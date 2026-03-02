Getty Images Sport
Cedera Florian Wirtz: Arne Slot memberikan pembaruan menjelang pertandingan Liverpool melawan Wolves
Wirtz absen setelah performa terbaiknya.
Pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam performa yang sangat impresif sebelum mengalami cedera, mencetak empat gol dan dua assist selama periode gemilang pada Januari. Namun, cedera punggung yang dialaminya selama pemanasan pra-pertandingan melawan Nottingham Forest telah menghentikan momentumnya. Saat berbicara dengan wartawan pada Senin, Slot tetap berhati-hati mengenai tanggal kembalinya, mengakui bahwa jadwal segera kemungkinan terlalu cepat bagi gelandang tersebut untuk diambil risiko.
Slot memberikan jadwal untuk bintang Jerman.
"Tidak ada yang berbeda dari apa yang saya katakan setelah pertandingan," kata Slot saat ditanya tentang Wirtz dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Senin pagi. "Pertandingan besok mungkin terlalu cepat dan mungkin juga pertandingan akhir pekan. Kami berharap dia bisa kembali minggu depan." Manajer tersebut sebelumnya telah menjelaskan kesulitan situasi tersebut, mengatakan sebelum pertandingan melawan West Ham: "Saat ini, saya tidak tahu. Biasanya ketika saya mengatakan itu, saya memang tahu dan tidak ingin membagikannya. Tapi kali ini, jujur saja, saya benar-benar tidak tahu."
Manajer Liverpool dengan cepat memuji Wirtz atas ketahanannya hingga saat ini, mencatat tuntutan fisik dalam transisi ke sepak bola Inggris. Slot berkomentar: "Ini pencapaian besar bagi Wirtz untuk tetap bugar dalam waktu yang lama karena dia harus naik level dari tempat dia bermain ke Premier League dan Liverpool. Hal itu menunjukkan mentalitas dan kerja kerasnya yang luar biasa. Ini mengecewakan baginya dan bagi kami, karena dia bermain sangat baik belakangan ini."
Kembalinya Frimpong memberikan dorongan pertahanan.
Meskipun Wirtz masih absen, ada kabar baik mengenai rekrutan musim panas lainnya, Jeremie Frimpong, yang kembali beraksi sebagai pemain pengganti melawan West Ham. Slot mengungkapkan rasa lega karena memiliki lebih banyak opsi di posisi bek sayap, meskipun ia memperingatkan bahwa menit bermainnya harus dipantau dengan hati-hati setelah absen selama sebulan. "Bek kanan bukanlah satu-satunya posisi di mana kami mengalami kesulitan, tetapi posisi itu yang paling menonjol," jelas pria asal Belanda itu.
Slot menambahkan: "Kembalinya Jeremie adalah hal yang baik. Kami harus mempertimbangkan banyak pertandingan, terutama pemain yang kembali dari cedera. Tapi kami tahu pentingnya setiap pertandingan sekarang. Tapi saya bukan satu-satunya yang memiliki itu. Saya lebih suka mengelola berapa banyak menit yang bisa dia mainkan daripada melihatnya bersama tim medis."
Pertandingan ganda Wolves
Liverpool dihadapkan pada tugas yang tidak biasa, yaitu menghadapi Wolves dua kali dalam empat hari di venue yang sama, pertama di liga pada Selasa dan kemudian di putaran kelima Piala FA pada Jumat. Slot menampik anggapan bahwa jadwal yang berulang ini merupakan kerugian, melainkan fokus pada keunggulan taktis yang diberikannya kepada stafnya. Ketika ditanya tentang keunikan jadwal tersebut, Slot mengatakan: "Biasanya, satu-satunya orang yang diuntungkan adalah para analis dan saya. Ini memungkinkan kami untuk menganalisis mereka."
Meskipun tanpa playmaker senilai £116 juta, Liverpool diharapkan dapat mengalahkan Wolves yang saat ini berada di dasar klasemen. Wirtz telah mencetak enam gol dan delapan assist dalam 35 penampilan musim ini, dan staf medis klub optimis dia dapat kembali untuk perjalanan Liga Champions ke Galatasaray pekan depan. Untuk saat ini, Slot harus mengandalkan kedalaman skuadnya untuk mempertahankan perburuan trofi di berbagai front saat musim mendekati akhir.
