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Cedera lagi?! Mikel Arteta memberikan kabar mengkhawatirkan soal Bruno Guimaraes jelang bentrokan Arsenal dengan Coventry
Guimaraes diragukan tampil melawan Coventry
Para pendukung Arsenal mendapat kekhawatiran pada awal musim setelah Arteta mengungkapkan bahwa rekrutan anyar Guimaraes diragukan tampil pada laga pembuka Premier League melawan Coventry pada Jumat. Pemain internasional Brasil itu menjalani debut kompetitifnya untuk klub raksasa London utara tersebut saat menang 3-0 atas Manchester City di Community Shield pada Minggu lalu, tetapi penampilan perdananya terhenti lebih cepat setelah ia mengalami benturan.
Berbicara dalam konferensi pers pralaga pada Kamis, Arteta didesak untuk memberikan kabar terbaru mengenai kondisi mantan kapten Newcastle tersebut. Pelatih asal Spanyol itu tetap berhati-hati soal ketersediaan pemain berusia 28 tahun tersebut, dengan mengatakan: "Mari kita lihat bagaimana kondisinya. Perkembangannya sangat baik, tetapi mari kita lihat untuk besok."
- Getty Images Sport
Kabar positif untuk duo Inggris
Sementara kabar seputar Guimaraes dibayangi ketidakpastian, ada tanda-tanda yang lebih menggembirakan terkait ketersediaan Bukayo Saka dan Declan Rice. Kedua pemain internasional Inggris itu mendapat libur musim panas yang diperpanjang setelah melaju jauh di Piala Dunia 2026, sehingga mereka kembali ke Sobha Realty Training Centre lebih lambat dibandingkan rekan-rekan setimnya. Namun, manajer Mikel Arteta segera menegaskan kebugaran mereka dengan mengatakan, "Ya, mereka siap untuk terlibat, ya."
Kembalinya mereka memberikan dorongan besar di lini tengah, terutama mengingat kekhawatiran terkait Guimaraes. Rice dan Saka memainkan peran penting dalam perjalanan Inggris pada musim panas ini, setelah menjalani kampanye domestik yang melelahkan yang akhirnya membuat Arsenal mengakhiri penantian lebih dari dua dekade untuk meraih gelar Liga Primer.
Krisis di lini pertahanan terus berlanjut di Emirates
Terlepas dari optimisme seputar kembalinya para bintang Inggris, situasi cedera di lini belakang masih menjadi masalah besar bagi Arteta. Jurrien Timber masih belum tersedia untuk dipilih setelah mengalami cedera pangkal paha tepat sebelum Piala Dunia, dan ia bergabung dengan William Saliba dalam daftar absen jangka panjang. Memberikan pembaruan mengenai jadwal pemulihan Timber, Arteta menegaskan kembali: "Tidak, saya bilang dalam beberapa pekan ke depan. Dia belum berlatih bersama grup."
Kurangnya kedalaman di lini pertahanan memaksa klub kembali ke bursa transfer. Arsenal dikabarkan telah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta dengan Aston Villa untuk Ezri Konsa demi menambah opsi mereka. Arteta ditanya secara langsung soal langkah untuk bek Inggris itu dan, meski tetap enggan membahas nama secara spesifik, ia mengakui klub sedang bekerja keras untuk menemukan solusi sebelum tenggat 1 September.
"Ya, kami sangat aktif di bursa transfer. Saya rasa saya sudah menyebutkannya beberapa hari lalu," tambah bos Arsenal itu. "Ambisinya adalah meningkatkan skuad.
"Kami punya masalah yang sangat spesifik di lini belakang, terutama dengan cedera jangka panjang Wilo [Saliba] dan fakta bahwa kami kehilangan satu bek lagi; itu jelas. Jadi kami berusaha memperkuat area itu. Saat kami sudah siap, kami akan mengumumkan sesuatu."
- Getty Images Sport
Arteta mengonfirmasi Lewis-Skelly bertahan
Akhirnya, ada kejelasan mengenai masa depan sensasi remaja Myles Lewis-Skelly. Pemain berusia 19 tahun itu sempat dikaitkan dengan potensi kepindahan ke sesama klub Premier League, Chelsea dan Manchester United, pada awal bulan ini, sehingga memunculkan pertanyaan soal posisinya dalam rencana Arteta. Namun, sang manajer menegaskan sikapnya, mengonfirmasi bahwa pemain muda itu akan tetap bertahan di Emirates setelah jendela transfer musim panas.
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