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Cedera Erling Haaland memicu kekhawatiran besar bagi Manchester City setelah sang striker tertatih-tatih keluar saat membela Norwegia
Bintang Norwegia ditarik keluar di Lisbon
Kekhawatiran kebugaran baru menghantam Manchester City setelah Haaland meminta untuk diganti saat bentrokan Norwegia dengan Portugal di Liga Negara UEFA. Meski Jorgen Strand Larsen bersiap menggantikannya di tepi lapangan, penyerang tajam itu tetap berada di lapangan selama beberapa menit sambil terlihat pincang sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-67. Secercah harapan masih tersisa bagi para suporter karena pemain andalan mereka berjalan keluar tanpa bantuan, bahkan sempat berbagi senyum dan berpelukan dengan pemain penggantinya sebelum menuju bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial sudah di depan mata
Waktu kemunduran ini menjadi pukulan telak menjelang dua laga penentu yang datang beruntun dalam waktu singkat. Raksasa Premier League itu akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu sebelum menjamu Paris Saint-Germain di Liga Champions pada Rabu berikutnya. Jika evaluasi lanjutan mengonfirmasi adanya masalah otot yang parah, City menghadapi prospek suram menjalani kedua laga besar itu tanpa seorang penyerang yang sudah mencetak tujuh gol musim ini.
Kekecewaan di Nations League bagi Haaland
Di lapangan, malam itu benar-benar mengecewakan bagi Haaland dan rekan-rekannya di tim nasional ketika mereka menelan kekalahan 2-1 di Lisbon. Norwegia sempat mengejutkan tuan rumah ketika bek Brentford Kristoffer Ajer melepaskan tendangan voli indah pada menit ke-36, tetapi Joao Cancelo menyamakan kedudukan hanya dua menit kemudian. Goncalo Ramos kemudian menyambar gol kemenangan pada menit ke-79 untuk membuat tim asuhan Stale Solbakken menelan kekalahan ketiga secara beruntun, sehingga mereka tetap terpuruk di dasar Grup A4.
- Sportimage
Gangguan di luar lapangan bagi Manchester City
Kemunduran ini terjadi di tengah gejolak besar di luar lapangan saat klub bersiap menjalani laga pertama mereka sejak dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial. Meski banding resmi telah diajukan, menjaga fokus pada sepak bola tetap menjadi tantangan berat dalam periode yang tidak menentu ini. Maresca kini harus menunggu hasil pemindaian yang pasti, sembari menyadari bahwa kehilangan senjata utamanya akan memaksanya melakukan perombakan yang tidak diinginkan di lini serang pada tahap sangat awal musim ini.
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