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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Cavan Sullivan dilaporkan mendapat panggilan pertama ke timnas AS, Christian Pulisic tak disertakan untuk pemusatan latihan musim gugur

USA
C. Sullivan
C. Pulisic

Bintang Philadelphia Union, Cavan Sullivan, dilaporkan telah dipanggil ke skuad USMNT untuk pertama kalinya, menurut ESPN. Pemain muda itu, yang tampil gemilang di MLS dengan 17 kontribusi gol, menjadi bagian dari skuad yang tampaknya akan diisi banyak pemain muda. Christian Pulisic, yang baru pulih dari cedera kaki yang dialaminya di Piala Dunia, dilaporkan tidak mendapat panggilan.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Panggilan pertama yang telah lama dinantikan

    Sullivan akan masuk di antara 26 pemain yang dipanggil Pochettino untuk empat laga persahabatan dari 26 September hingga 6 Oktober. Pemain 16 tahun itu belakangan sudah melakukan banyak hal untuk membenarkan pemanggilannya, dengan memimpin Philadelphia Union yang bangkit kembali meraih tempat di playoff. Union tidak terkalahkan dalam laga liga sejak Piala Dunia. Sullivan sudah menjadi bagian tetap dari tim nasional kelompok umur AS selama bertahun-tahun, pertama kali tampil di level U-15. Jika Sullivan bermain di salah satu dari empat pertandingan itu, ia akan menjadi pemain termuda kedua yang pernah tampil untuk AS, di belakang Freddy Adu, yang menjalani debut pada Januari 2006.

    Pemain muda itu mengakui awal bulan ini bahwa ia antusias menantikan kesempatan bersama AS:

    "Saya tidak terlalu fokus ke sana. Jelas, itu sebuah tujuan, dan akan keren sekali jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu penampilan saya penting. Ada banyak mata yang mengawasi Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melaju akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan kepada GOAL. "Saat skuad dipilih, kalau itu terjadi, bagus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat ada yang berubah dari saya."

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Pulisic tidak dipanggil

    Namun, Amerika Serikat akan tampil tanpa beberapa nama kunci. Pulisic, yang tak diragukan lagi merupakan pemain bintang Amerika Serikat, tidak termasuk di antara mereka yang dipanggil, menurut Fox Sports. Gelandang serang itu mengalami patah tulang kaki dalam laga babak 16 besar Piala Dunia Amerika Serikat melawan Belgia dan belum kembali ke kondisi kebugaran penuh. Pemain asal Amerika itu baru tampil dua kali untuk Milan musim ini.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Kesempatan untuk anak-anak lain?

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  • Beberapa laga persahabatan yang rumit

    AS akan menghadapi rangkaian laga yang rumit pada jeda internasional pertama tahun ini. Mereka dijadwalkan melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada dalam periode kurang dari dua pekan. Skuad lengkap akan diumumkan pada Kamis pagi.

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