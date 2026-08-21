Cedera lagi?! Mikel Arteta memberikan kabar mengkhawatirkan soal Bruno Guimaraes jelang bentrokan Arsenal dengan Coventry

Terlepas dari optimisme seputar kembalinya para bintang Inggris, situasi cedera di lini belakang masih menjadi masalah besar bagi Arteta. Jurrien Timber masih belum tersedia untuk dipilih setelah mengalami cedera pangkal paha tepat sebelum Piala Dunia, dan ia bergabung dengan William Saliba dalam daftar absen jangka panjang. Memberikan pembaruan mengenai jadwal pemulihan Timber, Arteta menegaskan kembali: "Tidak, saya bilang dalam beberapa pekan ke depan. Dia belum berlatih bersama grup."

Kurangnya kedalaman di lini pertahanan memaksa klub kembali ke bursa transfer. Arsenal dikabarkan telah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta dengan Aston Villa untuk Ezri Konsa demi menambah opsi mereka. Arteta ditanya secara langsung soal langkah untuk bek Inggris itu dan, meski tetap enggan membahas nama secara spesifik, ia mengakui klub sedang bekerja keras untuk menemukan solusi sebelum tenggat 1 September.

"Ya, kami sangat aktif di bursa transfer. Saya rasa saya sudah menyebutkannya beberapa hari lalu," tambah bos Arsenal itu. "Ambisinya adalah meningkatkan skuad.

"Kami punya masalah yang sangat spesifik di lini belakang, terutama dengan cedera jangka panjang Wilo [Saliba] dan fakta bahwa kami kehilangan satu bek lagi; itu jelas. Jadi kami berusaha memperkuat area itu. Saat kami sudah siap, kami akan mengumumkan sesuatu."