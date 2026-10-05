Cedera Erling Haaland memicu kekhawatiran besar bagi Manchester City setelah sang striker tertatih-tatih keluar saat membela Norwegia

Kemunduran ini terjadi di tengah gejolak besar di luar lapangan saat klub bersiap menjalani laga pertama mereka sejak dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial. Meski banding resmi telah diajukan, menjaga fokus pada sepak bola tetap menjadi tantangan berat dalam periode yang tidak menentu ini. Maresca kini harus menunggu hasil pemindaian yang pasti, sembari menyadari bahwa kehilangan senjata utamanya akan memaksanya melakukan perombakan yang tidak diinginkan di lini serang pada tahap sangat awal musim ini.