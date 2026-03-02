Cedera Florian Wirtz: Arne Slot memberikan pembaruan menjelang pertandingan Liverpool melawan Wolves

"Tidak ada yang berbeda dari apa yang saya katakan setelah pertandingan," kata Slot saat ditanya tentang Wirtz dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Senin pagi. "Pertandingan besok mungkin terlalu cepat dan mungkin juga pertandingan akhir pekan. Kami berharap dia bisa kembali minggu depan." Manajer tersebut sebelumnya telah menjelaskan kesulitan situasi tersebut, mengatakan sebelum pertandingan melawan West Ham: "Saat ini, saya tidak tahu. Biasanya ketika saya mengatakan itu, saya memang tahu dan tidak ingin membagikannya. Tapi kali ini, jujur saja, saya benar-benar tidak tahu."

Manajer Liverpool dengan cepat memuji Wirtz atas ketahanannya hingga saat ini, mencatat tuntutan fisik dalam transisi ke sepak bola Inggris. Slot berkomentar: "Ini pencapaian besar bagi Wirtz untuk tetap bugar dalam waktu yang lama karena dia harus naik level dari tempat dia bermain ke Premier League dan Liverpool. Hal itu menunjukkan mentalitas dan kerja kerasnya yang luar biasa. Ini mengecewakan baginya dan bagi kami, karena dia bermain sangat baik belakangan ini."