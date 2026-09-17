Icon Sportswire
Diterjemahkan oleh
Cavan Sullivan, Mathis Albert, dan Zavier Gozo jadi sorotan dalam skuad baru 28 pemain USMNT untuk laga-laga persahabatan mendatang
- Anadolu Agency
Apa yang terjadi
Pada Kamis, Pochettino mengumumkan skuad berisi 28 pemain untuk laga mendatang melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada, yang menjadi pertandingan pertama tim dalam siklus Piala Dunia 2030.
Pertandingan-pertandingan itu jelas akan menjadi awal baru bagi AS, dengan rata-rata usia skuad 28 pemain tersebut berada di angka 22 tahun sembilan bulan, lebih dari empat tahun lebih muda dibandingkan skuad Piala Dunia pada musim panas lalu. Ada pula 13 pemain yang belum memiliki caps dengan rata-rata usia 19 tahun enam bulan, ketika Pochettino memberi fokus lebih besar pada masa depan tim senior dan kelompok Olimpiade U-23.
Sementara itu, skuad ini juga dihuni beberapa wajah yang sudah familiar. Para veteran dua edisi Piala Dunia Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest, dan Gio Reyna kembali ke tim, begitu pula Yunus Musah, yang masuk skuad untuk pertama kalinya sejak Maret 2025.
- Getty Images
Skuad lengkap beserta jumlah penampilan internasional
PENJAGA GAWANG (4): Chris Brady (Chicago Fire; 1/0), Matt Freese (New York City FC; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC; 0/0)
BEK (10): George Campbell (West Bromwich Albion FC/ENG; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati; 41/3), Auston Trusty (Celtic/SCO; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union; 0/0)
GELANDANG (9): Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York; 0/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 35/5)
PENYERANG (5): Cole Campbell (SV Elversberg/GER; 0/0), Justin Ellis (Orlando City SC; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union; 0/0)
- (C)Getty Images
Apa yang dikatakan Pochettino
"Ini adalah awal dari lembaran baru bagi semua orang dan kami antusias dalam laga-laga awal ini untuk membawa sekelompok pemain berpengalaman bersama sejumlah talenta muda yang memiliki potensi besar," kata Pochettino. "Akan penting bagi mereka semua untuk memahami budaya kami, cara kami bekerja, dan tentu saja prinsip-prinsip tentang bagaimana kami ingin bermain. Yang terpenting, mereka harus menunjukkan komitmen untuk mewakili negara dengan cara yang layak diterima para penggemar kami."
- Icon Sportswire
Apa yang terjadi selanjutnya?
Format baru jeda internasional FIFA akan membuat tim nasional pria Amerika Serikat memainkan empat pertandingan, bukan dua seperti biasanya. Yang pertama adalah laga melawan tim Amerika Selatan, Peru dan Chile, yang masing-masing akan digelar pada 26 September di Orlando dan 29 September di St. Louis. Setelah itu, Amerika Serikat akan menghadapi rival CONCACAF, Meksiko, pada 3 Oktober di Glendale, Arizona, dan Kanada pada 6 Oktober di St. Paul, Minnesota.
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