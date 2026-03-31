Artem Dovbyk sedang bekerja keras untuk kembali bermain bersama Roma. Penyerang asal Ukraina ini terus berjuang dengan target untuk kembali bermain pada pertandingan-pertandingan terakhir liga, dan bukan tidak mungkin ia bisa berhasil, meskipun ia harus absen cukup lama dan terus-menerus mengalami masalah fisik yang menghambatnya sepanjang musim ini. Didatangkan untuk menjadi penyerang utama pada musim panas 2024 - datang dari Girona dengan biaya sedikit di atas 30 juta euro yang dengan bonus dapat mencapai maksimal 38 juta - musim ini ia kehilangan posisinya setelah bergantian bermain dengan Ferguson hingga mengalami cedera dan tergeser ke posisi yang lebih rendah dalam hierarki tim setelah kedatangan Malen.
Cedera Dovbyk, sudah ada tanggal kembalinya bersama Roma: bagaimana kondisinya, apa kabar yang beredar, dan kapan dia akan kembali
CEDERA DOVBYK
Pertandingan terakhir Artem Dovbyk bersama Roma adalah laga Lecce vs Roma pada hari Befana, di mana penyerang asal Ukraina itu juga mencetak gol yang hingga saat ini menjadi gol terakhirnya. Selama pertandingan, ia harus keluar lapangan karena cedera miotendinous pada paha kiri yang melibatkan tendon - sebelum kembali ke lapangan, ia sudah absen selama sebulan antara November dan Desember karena masalah serupa - pada pertengahan Januari ia menjalani operasi di Finlandia setelah terapi konservatif tidak berjalan sesuai harapan, dan kini ia sedang menjalani proses rehabilitasi untuk mencoba kembali bermain sebelum akhir musim.
KAPAN DIA BISA KEMBALI
Kini Dovbyk mulai melihat secercah harapan. Menurut laporan Corriere dello Sport, mantan pemain Girona asal Ukraina ini kemungkinan bisa kembali siap bertanding pada awal Mei: target utamanya adalah laga kandang melawan Fiorentina yang dijadwalkan pada 3 Mei—putaran keempat dari akhir musim—atau sebagai alternatif, laga tandang berikutnya yang akan digelar di Parma pada 10 Mei. Mengingat ia telah absen selama berbulan-bulan, kemungkinan besar ia tidak akan langsung diturunkan sejak menit pertama, namun saat pertandingan berlangsung, ia bisa menjadi kartu as tambahan bagi Gasperini menjelang perebutan akhir untuk lolos ke Liga Champions musim depan.