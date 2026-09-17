Pada Kamis, Pochettino mengumumkan skuad berisi 28 pemain untuk laga mendatang melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada, yang menjadi pertandingan pertama tim dalam siklus Piala Dunia 2030.

Pertandingan-pertandingan itu jelas akan menjadi awal baru bagi AS, dengan rata-rata usia skuad 28 pemain tersebut berada di angka 22 tahun sembilan bulan, lebih dari empat tahun lebih muda dibandingkan skuad Piala Dunia pada musim panas lalu. Ada pula 13 pemain yang belum memiliki caps dengan rata-rata usia 19 tahun enam bulan, ketika Pochettino memberi fokus lebih besar pada masa depan tim senior dan kelompok Olimpiade U-23.

Sementara itu, skuad ini juga dihuni beberapa wajah yang sudah familiar. Para veteran dua edisi Piala Dunia Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest, dan Gio Reyna kembali ke tim, begitu pula Yunus Musah, yang masuk skuad untuk pertama kalinya sejak Maret 2025.



