya.
Melanjutkan pengakuannya yang jujur, ia berkata: “Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa melepas sarung tangan karena tidak bisa membuka Velcro-nya dan harus meminta bantuan. Saya tidak bisa memegang botol air tanpa menjatuhkannya, atau membuka tutupnya. Biasanya butuh waktu sekitar satu jam.”
- Getty Images Sport
Menghindari terulangnya masa kecil
Selain luka fisik, Szczesny juga menceritakan beban emosional dari hubungannya dengan ayahnya, Maciej Szczesny. Pemain Barcelona itu mengaku bahwa masa kecilnya diwarnai oleh rasa takut setiap kali ayahnya—yang juga mantan kiper profesional—pulang ke rumah.
“Sejak usia sangat muda, ada hubungan di antara kami di mana saya merasa takut pada ayah saya,” katanya mengenang. “Saya tidak pernah merasa seperti, ‘Oh, Ayah pulang.’ Lebih seperti, ‘Astaga, Ayah pulang,’ karena Anda tidak pernah tahu suasana hatinya seperti apa saat dia tiba.” Pengalaman ini telah membentuk pendekatan Szczesny sendiri terhadap peran sebagai ayah, dengan pemain asal Polandia itu menyimpulkan: “Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah membuat anak saya takut saat saya pulang.”
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