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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Cedera Erling Haaland memicu kekhawatiran besar bagi Manchester City setelah sang striker tertatih-tatih keluar saat membela Norwegia

E. Haaland
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Portugal vs Norway
Portugal
Norway
UEFA Nations League A

Erling Haaland membuat Manchester City cemas soal cedera setelah tertatih-tatih keluar lapangan dalam kekalahan 2-1 Norwegia dari Portugal di Nations League pada Minggu malam. Penyerang tajam itu memberi isyarat ke bangku cadangan di pertengahan babak kedua sebelum digantikan, membuat Enzo Maresca harap-harap cemas jelang laga penting melawan Liverpool dan PSG.

  • Bintang Norwegia ditarik keluar di Lisbon

    Kekhawatiran kebugaran baru menghantam Manchester City setelah Haaland meminta untuk diganti saat bentrokan Norwegia dengan Portugal di Liga Negara UEFA. Meski Jorgen Strand Larsen bersiap menggantikannya di tepi lapangan, penyerang tajam itu tetap berada di lapangan selama beberapa menit sambil terlihat pincang sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-67. Secercah harapan masih tersisa bagi para suporter karena pemain andalan mereka berjalan keluar tanpa bantuan, bahkan sempat berbagi senyum dan berpelukan dengan pemain penggantinya sebelum menuju bangku cadangan.

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Laga-laga krusial sudah di depan mata

    Waktu kemunduran ini menjadi pukulan telak menjelang dua laga penentu yang datang beruntun dalam waktu singkat. Raksasa Premier League itu akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu sebelum menjamu Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Rabu berikutnya. Jika evaluasi lanjutan mengonfirmasi adanya masalah otot yang parah, City menghadapi prospek suram menjalani kedua laga besar itu tanpa seorang penyerang yang sudah mencetak tujuh gol musim ini.

  • Kekecewaan di Nations League bagi Haaland

    Di lapangan, malam itu benar-benar mengecewakan bagi Haaland dan rekan-rekannya di tim nasional ketika mereka menelan kekalahan 2-1 di Lisbon. Norwegia sempat mengejutkan tuan rumah ketika bek Brentford Kristoffer Ajer melepaskan tendangan voli indah pada menit ke-36, tetapi Joao Cancelo menyamakan kedudukan hanya dua menit kemudian. Goncalo Ramos kemudian menyambar gol kemenangan pada menit ke-79 untuk membuat tim asuhan Stale Solbakken menelan kekalahan ketiga secara beruntun, sehingga mereka tetap terpuruk di dasar Grup A4.

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    Gangguan di luar lapangan bagi Manchester City

    Kemunduran ini terjadi di tengah gejolak besar di luar lapangan saat klub bersiap menjalani laga pertama mereka sejak dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial. Meski banding resmi telah diajukan, menjaga fokus pada sepak bola tetap menjadi tantangan berat dalam periode yang tidak menentu ini. Maresca kini harus menunggu hasil pemindaian yang pasti, sembari menyadari bahwa kehilangan senjata utamanya akan memaksanya melakukan perombakan yang tidak diinginkan di lini serang pada tahap sangat awal musim ini.

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