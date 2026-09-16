Sullivan akan masuk di antara 26 pemain yang dipanggil Pochettino untuk empat laga persahabatan dari 26 September hingga 6 Oktober. Pemain 16 tahun itu belakangan sudah melakukan banyak hal untuk membenarkan pemanggilannya, dengan memimpin Philadelphia Union yang bangkit kembali meraih tempat di playoff. Union tidak terkalahkan dalam laga liga sejak Piala Dunia. Sullivan sudah menjadi bagian tetap dari tim nasional kelompok umur AS selama bertahun-tahun, pertama kali tampil di level U-15. Jika Sullivan bermain di salah satu dari empat pertandingan itu, ia akan menjadi pemain termuda kedua yang pernah tampil untuk AS, di belakang Freddy Adu, yang menjalani debut pada Januari 2006.

Pemain muda itu mengakui awal bulan ini bahwa ia antusias menantikan kesempatan bersama AS:

"Saya tidak terlalu fokus ke sana. Jelas, itu sebuah tujuan, dan akan keren sekali jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu penampilan saya penting. Ada banyak mata yang mengawasi Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melaju akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan kepada GOAL. "Saat skuad dipilih, kalau itu terjadi, bagus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat ada yang berubah dari saya."