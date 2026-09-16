Icon Sportswire
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Cavan Sullivan dilaporkan mendapat panggilan pertama ke timnas AS, Christian Pulisic tak disertakan untuk pemusatan latihan musim gugur
- Icon Sportswire
Panggilan pertama yang telah lama dinantikan
Sullivan akan masuk di antara 26 pemain yang dipanggil Pochettino untuk empat laga persahabatan dari 26 September hingga 6 Oktober. Pemain 16 tahun itu belakangan sudah melakukan banyak hal untuk membenarkan pemanggilannya, dengan memimpin Philadelphia Union yang bangkit kembali meraih tempat di playoff. Union tidak terkalahkan dalam laga liga sejak Piala Dunia. Sullivan sudah menjadi bagian tetap dari tim nasional kelompok umur AS selama bertahun-tahun, pertama kali tampil di level U-15. Jika Sullivan bermain di salah satu dari empat pertandingan itu, ia akan menjadi pemain termuda kedua yang pernah tampil untuk AS, di belakang Freddy Adu, yang menjalani debut pada Januari 2006.
Pemain muda itu mengakui awal bulan ini bahwa ia antusias menantikan kesempatan bersama AS:
"Saya tidak terlalu fokus ke sana. Jelas, itu sebuah tujuan, dan akan keren sekali jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu penampilan saya penting. Ada banyak mata yang mengawasi Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melaju akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan kepada GOAL. "Saat skuad dipilih, kalau itu terjadi, bagus. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat ada yang berubah dari saya."
- Getty Images
Pulisic tidak dipanggil
Namun, Amerika Serikat akan tampil tanpa beberapa nama kunci. Pulisic, yang tak diragukan lagi merupakan pemain bintang Amerika Serikat, tidak termasuk di antara mereka yang dipanggil, menurut Fox Sports. Gelandang serang itu mengalami patah tulang kaki dalam laga babak 16 besar Piala Dunia Amerika Serikat melawan Belgia dan belum kembali ke kondisi kebugaran penuh. Pemain asal Amerika itu baru tampil dua kali untuk Milan musim ini.
- (C)Getty Images
Kesempatan untuk anak-anak lain?
Laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Mauricio Pochettino akan memanggil skuad muda. Pemain muda New York Red Bulls Julian Hall dan Adri Mehmeti dikaitkan dengan pemanggilan. Begitu pula Zavier Gozo, Mathis Albert, dan rekan setim Sullivan di Union, Neil Pierre.
Beberapa laga persahabatan yang rumit
AS akan menghadapi rangkaian laga yang rumit pada jeda internasional pertama tahun ini. Mereka dijadwalkan melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada dalam periode kurang dari dua pekan. Skuad lengkap akan diumumkan pada Kamis pagi.
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