Cedera Dovbyk, sudah ada tanggal kembalinya bersama Roma: bagaimana kondisinya, apa kabar yang beredar, dan kapan dia akan kembali

Artem Dovbyk sedang bekerja keras untuk kembali bermain bersama Roma. Penyerang asal Ukraina ini terus berjuang dengan target untuk kembali bermain pada pertandingan-pertandingan terakhir liga, dan bukan tidak mungkin ia bisa berhasil, meskipun ia harus absen cukup lama dan terus-menerus mengalami masalah fisik yang menghambatnya sepanjang musim ini. Didatangkan untuk menjadi penyerang utama pada musim panas 2024 - datang dari Girona dengan biaya sedikit di atas 30 juta euro yang dengan bonus dapat mencapai maksimal 38 juta - musim ini ia kehilangan posisinya setelah bergantian bermain dengan Ferguson hingga mengalami cedera dan tergeser ke posisi yang lebih rendah dalam hierarki tim setelah kedatangan Malen.



